ELF v roce 2021 oživila myšlenku profesionální ligy amerického fotbalu na evropském kontinentu. Předchozí snahy, včetně NFL Europe, vždy skončily krachem. Po spuštění ELF se zdálo, že Česko svého zástupce mít nebude.
„Herní i finanční nároky na týmy jsou úplně někde jinde, než na co jsou týmy zvyklé v domácích soutěžích. Bez nadsázky je potřeba sestavit roční rozpočet, který je dvacetkrát až třicetkrát vyšší, než s čím pracují naše kluby,“ vysvětluje předseda České asociace amerického fotbalu Radim Kroulík.
Proto bylo velkým překvapením, když Prague Lions v roce 2023 oznámili zapojení do soutěže.
Účast mezi evropskou elitou ale málem neměla dlouhého trvání. Tým se potýkal s finančními problémy a byl kousek od toho, aby vstupní sezonu nedohrál. Po turbulentních změnách ve vedení týmu se sice finanční situace ve druhé sezoně stabilizovala, ale Lions opět vyhráli pouze jeden zápas základní části.
Překvapení ligy
Nikdo proto před letošní sezonou příliš neočekával, že by mohli výrazně promluvit do čela tabulky. Po dvou prohrách z kraje sezony ale přišel zlom. Lions si připsali hned čtyři výhry v řadě, a to včetně zápasů proti silným soupeřům Frankfurt Galaxy a Wrocław Panthers.
Z českého fotbalu
Český národní tým odehraje zápas o páté místo na mistrovství Evropy proti Dánsku se hraje 25. října od 13:00 ve Znojmě.
Vydařená série zápasů katapultovala Lions poprvé za dobu účinkování v ELF ze dna tabulky mezi kandidáty na postup do play off.
Pražský tým se definitivně odpoutal ode dna tabulky a do zápasů proti slabším soupeřům již nastupoval v roli jasných favoritů. Tuto novou roli dokázali potvrdit a připsali si tak i vysoké výhry proti Helvetic Mercenaries 60:20 nebo Fehervar Enthroners 40:0.
V klíčové závěrečné fázi základní části si pražský tým připsal dvě smolné prohry. Nejprve v odvetě proti Panthers neudržel vedení 37:28 a o výhru přišel 14 vteřin před koncem. Podobný scénář se opakoval i v odvetě proti Galaxy. V ní Lions přišli o vedení osm vteřin před koncem zápasu a nakonec prohráli v prodloužení.
Nejistá budoucnost
Tyto dvě prohry tak vedly k ukončení všech nadějí na postup do play off. Lions zakončili sezonu s bilancí 7 výher a 5 porážek a jednoznačně se zařadili mezi týmy, které mohou pomýšlet v prestižní lize na úspěch. „Cílem pro letošní sezonu bylo stát se konkurenceschopným týmem, a to jsme splnili,“ hodnotil po sezoně majitel Lions Mason Parker. „Příští rok se chceme dostat do play off,“ uzavřel.
Nad budoucností celé ligy ale visí velký otazník. Majitelé většiny týmů jsou nespokojeni s vedením ligy a s její organizační strukturou, která je odlišná například od zámořské NFL, kde mají majitelé hlavní slovo a jejich vizi realizuje komisař ligy.
V ELF podobná síla majitelům týmů chybí a chtěli by to změnit. I proto se již 11 z 16 týmů spojilo do tzv. European Football Alliance, která veřejně vyhlašuje, že založí novou ligu. V této alianci jsou také Prague Lions. Pokud se skutečně založí nová evropská liga, tak je pravděpodobné, že Lions v ní nebudou chybět.
Letošní ročník ELF uzavře finálový zápas 7. září ve Stuttgartu a o účastnících finále se rozhodne tento víkend v semifinálových zápasech.