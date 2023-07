Prague Lions mají problémy, zrušili zápas v European Football League

Pod vedením trenéra Zacha Harroda do premiérové sezony v ELF vstoupili na začátku června. Pak se ale poměry v týmu změnily, americký kouč opustil funkci a odešla také řada zahraničních hráčů. Podle agentury SID stojí za krizí skutečnost, že klub dluží hráčům výplaty.

V pátek večer tak Prague Lions oznámili ELF, že v neděli v Maďarsku hrát nebudou.

„Prague Lions tento týden prošli výraznými změnami personálu a vedení, které nám bohužel zabránily cestovat za splněním našeho závazku. Hluboce chápeme a uznáváme potenciální důsledky, které může mít toto rozhodnutí na posunutí naší franšízy. Vězte prosím, že tuto záležitost bereme velmi vážně a děláme vše, co je v našich silách, abychom se co nejrychleji dostali zpět do starých kolejí,“ napsali na Facebooku.

Momentka ze zápasu Prague Lions (oranžová) - Leipzig Kings

V ELF se zatím Prague Lions nedařilo. Prohráli na hřišti všech šest zápasů. Jediné vítězství zaznamenali kontumačně proti německému týmu Leipzig Kings, který proti nim k duelu naplánovanému na 8. července nenastoupil a předčasně odstoupil ze soutěže. Je otázka, zda o dva týdny později nehrozí podobný osud českému celku.