Nečekaný úspěch Prague Lions v evropské společnosti i nejistá budoucnost

Autor:
  14:40
Prague Lions se ve třetí sezoně profesionální evropské ligy amerického fotbalu ELF konečně prosadili. Pražský tým se stal jedním z největších překvapení sezony a až do závěru základní části bojoval o historickou účast v play off. Tam se sice Lions nakonec nedostali, ale i tak ukázali, že v této prestižní lize mají své místo. Poprvé si vydobyli respekt.

Momentka ze zápasu Prague Lions v ELF | foto: Lukáš Najman

ELF v roce 2021 oživila myšlenku profesionální ligy amerického fotbalu na evropském kontinentu. Předchozí snahy, včetně NFL Europe, vždy skončily krachem. Po spuštění ELF se zdálo, že Česko svého zástupce mít nebude.

„Herní i finanční nároky na týmy jsou úplně někde jinde, než na co jsou týmy zvyklé v domácích soutěžích. Bez nadsázky je potřeba sestavit roční rozpočet, který je dvacetkrát až třicetkrát vyšší, než s čím pracují naše kluby,“ vysvětluje předseda České asociace amerického fotbalu Radim Kroulík.

Proto bylo velkým překvapením, když Prague Lions v roce 2023 oznámili zapojení do soutěže.

Účast mezi evropskou elitou ale málem neměla dlouhého trvání. Tým se potýkal s finančními problémy a byl kousek od toho, aby vstupní sezonu nedohrál. Po turbulentních změnách ve vedení týmu se sice finanční situace ve druhé sezoně stabilizovala, ale Lions opět vyhráli pouze jeden zápas základní části.

Překvapení ligy

Nikdo proto před letošní sezonou příliš neočekával, že by mohli výrazně promluvit do čela tabulky. Po dvou prohrách z kraje sezony ale přišel zlom. Lions si připsali hned čtyři výhry v řadě, a to včetně zápasů proti silným soupeřům Frankfurt Galaxy a Wrocław Panthers.

Z českého fotbalu

Český národní tým odehraje zápas o páté místo na mistrovství Evropy proti Dánsku se hraje 25. října od 13:00 ve Znojmě.

Vydařená série zápasů katapultovala Lions poprvé za dobu účinkování v ELF ze dna tabulky mezi kandidáty na postup do play off.

Pražský tým se definitivně odpoutal ode dna tabulky a do zápasů proti slabším soupeřům již nastupoval v roli jasných favoritů. Tuto novou roli dokázali potvrdit a připsali si tak i vysoké výhry proti Helvetic Mercenaries 60:20 nebo Fehervar Enthroners 40:0.

V klíčové závěrečné fázi základní části si pražský tým připsal dvě smolné prohry. Nejprve v odvetě proti Panthers neudržel vedení 37:28 a o výhru přišel 14 vteřin před koncem. Podobný scénář se opakoval i v odvetě proti Galaxy. V ní Lions přišli o vedení osm vteřin před koncem zápasu a nakonec prohráli v prodloužení.

Nejistá budoucnost

Tyto dvě prohry tak vedly k ukončení všech nadějí na postup do play off. Lions zakončili sezonu s bilancí 7 výher a 5 porážek a jednoznačně se zařadili mezi týmy, které mohou pomýšlet v prestižní lize na úspěch. „Cílem pro letošní sezonu bylo stát se konkurenceschopným týmem, a to jsme splnili,“ hodnotil po sezoně majitel Lions Mason Parker. „Příští rok se chceme dostat do play off,“ uzavřel.

Nad budoucností celé ligy ale visí velký otazník. Majitelé většiny týmů jsou nespokojeni s vedením ligy a s její organizační strukturou, která je odlišná například od zámořské NFL, kde mají majitelé hlavní slovo a jejich vizi realizuje komisař ligy.

V ELF podobná síla majitelům týmů chybí a chtěli by to změnit. I proto se již 11 z 16 týmů spojilo do tzv. European Football Alliance, která veřejně vyhlašuje, že založí novou ligu. V této alianci jsou také Prague Lions. Pokud se skutečně založí nová evropská liga, tak je pravděpodobné, že Lions v ní nebudou chybět.

Letošní ročník ELF uzavře finálový zápas 7. září ve Stuttgartu a o účastnících finále se rozhodne tento víkend v semifinálových zápasech.

Vstoupit do diskuse
Témata: Praha, NFL Europe
title=Tipsport - partner programu
Třinec vs. ProstějovFotbal - 2. kolo - 26. 8. 2025:Třinec vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
26. 8. 16:00
  • 2.34
  • 3.31
  • 2.64
Karlovy Vary vs. LitvínovHokej - - 26. 8. 2025:Karlovy Vary vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 2.14
  • 3.92
  • 2.67
Osvětim vs. Frýdek-M.Hokej - - 26. 8. 2025:Osvětim vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 1.85
  • 4.14
  • 3.41
Velvary vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 26. 8. 2025:Velvary vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 9.32
  • 5.99
  • 1.21
Torres vs. BartoňTenis - 1. kolo - 26. 8. 2025:Torres vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 5.10
  • -
  • 1.12
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Kvitová se s kariérou rozloučila debaklem, Muchová na US Open udolala Venus W.

