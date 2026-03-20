Brno a po zlatém setu i Příbram prošly z předkola do extraligového play off

  20:42
V předkole volejbalové extraligy si účast v play off zajistily Brno a Příbram. Tým z moravské metropole porazil v domácí odvetě Benátky nad Jizerou opět 3:1 a ve čtvrtfinále se utká s mistrovskými pražskými Lvy. O druhém postupujícím musel rozhodnout zlatý set. Ostrava totiž doma nejprve oplatila Příbrami porážku 0:3, ale dodatečnou sadu vyhráli hosté 15:12.

Momentka z extraligového zápasu brněnských volejbalistů (v žlutých dresech) proti Příbrami. (prosinec 2024) | foto: Volejbal Brno

Soupeřem Středočechů budou vítězové základní části z Karlovarska. Dopředu danými dvojicemi pro čtvrtfinále byly České Budějovice s Kladnem a Liberec s Odolenou Vodou.

Brňané rozhodli doma o postupu ziskem prvních dvou setů v poměru 25:19 a 25:17. To už jim zajistilo účast mezi nejlepšími osmi celky a mohli si dovolit soupeři odevzdat třetí set (19:25). Výhru nad týmem, který se dostal do předkola na poslední chvíli, završili drtivou výhrou ve čtvrtém dějství 25:12.

V Ostravě domácí zvítězili 25:17, 26:24, 26:24. Ve druhém setu domácí tým čelil dvěma setbolům, ale stav 22:24 otočil čtyřmi body za sebou a v třetím dějství zvrátil až pětibodovou ztrátu. Ve zlatém setu ale momentum Ostravané nevyužili, prakticky neustále dotahovali ztrátu a z postupu se radovali hosté.

Čtvrtfinálové série už se budou hrát na tři vítězná utkání. První zápasy v Českých Budějovicích a Liberci jsou na programu v pondělí, o den později se začne hrát v Karlových Varech a Praze.

Volejbalová extraliga mužů

Předkolo play off - 2. zápasy

Brno - Benátky nad Jizerou 3:1 (19, 17, -19, 12)
Nejvíce bodů: Nadaždin 16, Pražák 13, Římal 12 - Perry 14, Svoboda 11, Darmios 8. První zápas: 3:1, postoupilo Brno.

Ostrava - Příbram 3:0 (17, 24, 24), zlatý set 12:15.
Nejvíce bodů: Chwastyk 21, Mazoch 9, Fachinetti 8 - González 13, Michelau a Nevjadomskij po 11. První zápas: 0:3, postoupila Příbram.

20. března 2026  20:48

Brno a po zlatém setu i Příbram prošly z předkola do extraligového play off

Momentka z extraligového zápasu brněnských volejbalistů (v žlutých dresech)...

V předkole volejbalové extraligy si účast v play off zajistily Brno a Příbram. Tým z moravské metropole porazil v domácí odvetě Benátky nad Jizerou opět 3:1 a ve čtvrtfinále se utká s mistrovskými...

20. března 2026  20:42

