Premiérové triumfy. Volejbalisty roku 2025 jsou Indra a Brancuská

Univerzál Indra odehrál skvělou klubovou sezonu v polské Čenstochové. V základní části byl nejproduktivnějším hráčem polské nejvyšší soutěže a na konci soutěžního ročníku 2024/25 získal ocenění pro nejlepšího zahraničního hráče polské ligy. Osmadvacetiletý volejbalista v září patřil k lídrům české reprezentace při jejím tažením za historickým čtvrtým místem na mistrovství světa.
Volejbalista roku 2025
Volejbalista roku: Patrik Indra (Čenstochová).
Volejbalistka roku: Monika Brancuská (Thüringen).
Trenér roku: Jiří Novák (reprezentace mužů).
Beachvolejbalový pár roku - muži: Ondřej Perušič, David Schweiner.
Beachvolejbalový pár roku - ženy: Markéta Svozilová, Marie-Sára Štochlová.
Beachvolejbalový trenér roku: Andrea Tomatis.
Nejužitečnější hráč extraligy mužů: Milan Moník (Lvi Praha).
Nejužitečnější hráčka extraligy žen: Pavla Šmídová (Šelmy Brno).
Rozhodčí roku: Vlastimil Kovář.
Jednadvacetiletá Brancuská v první polovině roku táhla pražský Olymp, kterému pomohla až do semifinále extraligy. V národním týmu převzala pozici první univerzálky místo zraněné Gabriely Orvošové a zaujala výbornými výkony především v Lize národů. Hrála také na mistrovství světa. Vysloužila si angažmá v Thüringenu, s nímž je aktuálně na druhé příčce bundesligy. Sama je nejproduktivnější hráčkou německé nejvyšší soutěže.
Úspěch na mistrovství světa, díky němuž se mužská volejbalová reprezentace stala nejlepším českým sportovním kolektivem loňského roku, se odrazil v ocenění pro nejlepšího trenéra. Tím se stal kouč národního týmu mužů Jiří Novák.
Pozici nejlepšího mužského beachvolejbalového páru v Česku uhájili Ondřej Perušič a David Schweiner. V ženské kategorii znovu kraluje Marie-Sára Štochlová, tentokrát s novou partnerkou Markétou Svozilovou. Nejlepším trenérem plážového volejbalu je Andrea Tomatis, který má na starosti mužské reprezentační páry.
Nejužitečnějšími hráči extraligy byli vyhlášeni libero mistrovských Lvů Praha Milan Moník a Pavla Šmídová, nahrávačka Šelem Brno.