Prezident v neprůstřelné vestě a tajní agenti. Jak USA krátce nemyslely na 11. září

Když k němu 11. září při skupinovém čtení školáků na Floridě šéf štábu Bílého domu přistoupil a pošeptal, co se právě na Manhattanu odehrává, působilo až nevěřícně, že o 49 dní později v bundě newyorských hasičů, pod níž měl ukrytou neprůstřelnou vestu, mával George W. Bush 56 tisícům diváků v ochozech Yankee Stadium.
A poprvé za 46 let se coby úřadující prezident Spojených států chystal na slavnostní nadhoz před utkáním Světové série.
Poblíž domácí mety stál přestrojený agent tajné služby v uniformě rozhodčího s ukrytou pistolí a taserem. „Atmosféra byla napjatá, měli psy na vystopování výbušnin, mobilní operační středisko pro pyrotechniku, všude číhali odstřelovači,“ popisoval tehdejší rozhodčí Dale Scott.
Z Bronxu na Ground Zero, kde stále ještě doutnaly trosky a stoupal kouř z věží World Trade Center, to bylo jen 19 kilometrů. Navzdory veškerému strachu, co všechno se může stát, se však odehrál duel, který nastartoval jednu z nejlepších Světových sérií, jaké se kdy odehrály.
Sport se na moment zastavil
Arizona do New Yorku přijížděla za stavu 2:0 na zápasy. Hned na úvod smetla Yankees 9:1, když úřadující šampióny zaskočila nevídaná ofenziva v čele s Luisem Gonzalezem a skvělým výkonem nadhazovačů.
„Věděli jsme, jak silnou dynastii proti sobě máme. Ale chtěli jsme ukázat, že sem patříme a ničeho se nezalekneme,“ líčil Curt Schilling.
Načež následujícího dne znovu dominoval na kopci dvoumetrový obr Randy Johnson a hvězdné newyorské pálkaře zdeptal jedenácti strikeouty a povolil pouhé tři hity. Diamondbacks tak po výsledku 4:0 slavili další výhru.
A pak už se série přesunula do New Yorku.
Fans watch Game 1 of the 2001 World Series from the center field pool at Bank One Ballpark in Phoenix, Arizona. The Arizona Diamondbacks face the New York Yankees in the best-of-seven series. https://t.co/EvKjXBDBjw— 2001 Live (@25YearsAgoLive) October 27, 2026
Nikdo však po dosavadním průběhu nepředpokládal, že by zasažená metropole měla hostit i třetí duel v pořadí.
Vždyť teprve před pár týdny se sport v celé zemi zastavil. „Pořád mi pípal telefon,“ vzpomínal vnější polař Diamondbacks David Dellucci, jak onoho dne právě mířil na ranní show do místního rádia v Arizoně.
Nedalo mu to, a tak zastavil u krajnice a přečetl si jednu z mnoha zpráv: „Nedělejte si starosti, dneska sem nejezděte, víte... Máme tu teď důležitější věci.“
Viceprezidentka pro marketing Deborah Tymonová, která u Yankees pracuje přes čtyřicet let, zase popisovala, jak si cestou do práce na dálnici zprvu myslela, že na Manhattanu hoří jen nějaká restaurace. „Na stadionu visely obrazovky každých pět metrů. Dorazila jsem přesně ve chvíli, kdy do věže narazilo druhé letadlo.“
Když se MLB přerušila, posílal klub jídlo dobrovolníkům, kteří pomáhali s odklízením trosek. A jakmile se soutěž po šesti dnech znovu rozběhla, málokomu se v té chvíli chtělo sport vůbec sledovat.
Sezona nicméně pokračovala. Yankees zakončili Americkou ligu na třetím místě, Diamondbacks Národní ligu dokonce ovládli. V prvním kole ale o postupu Arizony přes St. Louis Cardinals musel rozhodnout až poslední pátý zápas, pak už stejně jako New York prohráli pouze jedno utkání.
A tak se od svého založení v roce 1998 poprvé probojovali do Světové série.
Ve finále však na ně čekal ten nejtěžší možný soupeř. Yankees na přelomu tisíciletí zcela dominovali, vyhráli tři ročníky v řadě a ziskem čtvrtého titulu hodlali navázat na svou slavnou generaci z let padesátých. V celých Státech je ale nenáviděli, lidé už byli otrávení z nekončících vítězství.
A to i v New Yorku, kde rivalita po předchozí Světové sérii proti rivalům Mets, kterou místní překřtili na Subway Series, dosáhla vrcholu.
Přesto to za pár dnů budou právě výkony hráčů v pruhovaných dresech, které znovu vrátí naději a sjednotí celý národ.
Diamondbacks trvalo hodinu, než je bezpečnostní složky pustili před třetím duelem na Yankee Stadium. „Když jsme nastoupili do autobusu, bylo tam úplné ticho. Cestou na stadion nikdo ani nepromluvil. Uvědomovali jsme si, že jestli prohrajeme, soupeř by si to za takové situace prostě zasloužil,“ vracel se po letech první metař Mark Grace.
A jako by něco tušil.
Roger Clemens začínal na nadhozu a během sedmi směn dovolil Arizoně stáhnout pouhý bod. Yankees poslal do vedení už ve druhé směně homerunem Jorge Posada, ale Diamondbacks ve čtvrtém dějství srovnali. V šesté směně ale Scott Brosius odpalem pomohl Berniemu Williamsovi vrátit se na domácí metu.
Když pak Mariano Rivera za dvě směny na kopci vyřídil všech šest pálkařů, Yankees snížili stav série na 1:2.
