Volejbalisté Brna a Příbrami jsou výhru od extraligového čtvrtfinále

  21:40
Volejbalisté Brna a Příbrami mají po prvním zápase blíž do čtvrtfinále extraligy. Brněnský celek splnil roli favorita v hale Benátek nad Jizerou vítězstvím 3:1, Příbram si s Ostravou poradila ve třech setech. Odvety jsou na programu v pátek. Předkolo se hraje pouze na dvě utkání, při rovnosti bodů by rozhodl zlatý set.

Brněnští volejbalisté se radují. | foto: CEV

Osmifinále začalo v hale hůře postavených celků po základní části a devátá Příbram nedala osmé Ostravě šanci. „Zatlačila nás a my to nezvládli. Máme tři kluky zraněné, ale přijeli jsme bojovat a to jsme nepředvedli,“ řekl ostravský trenér Tomáš Zedník České televizi.

Benátky, které se dostaly do předkola na poslední chvíli, vybojovaly po obratu v koncovce zásluhou Marka Perryho, nejvíce bodujícího hráče základní části, první sadu 25:22.

Brno ale postupně získalo převahu. Doma mu tak v pátek stačí stejně jako Příbrami k postupu uhrát dva sety. Na své soupeře čekají nejlepší dva týmy dlouhodobé fáze Karlovarsko a obhájci titulu Lvi Praha, jisté dvojice již tvoří České Budějovice s Kladnem a Liberec s Odolenou Vodou.

Volejbalová extraliga mužů

Předkolo play off - 1. zápasy

Příbram - Ostrava 3:0 (17, 17, 20)
Nejvíce bodů: Michelau 14, Nevjadomskyj 10, Tóth 9 - Mazoch 9, Chwastyk, Dudzik a Fachinetti po 7.

Benátky nad Jizerou - Brno 1:3 (22, -21, -23, -18)
Nejvíce bodů: Perry 21, Krča a Šulc po 8 - Nadaždin 21, Janků 19, Pražák 13.

Tipsport - partner programu
Gran Canaria vs. NymburkBasketbal - Osmifinále - závěrečné 6. kolo skupiny L - 17. 3. 2026:Gran Canaria vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
Živě65:64
  • 1.25
  • 9.50
  • 5.20
Arsenal vs. LeverkusenFotbal - - 17. 3. 2026:Arsenal vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.10
  • 8.50
  • 35.00
Manchester City vs. Real MadridFotbal - - 17. 3. 2026:Manchester City vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.10
  • 3.20
  • 2.30
Chelsea vs. PSGFotbal - - 17. 3. 2026:Chelsea vs. PSG //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 20.00
  • 8.50
  • 1.12
Columbus vs. CarolinaHokej - - 18. 3. 2026:Columbus vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
18. 3. 00:00
  • 2.69
  • 4.11
  • 2.33
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17. března 2026  21:40,  aktualizováno  21:49

Volejbalisté Brna a Příbrami jsou výhru od extraligového čtvrtfinále

Brněnští volejbalisté se radují.

Volejbalisté Brna a Příbrami mají po prvním zápase blíž do čtvrtfinále extraligy. Brněnský celek splnil roli favorita v hale Benátek nad Jizerou vítězstvím 3:1, Příbram si s Ostravou poradila ve...

17. března 2026  21:40

