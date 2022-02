Joe Cool proti Galacticos z Los Angeles. Kdo ovládne Super Bowl?

Na zahajovací ceremoniál olympiády v Číně se v průměru dívalo 12,8 milionů Američanů. Loňský Super Bowl jich průběžně sledovalo více než 96 milionů. Pro zámořské sportovní fanoušky je zkrátka Super Bowl vrchol. Popularita amerického fotbalu rychle roste i v dalších zemích po celém světě.

Joe Cool probral Bengals

Fanoušci Cincinnati Bengals mohli dlouhá léta pouze vzpomínat na úspěšné sezony. Před letošní sezonou vyhráli zápas v play off naposledy v roce 1991. Poslední tři roky nenasvědčovaly tomu, že by se mělo blýskat na lepší časy. Sezonu 2019 Bengals zakončili na posledním místě s bilancí dvou výher a 14 porážek. Výhodou posledního místa ale byla první pozice na draftu, ve kterém vybrali quarterbacka Joea Burrowa.

Ten sice kvůli vážnému zranění kolene loňskou sezonu nedohrál, ale ukázal, že by mohl Bengals posunout do vyšších pater. Před letošní sezonou navíc klub z Ohia draftoval v prvním kole jeho bývalého univerzitního spoluhráče z LSU Ja’Marra Chase.

Zlepšení hry Bengals se očekávalo. Cesta do Super Bowlu? Ta ne. Ve finálovém zápase však nejsou náhodou. V divizním kole porazili vítěze základní části AFC konference Tennessse Titans na jejich hřišti. O týden později v konferenčním finále dokázali smazat ztrátu 3:21 proti vysoce favorizovaným Kansas City Chiefs s Patrickem Mahomesem.

Burrow svým klidem a herní vyzrálostí (navzdory tomu, že hraje v NFL druhou sezonu) získal řadu přezdívek. „Když si vyhledáte definici slova cool, najdete tam jeho fotku,“ poznamenal na adresu Burrowa jeho nedělní soupeř Odell Beckham Jr.

Právě Burrow bude klíčovým hráčem k vítězství. Jak ale ukázal loňský Super Bowl, tak ani hvězdný quarterback nedokáže uhrát všechno sám. Mahomes byl loni neustále pod obrovským tlakem obrany Tampa Bay Buccaneers a navzdory bojovnému výkonu nedokázal dovést tým k vítězství. „Pokud ofenzivní lajna dokáže alespoň nějak odblokovat obránce Rams, tak mají Bengals s Burrowem šanci,“ hodnotil ve svém podcastu uznávaný novinář Peter King.

Na slabou ofenzivní lajnu a celý tým Bengals čeká hvězdami nabitý soupeř.

Hvězdy v Los Angeles

Rams šli do letošní sezony „all-in“. Tým cítí obrovskou šanci na úspěch, a tak se nezdráhal vyměnit cenné pozice na draftu za zkušené a ověřené veterány. Do týmu přišla jednička draftu z roku 2009 Matthew Stafford. Rams bez mrknutí oka poslali do Detroitu hned své dva budoucí výběry v prvním kole a jeden výběr ve třetím kole.

V průběhu sezony ještě Rams doplnili kádr ještě další dvě hvězdná jména. Obranu vylepšil Von Miller, který vyhrál Super Bowl s Denver Broncos v sezoně 2015 a stal se i nejužitečnějším hráčem finále. Do útoku pak přišel zmiňovaný Beckham.

Miller bude společně se superstar Aaronem Donaldem hlavním nebezpečím pro ofenzivní lajnu Bengals. Beckham pak sekunduje Cooperovi Kuppovi, který v základní části ovládl všechny důležité statistiky mezi receivery. Beckham s Kuppem tak budou primární starostí obrany Bengals.

Český podcast o NFL před Super Bowlem:

Pokud se Donaldovi a ostatním podaří pravidelně dostávat Burrowa pod tlak, tak to bude mít quarterback Bengals nesmírně těžké. Ale ne nemožné. Proti Titans byl Burrow složen k zemi hned devětkrát (rekord v historii play off NFL), přesto Bengals duel zvládli.

Dokážou ale Bengals ublokovat skvělou obranu Rams a zároveň přijít na to, jak zastavit Kuppa s Beckhamem? To je klíčová otázka.

X faktor McPherson

Nakonec se může stát, že největší hvězdou bude nováček na pozici kickera Evan McPherson. Kicker Bengals je v play off zatím neomylný. „Bengals dali v play off 72 bodů a o 40 se postaral McPherson,“ připomněl NFL analytik Michael Lombardi.

McPherson se stal nečekanou hvězdou play off. Proslavil se svým ledovým klidem v klíčové situaci v zápase s Titans. McPherson se během time outu před koncem zápasu chystal k rozhodujícímu kopu, kterým by svému týmu zajistil postup do dalšího kola. Během pauzy si stihl popovídat s Burrowem. Ještě než vběhl na hřiště k rozhodujícímu kopu pronesl: „Tak jdeme postoupit do konferenčního finále.“ McPherson se nemýlil a 52yardovým field goalem ukončil zápas.

Von Miller z Los Angeles Rams slaví výhru nad Tampa Bay Buccaneers.

Podaří se Bengals dokončit pohádku o týmu, který se z posledního místa tabulky dostane během chvíle až na vrchol, nebo se z titulu budou radovat hvězdní LA Rams?

Super Bowl LVI začíná v noci z neděle na pondělí od 0:30. Podruhé za sebou, a současně podruhé v historii NFL, se hraje na domácím stadionu jednoho z účastníků. Loni to byla Tampa Bay, letos jsou to Rams.