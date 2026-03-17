Volejbalisté Brna a Příbrami jsou výhru od extraligového čtvrtfinále

Osmifinále začalo v hale hůře postavených celků po základní části a devátá Příbram nedala osmé Ostravě šanci. „Zatlačila nás a my to nezvládli. Máme tři kluky zraněné, ale přijeli jsme bojovat a to jsme nepředvedli,“ řekl ostravský trenér Tomáš Zedník České televizi.
Benátky, které se dostaly do předkola na poslední chvíli, vybojovaly po obratu v koncovce zásluhou Marka Perryho, nejvíce bodujícího hráče základní části, první sadu 25:22.
Brno ale postupně získalo převahu. Doma mu tak v pátek stačí stejně jako Příbrami k postupu uhrát dva sety. Na své soupeře čekají nejlepší dva týmy dlouhodobé fáze Karlovarsko a obhájci titulu Lvi Praha, jisté dvojice již tvoří České Budějovice s Kladnem a Liberec s Odolenou Vodou.
Volejbalová extraliga mužů
Předkolo play off - 1. zápasy
Příbram - Ostrava 3:0 (17, 17, 20)
Benátky nad Jizerou - Brno 1:3 (22, -21, -23, -18)