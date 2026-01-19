Premiérové triumfy. Volejbalisty roku 2025 jsou Indra a Brancuská

Autor: ,
  20:20
Nejlepšími českými volejbalisty roku 2025 jsou Patrik Indra a Monika Brancuská. Oba v anketě Českého volejbalového svazu, jejíž výsledky byly v pondělí vyhlášeny v Praze, zvítězili poprvé. Na trůnu vystřídali univerzála Marka Šotolu a nahrávačku Pavlu Šmídovou.
Fotogalerie4

Volejbalový univerzál Patrik Indra se raduje ve čtvrtfinále mistrovství světa. | foto: FIVB

Univerzál Indra odehrál skvělou klubovou sezonu v polské Čenstochové. V základní části byl nejproduktivnějším hráčem polské nejvyšší soutěže a na konci soutěžního ročníku 2024/25 získal ocenění pro nejlepšího zahraničního hráče polské ligy. Osmadvacetiletý volejbalista v září patřil k lídrům české reprezentace při jejím tažením za historickým čtvrtým místem na mistrovství světa.

Volejbalista roku 2025

Volejbalista roku: Patrik Indra (Čenstochová).

Volejbalistka roku: Monika Brancuská (Thüringen).

Trenér roku: Jiří Novák (reprezentace mužů).

Beachvolejbalový pár roku - muži: Ondřej Perušič, David Schweiner.

Beachvolejbalový pár roku - ženy: Markéta Svozilová, Marie-Sára Štochlová.

Beachvolejbalový trenér roku: Andrea Tomatis.

Nejužitečnější hráč extraligy mužů: Milan Moník (Lvi Praha).

Nejužitečnější hráčka extraligy žen: Pavla Šmídová (Šelmy Brno).

Rozhodčí roku: Vlastimil Kovář.

Jednadvacetiletá Brancuská v první polovině roku táhla pražský Olymp, kterému pomohla až do semifinále extraligy. V národním týmu převzala pozici první univerzálky místo zraněné Gabriely Orvošové a zaujala výbornými výkony především v Lize národů. Hrála také na mistrovství světa. Vysloužila si angažmá v Thüringenu, s nímž je aktuálně na druhé příčce bundesligy. Sama je nejproduktivnější hráčkou německé nejvyšší soutěže.

Úspěch na mistrovství světa, díky němuž se mužská volejbalová reprezentace stala nejlepším českým sportovním kolektivem loňského roku, se odrazil v ocenění pro nejlepšího trenéra. Tím se stal kouč národního týmu mužů Jiří Novák.

Pozici nejlepšího mužského beachvolejbalového páru v Česku uhájili Ondřej Perušič a David Schweiner. V ženské kategorii znovu kraluje Marie-Sára Štochlová, tentokrát s novou partnerkou Markétou Svozilovou. Nejlepším trenérem plážového volejbalu je Andrea Tomatis, který má na starosti mužské reprezentační páry.

Nejužitečnějšími hráči extraligy byli vyhlášeni libero mistrovských Lvů Praha Milan Moník a Pavla Šmídová, nahrávačka Šelem Brno.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Carolina vs. BuffaloHokej - - 19. 1. 2026:Carolina vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.35
  • 2.50
  • 4.20
Lazio vs. ComoFotbal - 21. kolo - 19. 1. 2026:Lazio vs. Como //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • -
  • -
  • -
Brighton vs. BournemouthFotbal - 22. kolo - 19. 1. 2026:Brighton vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.80
  • 3.70
  • 4.40
Elche vs. SevillaFotbal - 20. kolo - 19. 1. 2026:Elche vs. Sevilla //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.50
  • 2.90
  • 3.30
Colorado vs. WashingtonHokej - - 19. 1. 2026:Colorado vs. Washington //www.idnes.cz/sport
19. 1. 22:00
  • 1.82
  • 4.52
  • 3.66
Seattle vs. PittsburghHokej - - 19. 1. 2026:Seattle vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
19. 1. 23:00
  • 2.80
  • 4.02
  • 2.29
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Házenkáři na ME porazili Ukrajinu, na postup už ale stejně šanci neměli

Český házenkář Dominik Solák zakončuje v utkání s Ukrajinou.

Čeští házenkáři se rozloučili s účinkováním na mistrovství Evropy vítězstvím, v závěrečném utkání základní skupiny C porazili outsidera z Ukrajiny vysoko 38:29. Naději na postup do další fáze...

