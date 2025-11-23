Prague Lions byli ve finále parkurového Super Cup pátí, vyhráli Rome Gladiators

Prague Lions se znovu na pódium v parkurovém Super Cupu nedostali. V pražském finále tým manažerky Anny Kellnerové obsadil pátou příčku, měl 32 trestných bodů. Jedna chyba ho dělila od druhého místa. Vyhráli Rome Gladiators, kteří ve dvou kolech zaznamenali dvanáct trestných bodů. V šesti jízdách shodili jen tři překážky.
Jezdec Emanuele Gaudiano z vítězného týmu Rome Gladiators ve finále parkurového...

Jezdec Emanuele Gaudiano z vítězného týmu Rome Gladiators ve finále parkurového Super Cupu | foto: ČTK

Jezdec Peder Fredricson z vítězného týmu Rome Gladiators ve finále parkurového...
Jezdec Peder Fredricson z vítězného týmu Rome Gladiators ve finále parkurového...
Jezdec Thibeau Spits z týmu Prague Lions ve finále parkurového Super Cupu
Jezdec Niels Bruynseels z týmu Prague Lions ve finále parkurového Super Cupu
Prague Lions se počtvrté za sebou dostali do šestičlenného finále Super Cupu, kterým vrcholí seriál Global Champions. Po jednom šestém a dvou čtvrtých místech toužili dostat se konečně na stupně vítězů, ale ani tentokrát se jim to nepodařilo.

Lions ve finále nastoupili ve stejné sestavě jako v pátečním semifinále. V prvním kole dvakrát chyboval Niels Bruynseels s Origim a jednu překážku shodil Thibeau Spits s Impressem-K. Pozici nejsilnějšího páru v barvách Lvů na letošní Prague Playoffs potvrdili Pieter Devos s klisnou Casual, kteří stejně jako ve čtvrtfinále a semifinále nechybovali.

Před druhým kolem se Prague Lions dělili o třetí místo s Riesenbeckem International, kde se o 12 trestných bodů postaral jen poslední z trojice jezdců Philipp Weishaupt. Jeho bratr Maximilian i Christian Kukuk před ním zvládli parkur čistě. Po prvním kole vedl tým Rome Gladiators se čtyřmi trestnými body. Druzí byli s osmi Basel Cosmopolitans.

Druhé dějství v podání Prague Lions zahájil Bruynseels další „osmičkou“. „Nebyl jsem moc spokojený se svými osobními výsledky, mohl jsem jet lépe, ale naštěstí mám velmi dobré týmové kolegy,“ řekl po závodě.

Jezdec Niels Bruynseels z týmu Prague Lions ve finále parkurového Super Cupu

Poprvé letos v týmové soutěži zaváhal i Devos s Casual, jenž po dvou chybách přidal rovněž osm trestných bodů. Druhou chybu udělal na poslední překážce. „Casual předváděla celé tři dny super výkony. Myslím si, že ta poslední překážka byla dnes trochu moje chyba,“ složil poklonu své koňské partnerce.

Jednu překážku shodil stejně jako v prvním kole Spits s Impressem-K. Průběžně se Lvi propadli na třetí místo za dva týmy, které měly v prvním kole horší výsledek. Po nich jely ještě další tři trojice, dvě z nich se dostaly před ně.

Všichni členové týmu se shodli, že už postupem do finále splnili základní cíl, ale uznali, že chtěli víc. A pódium nebylo daleko, bez jedné chyby by vzhledem k dosaženému času skončili třetí. „Samozřejmě jsme doufali, že bychom byli na stupních vítězů, ale kluci neuvěřitelně bojovali. Nejenom celý víkend, ale celou sezonu. Jsem jim za to hrozně vděčná a myslím si, že ukázali, že to jsou špičkoví jezdci a skvělí parťáci,“ dodala manažerka Kellnerová.

Jezdec Peder Fredricson z vítězného týmu Rome Gladiators ve finále parkurového Super Cupu

Suverénní vystoupení předvedli Gladiátoři ve složení Emanuele Gaudiano, Yuri Mansur a Peder Fredricson. Za nimi se seřadila trojice týmů s 28 trestnými body, o jejímž pořadí rozhodoval součet časů druhého kola. Na druhou příčku se ze šesté pozice po prvním kole vyšvihli Valkenswaard United, třetí skončili New York Empire. Vítězný tým získal odměnu 2,5 milionu eur (zhruba 60,6 milionu korun). Prague Lions připadlo za pátou příčku 450 000 eur (téměř 11 milionů korun).

Letošní Prague Playoffs od čtvrtka do neděle přímo v O2 areně sledovalo v součtu rekordních 40 811 diváků, poprvé byla překonána čtyřicetitisícová hranice. Příští rok se Playoffs uskuteční v Rijádu, do Prahy se soutěž vrátí v roce 2027.