Pan listopad
Následujícího dne ale Yankees opět prohrávají 1:3 v poslední deváté směně. Chuck Knoblauch stojí na první metě, Arizoně k vítězství zbývá pouze jeden out. Na pálku jde Tino Martinez a dvobodovým homerunem vyrovnává.
Utkání tak míří do prodloužení.
V dohrávce desáté směny si stoupá vedle catchera Derek Jeter a úvodní pobídkou od nadhazovače na střed strike-zóny nepohrdne. Švihá a míč letí na tribunu.
Když obíhá hřiště se vztyčenou pěstí a fanoušci šílí, ještě nemůže tušit, že hodiny už ukazují 0:01 po půlnoci a on tak dokonáním senzačního obratu nejenže vyrovnal sérii na 2:2, ale právě vstoupil do historie jako „Mr. November“ – Pan listopad.
19 years ago, Derek Jeter became Mr. November. https://t.co/D34im8FMSu— MLB (@MLB) November 1, 2020
Poprvé za 97 ročníků se tak Fall Classic, jak se finále často přezdívá, přehouplo do dalšího měsíce.
„Můžou mi říkat, jak chtějí, hlavně když vyhráváme,“ řekne Jeter následně po zápase.
Jenže památná noc byla jen předzvěstí té následující.
Yankees opět v deváté směně prohrávali o dva body, a znovu se jim podařilo na dva outy srovnat. Tentokrát zásluhou Scotta Brosiuse.
Načež Alfonso Soriano ve dvanácté směně jednometovým odpalem rozhodl o výhře 3:2 a zajistil New Yorku mečbol. „Je to šílené, co se dějí za věci. Nedává to žádnou logiku. Ale asi musíte věřit, že se nám dostává nějaké pomoci ze shora,“ hledal slova manažer Joe Torre.
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A fanoušci, kteří oba zápasy tehdy viděli na vlastní oči, dodnes vzpomínají, že Yankee Stadium už nikdy potom tolik nebouřilo nadšením.
Najednou si nikdo nedokázal představit, že Světovou sérii neovládnou. Rázem jim z padesáti států nefandil snad jen jediný. Ten v poušti na jihozápadě.
Tam se nečekaně domácí Diamondbacks vraceli na šestý duel.
Videoanalytik odhalil tajemství
Ještě než ale začne, si ráno videoanalytik Jim Currigan všimne něčeho na záznamu, a tak jde za trenérem Bobem Melvinem. Ten hned přivolá hlavního manažera Boba Brenlyho. Když se Brenly na záběry podívá, řekne: „Zajisti, aby to před dnešním zápasem každý hráč na soupisce viděl.“
Odhalil totiž, že newyorský nadhazovač Andy Pettitte s běžci na metách pohybem rukavicí nechtěně v přenosu prozrazuje, jaký typ míče se chystá hodit.
A večer pálkaři Diamondbacks úkol svého šéfa plní.
Jakmile se jejich běžci dostanou na metu, Pettitte ztrácí jistotu a rázem čelí obrovskému tlaku. Newyorský nadhazovač se hroutí už v šesté směně, když inkasuje hned šest bodů. „Sakra, on to opravdu dělá,“ prohodí u videa asistent Chris Carlock.
Yankees jsou rázem bezradní.
Game 7 of the 2001 World Series ranks #9 on our countdown of the 20 greatest games of all time! Relive the @Dbacks winning it all at 12:30pm ET/10:30am MT. https://t.co/j5gJN4Tdbr— MLB Network (@MLBNetwork) November 12, 2022
Arizona s přehledem vítězí 15:2 a je jasné, že sérii rozhodne až sedmý zápas.
New York ale v posledním utkání vede v dohrávce deváté směny 2:1 a titul má na dosah. „Ještě není konec, máme je,“ burcuje své hráče manažer Melvin.
Na kopci stojí neomylný Rivera. Ten, který tak sebejistě zavřel onen třetí duel v New Yorku, teď neustojí tíhu okamžiku. Mark Grace otevírá směnu svým třetím hitem večera a Diamondbacks reagují – místo něho posílají na metu rychlého běžce Davida Dellucciho.
Damien Miller pak krátkou ulívkou posouvá hru dál. Rivera sice vyřadí běžce na třetí metě, ale tlak roste.
Na pálku přichází Tony Womack, posílá prudký míč do pravého pole a Medric Cummings dobíhá pro vyrovnávací bod na 2:2. Co víc, Rivera vzápětí trefuje soupeře, čímž mu daruje metu zdarma. Na všech třech tak teď stojí hráči Arizony.
A pak to přijde.
Na řadě je Luis Gonzalez, vnitřní pole Yankees se v ten moment stáhne k domácí metě, a to rozhodne. Do druhého nadhozu se Gonzalez opře, míč proletí nad kšiltovkami vnitřních polařů a Diamondbacks už k zisku titulu nic nezabrání.
„Vybavuju si, jak jsem jako kluk hrozně rád četl knížky a sledoval dokumenty o velkých baseballových momentech. A když si uvědomím, že jsem se sám mohl stát součástí jednoho takového příběhu... Bože, to je prostě něco neskutečného,“ zářil na hřišti Gonzalez.
Teprve ve své čtvrté sezoně tak Arizona Diamondbacks ovládla Světovou sérii, zatímco Yankees jedno ze svých největších dramat nestihli dohrát až do konce. Přesto ve chvíli, kdy Američané zoufale potřebovali rozptýlení, mohli právě díky nim přijít na jiné myšlenky.
„Na tři hodiny jste úplně zapomněli, kde se jako země nacházíme, a soustředili se jen na jednu z nejlepších Světových sérií v historii,“ vzpomínal Dellucci.