Prague Lions budou hrát v nové soutěži EFA. Chceme bojovat o titul, zní z týmu

Autor: ,
  14:10
Prague Lions budou letos hrát v nově vzniklé lize amerického fotbalu EFA (European Football Alliance). Nezávislou soutěž vlastní i řídí samotné kluby a je přímo inspirována modelem slavné zámořské NFL.

Momentka ze zápasu Prague Lions v ELF | foto: Lukáš Najman

Generální manažer Mason Parker věří, že v ní „Lvi“ budou z pozice jednoho ze zakládajících členů hrát přední roli. Uvedl to pro ČTK. V předchozích letech Prague Lions působili v jediné dosavadní profesionální evropské soutěži ELF (European League of Football).

„Poprvé budeme hrát v soutěži, kde mají všechny týmy profesionální zázemí, kvalitní kádry i potřebné financování. Konkurence bude mimořádně vyrovnaná, což evropský fotbal dosud nezažil. Po loňské bilanci sedmi výher a pěti porážek máme ale stabilitu i podmínky na to patřit mezi nejlepší týmy ligy,“ řekl Parker.

Premiérové sezony se účastní šest zavedených týmů z pěti zemí – vedle českého zástupce také Frankfurt Galaxy, Munich Ravens, Nordic Storms, Paris Musketeers a Raiders Tirol. Utkají se dvakrát každý s každým a čtyři nejlepší postoupí do play off.

Prague Lions se k EFA nepřipojili jen jako další tým, ale byli přímo u jejího založení. „Liga vznikla z iniciativy klubů, které chtěly vytvořit profesionálnější a dlouhodobě udržitelný model fungování evropského amerického fotbalu. Velmi rychle jsme přešli na systém, kde ligu vlastní a řídí samotné kluby po vzoru NFL. Díky tomu mají hlavní slovo organizace, které do soutěže skutečně investují a nesou odpovědnost za její kvalitu i budoucnost,“ vysvětlil Parker.

Na zvýšení kvality se klub zaměřil, významně posílil kádr a netají se nejvyššími ambicemi. „Ambice jsou jasné – bojovat o titul každý rok, včetně této historicky první sezony EFA. Chceme dlouhodobě budovat vítěznou kulturu a reprezentovat nejvyšší úroveň amerického fotbalu v Evropě,“ uvedl Parker.

V sobotu čeká Lions první utkání na hřišti týmu Nordic Storm v Kodani. Doma se představí poprvé v neděli 7. června, nikoliv však na Viktorii Žižkov, ale na hřišti Bohemians. Hlavním důvodem byl ligový kalendář – v červnu nebylo možné využít obvyklý domácí stadion Viktorie, kde pak tým odehraje zbývající čtyři ligová utkání.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Ráno naskočili do autobusu a vydali se na zhruba třicetiminutovou cestu. Hotel v Bernu opouštěli čeští hokejisté v civilu, výstroj navlékli až po příjezdu do Fribourgu. „Ale nám to nevadí, podobně...

Cyklistické italské Giro pokračuje pátou etapou. Ta měří 203 kilometrů, peloton během ní zdolá několik kopců a celkem nastoupá víc než 4000 výškových metrů. Jak dopadne? Sledujte od 12.25 hodin v...

Jason Collins v dresu Brooklyn Nets

Jako vzpomínku na mladého kluka, kterého v roce 1998 zavraždili dva muži kvůli jeho sexuální orientaci, si na dres vybral číslo 98. Sám basketbalista Jason Collins se v roce 2013 stal prvním...

Nejvýraznější tváře nového hnutí Za Lužánky - místopředseda a bývalý člen...

Jako jasná podpora snahy šéfa brněnské fotbalové Zbrojovky Vojtěcha Kačeny postavit v lokalitě za Lužánkami nový stadion půjde do komunálních voleb nové hnutí Za Lužánky. Tvrdí však, že nový stánek...

Pilot formule 1 Carlos Sainz na zahájení festivalu v Cannes

Zahájení filmového festivalu v Cannes tradičně přilákalo řadu hvězd filmu, módy i showbyznysu. Pozornost na červeném koberci vzbudil také pilot formule 1 Carlos Sainz. Jezdec stáje Williams dorazil...

Plzeňský kouč Josef Jandač při sedmém čtvrtfinálovém utkání se Spartou.

Minulé pondělí odstartovali hokejisté plzeňské Škody náročnou letní přípravu, do níž se zapojily i nové posily Adam Titlbach, Jakub Chromiak nebo Aleš Čech. V první fázi se zaměří především na...

Tomáš Hertl slaví branku v pátém zápase druhého kola play off NHL.

Jak to tradičně dělává? Položí se do kolen, pravou rukou pohladí led a vší silou v euforii skočí proti plexisklu. Tentokrát snad ještě nápadněji, s natolik rozzářenýma očima, které řekly vše. Český...

Dvouhru odehrála naposledy v polovině ledna na turnaji v australském Adelaide, k jedné čtyřhře nastoupila v polovině dubna v kvalifikaci Billie Jean King Cupu. U jejího jména stále svítí červený...

Dva zápasy v nadstavbové skupině o udržení a pak dvě utkání s týmem z druhé nejvyšší soutěže. Fotbalisté Slovácka znají závěrečný program sezony, na jejímž konci budou 28. a 31. května bojovat o...

Valériane Ayayiová z USK Praha před zápasem se Schiem v Eurolize.

Opora basketbalistek USK Praha Valériane Ayayiová už od příští sezony za tým českého mistra hrát nebude. Francouzská reprezentační kapitánka řekla sportovnímu listu L'Équipe, že po skončení sezony...

