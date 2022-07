Dovede legenda k obhajobě Gladiators? Začíná bitva o Czech Bowl

Gladiators se před sezonou těšili na novou roli. Klub loni slavil historicky první titul a především Prague Lions dali jasně najevo, že půjdou týmu z Jihlavy po krku. Reprízu loňského finále v 2. kole vyhráli Lions a obhájce musel řešit nepříjemný problém. Quarterback Ryan Pahos se zranil a jeho návrat v letošní sezoně byl téměř vyloučen. Rána, která většinou znamená konec mistrovských ambicí.

Vedení Gladiators rychle zareagovalo a povolalo pravděpodobně největší českou hvězdu Jana Dundáčka. Sedminásobný hráč roku sledoval začátek letošního ročníku Snapbacks ligy bez nervů ve sportovním důchodu. Obhájce titulu po zranění Pahose poslal Dundáčkovi nabídku, kterou legendární český quarterback neodmítl. Nyní je v dresu Gladiators krok od návratu do finálového Fortuna Czech Bowlu.

Dundáček roli spasitele v základní části potvrdil a Gladiators ovládli všechny zbylé zápasy. Zkušený quarterback ukázal, že ze svého umu nic nezapomněl a Gladiators válcovali soupeře vzduchem i po zemi.

V semifinále se Gladiators utkají proti Ostrava Steelers. Ostravský tým se do semifinále dostal na poslední chvíli a v klíčové fázi základní části se musel obejít bez quarterbacka Bradleyho Jonese. Do semifinále se Steelers probojovali pod taktovkou mladého náhradníka Patrika Puchaly.

Pozvánka na semifinále 2. ligy:

Jedenadvacetiletého quarterbacka dělí od Dundáčka téměř 30 kilo a 15 centimetrů. „Je to rozhodně nejlepší český quarterback,“ uvedl Puchala na adresu svého soupeře. Obrovitý quarterback Gladiators často a rád získává yardy a touchdowny po zemi, kdy se od něj soupeři odráží při snaze dostat ho na zem. Puchala v roli náhradníka nejprve pomohl vyřadit Bratislava Monarchs ze hry o semifinále a následně v zápase o třetí místo rozhodl 14 vteřin před koncem zápasu o výhře nad Přerov Mammoths v bodové přestřelce, která skončila 38:34.

Steelers ale budou proti Gladiators v roli outsidera. A Puchalu čeká těžká zkouška proti obraně, která v základní části inkasovala nejméně bodů.

Suverénní Lions čeká nováček v play off

Prague Lions prolétli základní částí bez prohry a většinu svých zápasů ovládli s velkým náskokem. V útoku se pražský tým opírá o dvě velké opory. Quarterbacka Shazzona Mumphreyho a running backa Adama Žouželku. Žádná obrana v lize nenašla na toto duo odpověď. Své o tom ví i semifinálový soupeř, Přerov Mammoths, pro kterého to bude první účast v semifinále Snapbacks ligy v historii klubu. Mammoths podlehli Lions v základní části 6:52.

Žouželka přišel před sezonou do Lions právě z Přerova a při prvním vzájemném měření sil své kamarády a bývalé spoluhráče nešetřil. Na výhře se podílel dvěma touchdowny. Žouželka ovládl všechny možné individuální statistiky a je jednou z největších hvězd na domácí scéně.

Quarterback Mumphrey si ještě živě pamatuje loňský neúspěch, když Lions prohráli v Czech Bowlu proti Gladiators 0:23. Prohra ve finále, navíc bez bodu, byla skvělou motivací. „Byl to můj cíl, hned jak na časomíře finále padla nula. V přípravě i v průběhu sezony jsem to využil jako motivaci. Vrátit se zpět a tentokrát vyhrát. Ve sportu není nic horšího než být kousek od vrcholu a nedosáhnout na něj,“ vysvětlil Mumphrey.

Před šancí odčinit loňskou prohru ale Lions musí udělat ještě jeden krok. Vyhrát domácí semifinále proti Mammoths. Přerov nebyl před sezonou pasován do role favoritů na postup a jejich účinkování v letošní sezoně je tak jedním z nejpříjemnějších překvapení tohoto ročníku.

Momentka ze zápasu Ostrava Steelers - Přerov Mammoths

Přerov plán splnil a teď se vydá do Prahy co možná nejvíce potrápit jasného favorita a nedat mu nic zadarmo. Mammoths se ve Snapbacks lize od začátku jejich účinkování v roce 2020 prezentují bojovným výkonem bez ohledu na stav zápasu. Lions tak rozhodně nemohou očekávat odevzdaného soupeře. To si uvědomuje i Mumphrey. „Trenéři nám pořád opakují, že v play off vyhrává tým, který je hladovější. Ve hře je Czech Bowl, a to i pro Mammoths. Není tak pro nás těžké udržet před semifinále koncentraci. Musíme hrát nejlépe, jak můžeme, bez ohledu na soupeře.“