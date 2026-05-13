Prague Lions budou hrát v nové soutěži EFA. Chceme bojovat o titul, zní z týmu

Generální manažer Mason Parker věří, že v ní „Lvi“ budou z pozice jednoho ze zakládajících členů hrát přední roli. Uvedl to pro ČTK. V předchozích letech Prague Lions působili v jediné dosavadní profesionální evropské soutěži ELF (European League of Football).
„Poprvé budeme hrát v soutěži, kde mají všechny týmy profesionální zázemí, kvalitní kádry i potřebné financování. Konkurence bude mimořádně vyrovnaná, což evropský fotbal dosud nezažil. Po loňské bilanci sedmi výher a pěti porážek máme ale stabilitu i podmínky na to patřit mezi nejlepší týmy ligy,“ řekl Parker.
Premiérové sezony se účastní šest zavedených týmů z pěti zemí – vedle českého zástupce také Frankfurt Galaxy, Munich Ravens, Nordic Storms, Paris Musketeers a Raiders Tirol. Utkají se dvakrát každý s každým a čtyři nejlepší postoupí do play off.
Prague Lions se k EFA nepřipojili jen jako další tým, ale byli přímo u jejího založení. „Liga vznikla z iniciativy klubů, které chtěly vytvořit profesionálnější a dlouhodobě udržitelný model fungování evropského amerického fotbalu. Velmi rychle jsme přešli na systém, kde ligu vlastní a řídí samotné kluby po vzoru NFL. Díky tomu mají hlavní slovo organizace, které do soutěže skutečně investují a nesou odpovědnost za její kvalitu i budoucnost,“ vysvětlil Parker.
Na zvýšení kvality se klub zaměřil, významně posílil kádr a netají se nejvyššími ambicemi. „Ambice jsou jasné – bojovat o titul každý rok, včetně této historicky první sezony EFA. Chceme dlouhodobě budovat vítěznou kulturu a reprezentovat nejvyšší úroveň amerického fotbalu v Evropě,“ uvedl Parker.
V sobotu čeká Lions první utkání na hřišti týmu Nordic Storm v Kodani. Doma se představí poprvé v neděli 7. června, nikoliv však na Viktorii Žižkov, ale na hřišti Bohemians. Hlavním důvodem byl ligový kalendář – v červnu nebylo možné využít obvyklý domácí stadion Viktorie, kde pak tým odehraje zbývající čtyři ligová utkání.