19. ledna 2026  19:36,  aktualizováno  20:50

Oslava šampaňským se zvrtla. Potřebuju více tréninku, vtipkovala Vonnová

Vonnovou na stupních vítězů v Tarvisiu potrápilo šampaňské

Americká lyžařka Lindsey Vonnová si ve sjezdu Světového poháru v italském Tarvisiu dojela pro třetí místo a po závodě zamířila na stupně vítězek. Během oslav ovšem pobavila fanoušky i soupeřky.

19. ledna 2026  20:39

Premiérové triumfy. Volejbalisty roku 2025 jsou Indra a Brancuská

Volejbalový univerzál Patrik Indra se raduje ve čtvrtfinále mistrovství světa.

Nejlepšími českými volejbalisty roku 2025 jsou Patrik Indra a Monika Brancuská. Oba v anketě Českého volejbalového svazu, jejíž výsledky byly v pondělí vyhlášeny v Praze, zvítězili poprvé. Na trůnu...

19. ledna 2026  20:20

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Matěj Havran střílí na ME v házené proti Francii.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartovalo 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se snažila i česká reprezentace, ale nepostoupila ze skupiny....

18. ledna 2026  22:40,  aktualizováno  19. 1. 19:48

Lazaret zkraje roku? Alarmující. České tenisty trápí zranění, i když by měli být fit

Barbora Krejčíková v prvním kole Australian Open

Představte si, že vám v autě svítí kontrolka motoru. V listopadu a prosinci můžete vozidlu dopřát odpočinek a navštívíte servis, aby trable zmizely. Když upozornění zhasne, plní natěšení se opět...

19. ledna 2026  19:13

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

19. ledna 2026  19:08

Krasobruslařka Valijevová si odpykala dopingový trest. Vracím se, hlásí

Kamila Valijevová nebude kvůli dopingovému nálezu suspendována na ZOH v Pekingu...

Ruská krasobruslařka Kamila Valijevová se po odpykání dopingového trestu chystá po téměř čtyřleté pauze k návratu do soutěží. Devatenáctiletá závodnice, jejíž distanc vypršel na konci roku, na...

19. ledna 2026  18:30

Jdi se najíst. Ne, jdu fandit. Nadechování českého krasobruslení před MS v Praze

Italská rodačka Valesiová se svým tanečním partnerem Bidařem na...

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Za dva měsíce přivítá česká metropole poprvé po 33 letech nejlepší krasobruslaře planety na světovém šampionátu v pražské O₂ Areně. Stav tohoto sportu v Česku v posledních letech z pohledu...

19. ledna 2026  18:20

Sakkariová nevěřila vlastním očím. V Melbourne předvedla neskutečný return

Maria Sakkariová se raduje na turnaji v Guadalajaře.

O jeden z prvních virálních momentů letošního Australian Open se postarala Maria Sakkariová. Bývalá světová trojka v úvodním kole předvedla return, který okamžitě začal kolovat po sociálních sítích a...

19. ledna 2026  17:53

Posila pro zdecimovanou obranu. Do Manchesteru City přestupuje Guéhi

Stoper Crystal Palace Marc Guéhi slaví gól do sítě Aston Villy.

Novou posilou Manchesteru City je obránce Marc Guéhi z Crystal Palace. Podle britských médií za anglického fotbalového reprezentanta, jenž má pomoci vyřešit problém v defenzivě zdecimované zraněními,...

19. ledna 2026  17:19

Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?

Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.

Základní část sice skončí až na začátku března, nenechte se ale zmást. Kvůli únorové pauze z důvodu olympijských her totiž týmům v hokejové extralize na boje o lepší pozice už příliš času nezbývá. O...

19. ledna 2026  17:05

Tituly? Pouze příprava na hlavní výzvu. Čeští šampioni musí rychle přepnout

Tomáš Macháč (vlevo) a Jakub Menšík se domlouvají při čtyřhře ve čtvrtfinále...

Hned poté, co zvládl finále a užil si obřadní předávání oštěpu pro šampiona, spěchal Jakub Menšík na letiště, aby se z Aucklandu přepravil do zhruba 2 500 kilometrů vzdáleného Melbourne. Vychutnat...

19. ledna 2026  16:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.