Navara v Praze zahrál lépe než mistr světa, šachový festival ovládl Abdusattorov

  19:12
Šachový mistr světa Gukeš Dómmarádžu obsadil na Prague International Chess Festivalu až předposlední místo. Desetičlenný turnaj ovládl Nodirbek Abdusattorov z Uzbekistánu, jediný domácí zástupce David Navara vybojoval pátou příčku.

David Navara na pražském šachovém festivalu. | foto: Petr Vrabec

Gukeš se vrátil do Prahy po dvou letech, tentokrát už jako nejmladší mistr světa v historii. Devatenáctiletý Ind se ale turnajem protrápil, když prohrál tři partie a jediné vítězství zaznamenal až v posledním kole.

Dařilo se naopak Navarovi, jenž vstupoval do turnaje Masters z pozice nejníže nasazeného. Dvojka českého žebříčku a aktuálně stý hráč světa si pokazil výsledek až dvěma porážkami na závěr, kterými přišel o druhé místo a propadl se na páté.

Jedním z jeho přemožitelů byl Abdusattorov. Jednadvacetiletý Uzbek potvrdil skvělou formu a navázal na lednový triumf na „šachovém Wimbledonu“ ve Wijk aan Zee i na vítězství v Praze z roku 2024. Pátý hráč světa však bude chybět na Turnaji kandidátů, z něhož v dubnu vzejde příští Gukešův soupeř v zápase o šachový trůn.

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Dva parťáci na kopci: Velké loučení i návrat. Baseballisty čeká rozhodující duel

Český baseballista Jan Novák v zápase proti Jižní Koreji.

Jeden tehdy na World Baseball Classic zažil největší zápas kariéry, ve vřícím kotli jménem Tokyo Dome ničil svými nadhozy domácí Japonce. Druhý si procházel zraněním a nemohl předvést výkon, jaký by...

