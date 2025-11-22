Kellnerová nasadila tři Belgičany, do finále je poslal pád soupeře: Vylekali jsme se

Při premiéře Prague Playoffs v roce 2018 šlo o smutný paradox, když ambice domácího týmu zhatila překážka symbolizující českou vlajku. Na letošním parkurovém svátku naopak družstvu Prague Lions pomohla, pád jednoho ze soupeřů právě na ní znamenal, že mohou slavit postup do finále. Ale jezdci i s manažerkou Annou Kellnerovou se hlavně obávali, aby karambol neměl vážné následky.
Belgický jezdec Pieter Devos v barvách Prague Lions v semifinále parkurového Prague Playoffs

Byl to v pražské O2 areně vůbec večer s nečekaně mnoha pády.

Diváci viděli hned tři a pokaždé jim zatrnulo, neboť hrozilo, že polekaný kůň svého jezdce pošlape nebo že dopad na zem způsobí zranění. Ale lidé i zvířata z potíží naštěstí vyvázli v pořádku.

„Tolik pádů obvyklých není, obzvlášť s takhle extrémně schopnými jezdci a koňmi. Ale na takhle těžkých závodech se to občas stává,“ přiblížila Kellnerová.

Prague Lions slaví, do finále Super Cupu postoupili ze čtvrtého místa

Ačkoli kvůli zranění svého hlavního koně těsně před kláním v českém hlavním městě své kolegy jen pozorovala a fandila jim, vypozorovala, jak je páteční trať náročná.

„Překážky byly tak o dvě díry výše než ve čtvrtek a taky technika byla extrémně složitá.“

A tak zatímco o den dříve ve čtvrtfinále měl celek na osmém a posledním postupovém místě jen osm trestných bodů, v semifinále svítila osmička naopak u toho nejlepšího.

„Víme, že v rámci Playoffs je druhý den vždycky extrémně těžký, takže jsme s tím samozřejmě počítali. Ale to neznamená, že se na to můžete úplně perfektně připravit. Mnoha jezdcům to dělalo obrovské problémy,“ podotkla Kellnerová.

Belgický jezdec Niels Bruynseels v barvách Prague Lions v semifinále parkurového Prague Playoffs

Pro závod vybrala kompletní belgickou sestavu a po úvodní jízdě Nielse Bruynseelse, který se v sedle Origiho dopustil tří chyb, to s postupovými ambicemi domácích nevypadalo příliš dobře.

„Doufal jsem v lepší jízdu, ale můj kůň byl trochu v napětí. Naštěstí mám skvělé parťáky, kteří mě zachránili, i když jsem je dostal pod tlak,“ říkal Bruynseels v mixzóně.

Prague Lions vzápětí vrátili do hry Pieter Devos s Casual, kteří se blýskli čistou jízdou. Nakonec byli jednou z pouhých čtyř dvojic, jimž se tento počin v semifinále povedl.

„Lidi šíleli, proto jsou tyhle závody tak speciální,“ pochvaloval si Devos bouřlivou kulisu. „Byl to můj dobrý den, Casual skákala fantasticky a mám z ní obrovskou radost.“

Belgický jezdec Pieter Devos v barvách Prague Lions v semifinále parkurového Prague Playoffs

A jelikož Thibeau Spits s koněm Impress-K přidali už jen jediné zaváhání, bilance týmu se zastavila na dvanácti trestných bodech.

Jenže tím stres pro Lions neskončil. Po svém vystoupením se sice zařadili na třetí místo, ale do akce šlo ještě pět dalších týmů, navíc těch papírově nejsilnějších. A míst ve finále se rozdávalo jen šest.

„Byla jsem extrémně nervózní,“ líčila Kellnerová, jak jízdy soupeřů prožívala.

První úlevu jí a jejím parťákům přinesla sestava Rome Gladiators, která se dopustila dvaceti trestných bodů. A o chvíli později už mohli Lions jásat definitivně, byť si postupovou radost nejprve nemohli užít naplno.

Jejich účast v nedělním finále totiž stvrdil pád Bena Mahera v dresu Shanghai Swans. Jeho kůň Dallas Vegas Batilly se před zmíněnou překážkou v barvách české vlajky, která má na rozdíl od ostatních několik prken těsně nad sebou, a tak tvoří velkou a neprostupnou plochu, prudce zastavil. A britský jezdec setrvačností přepadl přes překážku na zem.

