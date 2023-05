Lions míří poprvé do Evropy. S Američany v zádech a se zájmem Netflixu

„Je to splnění snu, který jsem si poprvé představil před třemi lety, kdy ELF vznikla. Pustil jsem se do toho bláhově – výkonnostně i finančně je to odlišný level než česká Snapbacks liga. Moc jsem si ale přál, aby ELF do Česka přivedli právě Prague Lions,“ vysvětluje svůj záměr Američan, co v Česku žije od roku 2002 a dlouhá léta trénuje Lions.

V premiérovém ročníku se soutěže zúčastnilo jen osm celků. Šest z Německa, jeden z Rakouska a jeden z Polska. Popularita rychle rostla, a tak teď do třetí sezony naskočí už rovnou sedmnáct týmů. ELF výrazně vyrostla sledovanost. Popularita amerického fotbalu raketově stoupá v Německu, ale přidávají se i další země. Francie, Polsko či dokonce Španělsko.

Český trh nechce být pozadu. A tak Harrod s lidmi z týmu Lions začal hledat investory na smělý plán připojit se rozvíjející se soutěže.

„Našli jsme podporu v Kalifornii. Líbil se jim příběh Lions i můj osobní s cestou do Evropy. Rozhodli se nám pomoci. Když přijeli do Prahy, byli nadšení. Smýšlejí vizionářsky, jsou plní optimismu. V každém mladém dítěti vidí případného hráče či fanouška téhle krásné hry. Všichni cítíme, že je to sport s dobrou budoucností v Česku,“ popisuje příběh, jak získal finance pro klub na náročnou sezonu mezi evropskou elitou.

„Rozpočet je teď minimálně desetkrát větší než v české lize. Ale samozřejmě to investoři nedělají proto, že jsme hodní, ale chtějí i nějakou návratnost. Mají dlouholetý plán, chceme být součástí toho plánu a brzy uspět na hřišti,“ hlásí před nedělní premiérou.

Sázka na domácí hráče i posily ze světa

Sehnat prostředky je jedna věc, ta druhá postavit konkurenceschopný tým. Lions sice v minulosti šestkrát vyhráli Czech Bowl a patřili k nejlepším týmům v tuzemsku, kvalita týmů v ELF je ale výrazně vyšší.

Kádr bylo potřeba doplnit. Přetáhnout talentované hráče z české ligy, ale také udržet mezi kluby korektní vztahy nebylo snadné. Někdo se chytl na velkou sportovní příležitost, někdo zůstal věrný barvám, které roky hájil. Šanci dostane i několik stálých tváří Lions.

Pětašedesátičlenný kádr Lions doplní celkem deset importů. Ti mají domácím hráčům pomoci dostat se díky kvalitnějšímu tréninku na vyšší úroveň. Pomáhat budou i s rozvojem mládeže Lions a především zvyšováním výkonnosti týmu na hřišti.

„Dali jsme hráčům možnost hrát nejvyšší soutěž a něco za to dostat. Mít velmi slušné zázemí a plat, se kterým se dá v Česku být,“ popisuje Harrod skutečnost, že tým funguje na poloprofesionální bázi. „Nikoho to dlouhodobě neuživí, ale všichni hráči něco dostávají, což tu nikdy nebylo,“ vysvětluje.

Důležitá je i propagace. Chtějí se inspirovat v úspěšné sérii ze zákulisí NFL Hard Knocks. Na YouTube vzniká série videí s influencerem Tomášem Touhou, jenž spolupracuje i s Oktagonem MMA, chystá se také společný projekt se streamovací službou Netflix.

Momentka ze zápasu Prague Lions - ISMM Ostrava Steelers

Jednou z hlavních tváří bude quarterback Shazzon Mumphrey, jenž se vrací do Lions už na třetí sezonu. Motivace byla jasná. Uspět mezi evropskou elitou. Další americké posily budou na pozici cornerbacka, wide receivera a defenzivního enda.

Bude to stačit? Nápovědu nám dá první zápas už v neděli od 16:25 na stadionu Viktorie Žižkov. Lví derby bude jistě svou kvalitou bavit.