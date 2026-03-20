Brno a po zlatém setu i Příbram prošly z předkola do extraligového play off

Soupeřem Středočechů budou vítězové základní části z Karlovarska. Dopředu danými dvojicemi pro čtvrtfinále byly České Budějovice s Kladnem a Liberec s Odolenou Vodou.
Brňané rozhodli doma o postupu ziskem prvních dvou setů v poměru 25:19 a 25:17. To už jim zajistilo účast mezi nejlepšími osmi celky a mohli si dovolit soupeři odevzdat třetí set (19:25). Výhru nad týmem, který se dostal do předkola na poslední chvíli, završili drtivou výhrou ve čtvrtém dějství 25:12.
V Ostravě domácí zvítězili 25:17, 26:24, 26:24. Ve druhém setu domácí tým čelil dvěma setbolům, ale stav 22:24 otočil čtyřmi body za sebou a v třetím dějství zvrátil až pětibodovou ztrátu. Ve zlatém setu ale momentum Ostravané nevyužili, prakticky neustále dotahovali ztrátu a z postupu se radovali hosté.
Čtvrtfinálové série už se budou hrát na tři vítězná utkání. První zápasy v Českých Budějovicích a Liberci jsou na programu v pondělí, o den později se začne hrát v Karlových Varech a Praze.
Volejbalová extraliga mužů
Předkolo play off - 2. zápasy
Brno - Benátky nad Jizerou 3:1 (19, 17, -19, 12)
Ostrava - Příbram 3:0 (17, 24, 24), zlatý set 12:15.