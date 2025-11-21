V semifinále za Prague Lions, jejichž manažerkou je Anna Kellnerová, nastoupil Bruynseels místo Fernanda Martineze Sommera. Se svým Origim shodil tři překážky, což znamenalo 12 trestných bodů. „Doufal jsem v lepší jízdu, chtěl jsem zajet čistě. Ale můj kůň byl dneska trochu v napětí, takže jsem trochu zklamaný. Naštěstí mám skvělé parťáky, kteří mě dnes zachránili, i když jsem je dostal trochu pod tlak,“ řekl po závodě novinářům.
Vzápětí vrátil domácí do hry o finále Devos, jehož klisna Casual zvládla náročný parkur čistě. „Lidi šíleli. Proto jsou tyhle závody speciální. Byl to můj dobrý den, Casual skákala fantasticky, mám z ní obrovskou radost,“ poznamenal. Čtyři trestné body za chybu v závěru parkuru zapsal Thibeau Spits s koněm Impress-K. Shodl se s týmem, že toto kolo bylo mnohem náročnější než čtvrteční čtvrtfinále. „Jen čtyři čisté jízdy, byl to velmi těžký kurz,“ řekl.
Vzhledem k horšímu součtu časů než druzí New York Empire se Lvi zařadili na průběžné třetí místo a museli čekat, jak si povede zbývající pětice týmů, mezi nimiž byly i nejlepší čtyři celky základní části.
Potřebovali, aby se alespoň dva dostaly až za ně. Hned vzápětí to byl tým Rome Gladiators, který měl 20 trestných bodů. Definitivně poslala Prague Lions do finále jízda Bena Mahera v barvách Shanghai Swans. Jeho kůň Dallas Vegas Batilly si postavil hlavu před překážkou v barvách české vlajky, prudce zastavil a hvězdný britský jezdec letěl přes jeho hlavu za překážku k zemi. Po karambolu odešel po svých a hlasatel v hale pak k radosti publika ohlásil postup Prague Lions.
„Hrozně jsme se vylekali, jestli bude v pohodě. Ono se to nezdá, ale takovéhle pomalé pády většinou bývají ty horší a nebezpečnější, protože tělo nemáte zas tak zpevněné. Ale tím, že se hned posadil, tak jsme věděli, že to snad není nic vážného. A vlastně nám chvíli trvalo, než jsme pochopili, že to znamená náš postup,“ přiblížila bezprostřední pocity týmu Kellnerová.
Česká vlajka, kde jsou jednotlivá prkna těsně u sebe a vytvářejí dojem plochy, je od prvního ročníku vyhlášenou překážkou na Prague Playoffs. V roce 2018 na ní zaváhal tehdy nejzkušenější člen týmu Prague Lions Peder Fredricson, jehož kůň Hansson WL odmítl před touto bariérou poslušnost a Lions vypadli ve čtvrtfinále.
„Na českou vlajku si velmi dobře pamatujeme a je to něco, co se snažím pravidelně trénovat i s mladými koňmi. A vím, že hodně trenérů si českou vlajku pořídilo domů, z nějakého důvodu je pro koně složitější než jiné vlajky,“ uvedla Kellnerová.
O náročnosti dnešního parkuru svědčilo, že vedle Mahera spadlo i několik dalších jezdců. „Není to obvyklé, obzvlášť s takhle extrémně schopnými jezdci a koňmi. Ale občas se to v rámci takhle těžkých závodů stává. Ale naštěstí snad všichni byli v pořádku,“ komentovala to Kellnerová.
Prague Lions budou v šestičlenném finále útočit na první stupně vítězů v týmovém Super Cupu. V posledních třech ročnících této týmové soutěže, kterou vrcholí seriál Global Champions, obsadili šesté a dvě čtvrtá místa. Manažerka týmu Kellnerová se obává, že pro nedělní dvoukolovou soutěž může být kurz ještě obtížnější než dnes. Sestava se nahlašuje v sobotu.
Finále bude bez české jezdkyně Sáry Vingrálkové. Ta v semifinále s osmiletým valachem Rock’n Rollem uzavírala sestavu týmu Scandinavian Vikings. Nasbírala 16 trestných bodů za čtyři shozené překážky, celkem jich Vikingové měli 32 a obsadili nepostupové desáté místo.