Prague Lions slaví na domácím podniku postup, ve čtvrtfinále byli druzí

„Hrozně jsme se vylekali, jestli bude v pohodě,“ obávala se Kellnerová. „Ono se to nezdá, ale takovéhle pomalé pády většinou bývají ty horší a nebezpečnější, protože tělo nemáte tak zpevněné. Ale tím, že se hned posadil, tak jsme věděli, že to snad není nic vážného. A vlastně nám chvíli trvalo, než jsme pochopili, že to znamená náš postup.“

Také se jí vybavila situace z Prague Playoffs před sedmi lety, kdy se přes českou vlajku nedostal tehdy nejzkušenější člen Prague Lions Peder Fredricson s koněm Hanssonem WL. A domácí kvůli tomu vypadli už ve čtvrtfinále.

„Proto se tuhle překážku snažím pravidelně trénovat i s mladými koňmi,“ prozradila Kellnerová. „A vím, že hodně trenérů si českou vlajku pořídilo domů, z nějakého důvodu je pro koně složitější než jiné vlajky.“

Sestava parkurového týmu Prague Lions (zleva) Belgičané Pieter Devos a Thibeau Spits, Mexičan Fernando Sommer a další Belgičan Niels Bruynseels

Parta pod jejím vedením nakonec obsadila čtvrtou příčku, kterou jinak v oblibě příliš nemá, protože ji brala při posledních dvou Super Cupech – předloni v Praze i loni v Rijádu.

Cíl pro nedělní finále je tedy jasný, premiérově se dostat na pódium. A Kellnerová musí pečlivě zvažovat, koho nasadí, aby zátěž mezi jezdce a jejich koně rozložila.

„Myslím, že sil budeme mít dost. Proto Niels nastoupil až v semifinále, chtěli jsme mít některé koně pošetřené. Vzhledem k tomu, že v sobotu jsou soutěže jednotlivců, tak se musíme domluvit, kdo by je případně mohl jet a v jakém složení půjdeme do finále.“

V něm totiž očekává ještě zapeklitější nástrahy než v semifinále.

Finále Super Cupu

je na programu v neděli. Šest týmů pojede dvě kola, první začne v 15:30, druhé o dvě hodiny později.

„Nerada to říkám, ale bohužel to asi může být ještě těžší.“

A klidně se může stát, že do boje opět vyšle trojici Belgičanů. Ve čtvrtfinále Bruynseels odpočíval a představil se Mexičan Fernando Sommer, ale jinak je jasné, která národnost u Lions převládá.

„Je to shoda okolností, žádný záměr,“ usmívá se Kellnerová. Ale dobře ví, že Belgie platí za parkurovou velmoc. „Infrastruktura pro náš sport je tam rozvinutá nejvíc ze všech zemí v Evropě.“

A tak je logické, že Belgičany do týmu chce.

„Nabírali jsme je postupně, první byl u nás Niels a potom jsem se začala domlouvat s Pieterem. A když jsme pak sháněli mladého jezdce, tak Niels věděl, že Thibeau je velmi talentovaný, tak jsme vybrali právě jeho. Takže i když jsme tolik Belgičanů neplánovali, postupem času se to takhle poskládalo. Ale nejdůležitější je, že všichni za bojujeme jeden za druhého. Záleží na jezdcích a koních a vůbec ne na národnosti.“

Ve finále Super Cupu se Prague Lions ukážou počtvrté za sebou. Probojují se konečně na stupně vítězů?

Gesto Děčína: Bryana nechce, přesto hraje. Posily bere do 2,5 tisíce dolarů

Opavský David Motyčka se natahuje po míči před LJ Bryanem z Děčína.

Hledat poklad na Stříbrném jezeře je možná snazší než najít drahokam mezi americkými basketbalisty. Zvlášť v cenové relaci skromného českého ligového klubu. Děčín se teď netrefil do Lloyda Alvina...

22. listopadu 2025  6:07

Cyklokros Tábor 2025: program Světového poháru, výsledky, Češi

Michaela Boroše pohání také přítomnost domácího publika.

Světový pohár v cyklokrosu startuje v neděli 23. listopadu a hned při své úvodní zastávce míří na českou trať. Akční souboje uvidí fanoušci v Táboře. V přehledném textu najdete program, výsledky i...

22. listopadu 2025

