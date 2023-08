Pozemní hokejistky na vítězství na ME druhé divize nedosáhly

Oba góly finálového duelu padly hned v první čtvrtině, kdy se Francouzky prosadily z trestných rohů. Už díky postupu do finále si české svěřenkyně irského trenéra Garetha Grundieho zajistily start v lednové kvalifikaci o olympijské hry v Paříži.

„Teď to je asi zklamání, ale myslím si, že když se na to koukneme s odstupem času, tak to byl úspěch. Hlavní cíl jsme splnily a to je to nejdůležitější,“ řekla v nahrávce pro média Barbora Čecháková, jež byla vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje. „Účast v olympijské kvalifikaci pro nás znamená asi to nejvíc, protože takhle daleko jsme se ještě nedostaly. Doufáme, že to půjde takhle dál a dostaneme se i dál,“ dodala.