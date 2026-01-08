Mistr světa se po 95 letech utká v Česku! Fenomén Gukeš zkusí vyzrát i na Navaru

  11:23
Přesně 95 let nehrál v Česku vážnou partii úřadující mistra světa v šachu. Změní to až účast velmistra Dommaradžu Gukeše, který přijede obohatit 8. ročník Prague International Chess Festivalu 2026. Devatenáctiletý Ind překonal mnoho novodobých rekordů. Nejprestižnější šachová akce na území střední a východní Evropy se uskuteční v termínu 24. února až 6. března v pražském hotelu Don Giovanni.
Dommaradžu Gukeš.

Dommaradžu Gukeš. | foto: AP

Magnus Carlsen a Dommaradžu Gukeš v úvodním zápase Norway Chess.
Dommaradžu Gukeš po návratu do rodné vlasti.
Dommaradžu Gukeš se z auta zdraví z fanoušky.
Dommaradžu Gukeš se z auta zdraví z fanoušky.
Úřadující mistr světa Gukeš přijede do Prahy hrát uzavřený Masters turnaj, ve kterém sehraje devět vážných partií. Mezi jeho soupeře budou patřit také dva nejlepší čeští šachisté posledních let Thai Dai Van Nguyen (24) a David Navara (40).

Vážné partie po 95 letech

Na území bývalého Československa nehrál úřadující mistr světa vážnou partii dlouhých 95 let. Naposledy hrál v roce 1931 Francouz Alexandr Aljechin v Praze prestižní Šachovou olympiádu. Ind Višvanáthan Ánand sice v roce 2011 navštívil Prahu v rámci ČEZ Chess Trophy, ale sehrál jen simultánku. Nor Magnus Carlsen o devět let později v Praze předvedl pouze několik přátelských partií s českými šachisty.

Více informací o festivalu a programu najdete na stránkách akce

Navara se s Gukešem utkal třikrát a dokázal ho dvakrát porazit a jednou remizovat. Poslední výhra českého velmistra je z roku 2024 právě z Prahy, kdy Ind ještě nebyl mistrem světa a čekal ho teprve turnaj kandidátů. Nejmladší český šachový velmistr v historii Van Nguyen má s Gukešem započítanou jednu remízu a jednu prohru. Prohra je rovněž z Prahy 2024.

Gukeš v roce 2024 vyhrál turnaj kandidátů a stal se nejmladším vyzyvatelem v historii. Zápas o světového šampiona byl dlouhý a vyrovnaný. Ve čtrnácté rozhodující partii proti Ding Lirenovi 12. prosince nakonec vyhrál, když Číňan hrubou chybou prohrál remízovou koncovku.

Gukeš se v 18 letech a 6 měsících stal nejmladším mistrem světa v šachu v historii, když překonal předchozí rekord 22 let a 7 měsíců, který v roce 1985 stanovil velmistr Garry Kasparov.

Mimochodem, v březnu 2019 se Dommaradžu stal třetím nejmladším velmistrem v historii. Také je čtvrtým nejmladším šachistou, který dosáhl ratingu 2700, a jako úplně nejmladší dosáhl ratingu 2750. V září 2023 to bylo poprvé po 37 letech, kdy Višvanáthan Ánand nebyl nejvýše postaveným indickým hráčem.

Mistrovské vypětí uvolnil skokem z 50 metrů. Indie našla v Gukešovi modlu

Přitom se Gukeš šachy naučil až v sedmi letech, což je mezi absolutní špičkou velmi pozdě. Měl však neuvěřitelně raketový vstup do kariéry. Od seznámení se s chodem figur až po hráče s ratingem FIDE uplynulo pouze šest měsíců. Děkovat za to může trenérovi Bhaskarovi a především otci-lékaři, který ho celý život finančně a jako jeho manažer podporuje.

„Jeho strategická převaha a jedinečné myšlení ho odlišují od konkurence. Jeho schopnost chápat šachy a ochota se učit mu zajišťují mnoho dalších úspěchů,“ řekl před lety jeho trenér, indický velmistr Višnu Prasanna.

„Jsem nadšen, že mistr světa přijal naše pozvání. Jde o historický moment pro celý český šach a je skvělé, že náš festival bude u toho,“ říká Petr Boleslav, ředitel Prague International Chess Festivalu, a dodává: „Věřím, že festivalové dny přinesou šachovým fanouškům skvělou podívanou a pro mnohé z nich i možnost předvést své síly v připravených turnajích. V otevřených turnajích očekáváme na 400 účastníků.“

Mistr světa se po 95 letech utká v Česku! Fenomén Gukeš zkusí vyzrát i na Navaru

