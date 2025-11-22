Parkurovou Super Grand Prix v Praze vyhrál Saíd v sedle Bonne Amie

V prvním kole se prakticky nechybovalo, jedenáct z patnácti startujících absolvovalo parkur čistě. Ve druhém kole závodilo 14 dvojic poté, co Němec Philipp Weishaupt po dvou hrubých chybách svého koňského svěřence Kokoma B v průběhu prvního kola zastavil a soutěž nedokončil.
Druhé kolo bylo výrazně obtížnější a nikdo z bezchybných jezdců úvodního dějství nedokázal zapsat druhou nulu. Čistě tento kurz přešel jen Belgičan Nicola Philippaerts s Katangou, jenž však měl jednu chybu z první části a byl pátý.
Účastník olympijských her 2021 v Tokiu Saíd v sedle Bonne Amie zvládl parkur s jednou chybou za 62,43 sekundy. To byl čas, který nikdo z jeho soupeřů nedokázal překonat. Jezdec, který v dlouhodobé části Global Champions Tour obsadil 22. příčku, se tak radoval z vítězství. Získal za to prémii téměř 301 000 eur (téměř 7,3 milionu korun). Za těsně druhým Delestrem skončil třetí Brit Scott Brash s klisnou Hello Chadora Lady.
Vítěz dlouhodobé části Belgičan Gilles Thomas nastoupil s klisnou Qallista, což není jeho nejlepší kůň, a v první kole jako jeden z mála chyboval. Ve druhém záhy přidal k těmto čtyřem trestným bodům dalších osm a pak soutěž vzdal.
Nejmladší jezdkyní, která kdy nastoupila do Super Grand Prix, se stala devatenáctiletá reprezentantka Monaka Anastasia Nielsenová. První kolo zvládla se svým Action Manem čistě, ale ve druhém jí kůň odmítl poslušnost a raději ze soutěže odstoupila.
Letošní ročník Prague Playoffs uzavře v neděli od 15.30 finále týmového Super Cupu. Domácí družstvo Prague Lions bude pod vedením manažerky Anny Kellnerové usilovat o první stupně vítězů v této soutěži. Stejně jako v sobotu se pojede na dvě kola.