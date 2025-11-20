Prague Lions slaví na domácím podniku postup, ve čtvrtfinále byli druzí

Prague Lions byli v dlouhodobé části seriálu Global Champions pátí, o jeden bod jim unikl přímý postup do pátečního semifinále. Ve dvanáctičlenném čtvrtfinále proto nastupovali jako poslední a věděli, že si mohou dovolit maximálně dvě chyby, aby se dostali mezi postupovou osmičku.
„Byl to velký stres a tlak, protože výsledky byly dneska extrémně vyrovnané. Takže kluci byli pod obrovským tlakem. Ale zvládli to úplně neuvěřitelně,“ řekla manažerka týmu Anna Kellnerová, která do týmové soutěže v Praze jako jezdkyně nezasáhne.
Jako první z Prague Lions vyrazil do parkuru Martinez Sommer, jehož High Five měl několikrát kontakt s překážkou. Všechna břevna ale zůstala na svých místech. „Můj kůň skákal velmi dobře. Měl jsem trochu štěstí s těmi doteky, ale někdy potřebujete štěstí v tomhle sportu,“ oddechl si.
Suverénní výkon pak předvedl Devos, jenž po čtvrtfinále chválil svou klisnu Casual. „Byl jsem velmi spokojený s její formou, skákala opravdu jistě a byla velmi uvolněná v aréně,“ uvedl devětatřicetiletý Belgičan. Všechno uzavřel Spits. Ačkoliv se v jeho jízdě zachvělo ploché horní břevno závěrečné překážky trojskoku, které dnes často padalo, rovněž zvládl parkur bez trestného bodu. „Kluci přede mnou odvedli skvělou práci. Na trojskoku jsem měl trochu kliku,“ uznal.
V semifinále bude závodit také tým Scandiavian Vikings s českou jezdkyní Sárou Vingrálkovou, která s koněm Rock’n Roll udělala jednu chybu. Její dva kolegové ale jeli čistě a Vikingové postoupili z páté příčky. Budou tak usilovat o účast ve finále, kterou si zajistí nejlepších šest týmů.
Stáje pro dvě stě koní, v O2 areně tisíc tun písku. Praha opět vítá Kellnerovou a spol.
Vítězstvím v doprovodné pětihvězdičkové soutěži znovu otevřel své působení na Prague Playoffs český jezdec Aleš Opatrný. V sedle hřebce Kapsonese W zvládl parkur s překážkami vysokými 145 centimetrů čistě a měl jednoznačně nejrychlejší čas. Navázal na triumfy ze čtvrtečních soutěží v letech 2021 a 2022.
Do pětihvězdičkové soutěže nastoupilo 66 dvojic, více než čtyři desítky z nich zvládly parkur čistě. Opatrný s Kapsonesem cílovou čáru protnuli v čase 52,90 sekundy, kterému se nikdo nepřiblížil. Druhý Brit Ben Maher s koněm Enjeu de Grisien ztratil na českého reprezentanta 1,9 sekundy. „Já jsem hned ve čtyřech liniích udělal o jeden cvalový skok méně a to mi udělalo myslím velký náskok. Bylo by krásné, kdyby tato tradice vítězství zůstala, vůbec bych se nezlobil. Ale doufám, že to ještě není vše v rámci tohoto týdne,“ řekl Opatrný.
V téže soutěži se představily ještě čtyři české jezdkyně. Nejlépe si z nich vedla Linda Portychová s klisnou Lara, která byla třináctá. Natálie Kovářová s klisnou Lady-Sina L obsadila 18. příčku. Anna Kellnerová s Kristalline a Vingrálková s Kas-Sini DC se podělily o 22. pozici.