Poslední zápas v jinak parádní kariéře Petře Kvitové vůbec nevyšel. V prvním kole US Open, o kterém dopředu avizovala, že bude jejím rozlučkovým turnajem, utržila nelichotivý debakl 1:6 a 0:6 od...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Veteránské duo pilotů pro Cadillac. Nová stáj F1 potvrdila Péreze a Bottase

Za novou stáj formule 1 Cadillac budou v příští sezoně mistrovství světa závodit Mexičan Sergio Pérez a Fin Valtteri Bottas. Americký tým, který v roce 2026 rozšíří počet účastníků seriálu na...

26. srpna 2025  14:47,  aktualizováno  15:17

Evo, nebuď zbabělec! Kapitánka Sparty o mentální síle, profirežimu i boji o titul

Z výšek strach nemá. Zbožňuje lezení po skalách, v létě byla v zahraničí na ferratech. I se Spartou má fotbalistka Eva Bartoňová, kapitánka sparťanek, ty nejvyšší cíle: vrátit do klubu po čtyřech...

26. srpna 2025

FC Riga - Sparta: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Fotbalisté Sparty mají nakročeno do ligové fáze Konferenční ligy. V prvním souboji play off předkola doma zdolali houževnatý FC Riga 2:0. Ve středu je čeká náročný druhý duel na hřišti lotyšského...

26. srpna 2025  14:57

Bitva o evropský trůn začíná. Ve hře jsou tři české celky, narazí na trpaslíky i giganty

Už ve čtvrtek startuje hokejová Liga mistrů. Její jedenácté sezony se zúčastní také tři české týmy (Kometa, Sparta, Hradec), které se ji pokusí vůbec poprvé ovládnout. Doposud ji dominovaly celky ze...

26. srpna 2025  14:45

Vuelta ONLINE: Závodníci překonali Alpy. Balík se blíží rovinatému rozuzlení

Sledujeme online

Peloton se ve čtvrté etapě Vuelty loučí s Itálií a přes alpské vrcholy jede pozdravit Francii do cílového Voiron. Ve 207 kilometrů dlouhém klání – nejdelším v 80. ročníku španělské Grand Tour – na...

26. srpna 2025  11:38,  aktualizováno  14:41

Nečekaný úspěch Prague Lions v evropské společnosti i nejistá budoucnost

Prague Lions se ve třetí sezoně profesionální evropské ligy amerického fotbalu ELF konečně prosadili. Pražský tým se stal jedním z největších překvapení sezony a až do závěru základní části bojoval o...

26. srpna 2025  14:40

Že je Venus 45? Nevěřím, žasla Muchová. Oslnila ji Lady Gaga, pomáhá jí nový kouč

Hned v prvním kole grandslamového US Open zavítala na největší kurt světa. Na dvorci Arthura Ashe totiž čelila domácí legendě, 45leté Venus Williamsové. A také na chvíli pocítila, co Američanka v...

26. srpna 2025  14:40

Hokejová dvacítka se v Chomutově naladí na MS, fanouškům se předvede i Mrtka

Poslední společný test před mistrovstvím světa. Hokejová dvacítka se pod vedením trenéra Patrika Augusty představí od středy do neděle v Chomutově na Turnaji pěti zemí a domácí sestava je...

26. srpna 2025  14:10

Chytil není útočník do základu, řekl Tvrdík. Slavia dál shání posilu, líbí se jí Prekop

V úvodních šesti kolech nového ročníku nastříleli dvanáct branek, což není vyloženě málo, ale i tak všichni vidí, že to v útoku slávistických fotbalistů drhne. Proto nepřekvapí, že dlouhodobě usilují...

26. srpna 2025  13:50

Slovinské volejbalistky smetly Argentinu, Češkám zůstala šance na postup

Slovinské volejbalistky ve svém závěrečném utkání ve skupině D na mistrovství světa porazily 3:0 Argentinu a pomohly tím české reprezentaci udržet šanci na postup do osmifinále. Česko potřebuje...

26. srpna 2025  13:32

Chelsea štvalo, že o něj přišla, mladík teď spasil Liverpool. Rodí se nová hvězda?

Od Arneho Slota to byl pořádný risk. V šesté nastavené minutě, za stavu 2:2 a ve chvíli, kdy byl Newcastle i v početním oslabení lepším týmem, poslal do hry teprve šestnáctiletého Ria Ngumohu. A...

26. srpna 2025  12:47

Přespříliš zanícený trenér skončil v nemocnici. Němci začnou s náhradníkem

Němečtí spolufavorité se na středeční vstup do EuroBasketu připravují bez hlavního trenéra. Španělský kouč úřadujících mistrů světa Álex Mumbrú musel být v Tampere, kde jeho tým odehraje základní...

26. srpna 2025  12:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.