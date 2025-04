Program Pražského půlmaratonu 2025

Čas Akce 8:00 Otevření technického zázemí 8:30 Začátek doprovodného programu 9:15 Otevření startovních koridorů 10:00 Start Pražského půlmaratonu 2025 10:58 Očekávaný doběh prvního muže 11:04 Očekávaný doběh první ženy 11:20 Předávání cen – muži 11:30 Předávání cen – ženy 11:40 Předávání cen Češi cca 13:15 Konec akce

Mapa technického zázemí pražského půlmaratonu v Holešovické tržnici (2025)

Jaká je trasa Pražského půlmaratonu 2025?

Závod odstartuje z Bubenského nábřeží v Holešovicích. Po dvou kilometrech běžci odbočí na Čechův most, poté přeběhnou most Legií a poběží tři kilometry podél Vltavy. Na sedmém kilometru přijde otočka a závodníci se budou vracet zpět, aby následně odbočili přes Jiráskův most.

Trasa Pražského půlmaratonu 2025

Na třináctém kilometru si soutěžící vychutnají běh po Národní třídě a ulicí Na Příkopě, přes Celetnou pak dorazí na Staroměstské náměstí.

Po proběhnutí Pařížskou ulicí se peloton vydá směrem k Rohanskému nábřeží a poté přes Libeňský most k cíli. Trasa měří 21097 metrů.

Jaké ulice budou uzavřené při Pražském půlmaratonu?

17. listopadu 9:45–11:00 Křižovnická 9:45–11:00 Smetanovo nábřeží 9:45–11:00 Most Legií 9:45–11:00 Masarykovo nábřeží 10:00–12:00 Národní 10:10–12:10 Na Příkopě 10:20–12:20 Celetná 10:20–12:20 Pařížská 10:20–12:30 Dvořákovo nábřeží (směrem k náměstí Jana Palacha) 10:30–12:40

Kde sledovat Pražský půlmaraton 2025?

Přímý přenos Pražského půlmaratonu 2025 bude k vidění ve vysílání České televize na stanici ČT sport od 9:50.

Jak dopadl Pražský půlmaraton loni?

Loni suverénně zvítězil Keňan Sabastian Sawe v traťovém a osobním rekordu 58:24 minuty. Mezi ženami vyhrála Etiopanka Gete Alemayechuová za 1:08:10. Prvním českým běžcem v cíli byl s Patrik Vebr. Nejrychlejší domácí vytrvalkyní byla olympionička Tereza Hrochová.

Traťové rekordy Pražského půlmaratonu:

Muži Ženy Sabastian Sawe (Keňa) – 58:47 (2024) Joyciline Jepkosgeiová (Keňa) - 1:04:52 (2017)

České rekordy na Pražském půlmaratonu: