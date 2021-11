Prague Lions doma do finále parkurového Super Cupu znovu nepostoupili

Prague Lions byli po osmém místě ve čtvrtečním čtvrtfinále prvním startujícím týmem v dnešním semifinále, kam se přidali ještě čtyři přímo postupující.

Anna Kellnerová tentokrát nastoupila z Catch Me If You Can a nezačala dobře, protože shodila hned úvodní překážku.

„Samozřejmě jsem se hned zamyslela, že to není dobrý začátek. Ale věděla jsem, že musím pokračovat dál, odjet to nejlíp, co to jde,“ líčila po závodě novinářům.

Pak chybovala na překážkách ještě dvakrát a dostala trestný bod za překročení času, takže zaznamenala stejně jako ve čtvrtfinále třináct trestných bodů.

„Na to, jak to byl obtížný parkur, a jaké měli výsledky ostatní, tak jsem ráda, že jsme to zvládli,“ hodnotila Kellnerová.

Její kolegové chybovali více než v úvodním vyřazovacím kole. Nizozemec Jur Vrieling přidal k překročení času jednu chybu na překážce a zapsal pětku. Španěl Sergio Álvarez Moya, který v sestavě vystřídal Nielse Bruynseelse, shodil dvě překážky. Celkem tak měli Lvi 26 trestných bodů a museli čekat, jak si povedou soupeři.

Na obtížném parkuru se hodně chybovalo, takže ve hře zůstali až do konce semifinále, kdy nastoupili vítězové základní části Valkenswaard United. Naději českým fanouškům dal jejich úvodní jezdec Marcus Ehning, jenž dvanácti trestnými body dostal kolegy pod tlak.

Edwina Topsová-Alexanderová zapsala pětku a vše měl v rukou stříbrný olympijský medailista Peder Fredricson s klisnou Catch Me Not. Bývalý člen Prague Lions čistým parkurem zajistil Valkenswaardu druhé místo v semifinále a hladký postup.

Po vyřazení ve čtvrtfinále při premiéře Prague Playoffs v roce 2018 skončili Prague Lions podruhé v semifinále. Těsně nenavázali na letošní šestou příčku z dlouhodobé části.

„ Samozřejmě je nám to líto, ale bohužel je to tak,“ uvedla Kellnerová. „Ale na příští rok, bohužel to ještě nemůžu úplně komentovat, budeme zase silnější, co se týče jezdců. Doufám, že se nám to podaří.“



Z prvního místa postoupili do nedělního finále Super Cupu obhájci titulu Shanghai Swans. V sobotu večer se pojede dvoukolová Super Grand Prix jednotlivců.