Baseballisté vstoupili do Pražského týdne porážkou s Tchaj-wanem

Asijský soupeř, který v Praze startuje s týmem do 23 let, zápas rozhodl tříbodovým homerunem ve třetí směně. Domácím se podařilo v pátém dějství snížit, poté co Jakub Kubica doběhl na domácí metu po odpalech Martina Mužíka a Jana Pospíšila.

„Z naší strany to nebylo špatné utkání. Soupeř nás ale poučil, že v některých situacích musíme být preciznější. Rozhodlo, že oni dvakrát dokázali ulívkou posunout své běžce a stáhnout své hráče ve skórovacích pozicích. Nám se to naopak dvakrát nepodařilo. Ale takový je baseball,“ uvedl v tiskové zprávě Chadim.

„Hezký zápas pro diváky se smutným koncem pro nás. Myslím ale, že jsme neukázali špatnou hru, ať už na pálce nebo v obraně,“ uvedl Kubica.