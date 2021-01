Vyjde to? Litice na Velikonoce plánují Evropský pohár pozemních hokejistů

Po předloňském evropském šampionátu juniorů půjde o další špičkovou akci v tomto olympijském sportu. „Už loni v létě jsme diskutovali, zda se případně přihlásíme o pořádání poháru, pokud jej Irové odmítnou. K našemu překvapení se tak opravdu stalo, my jsme poslali přihlášku na mezinárodní federaci EHF a po polovině září jsme dostali souhlasné stanovisko,“ líčí Václav Nocar, litický předseda.

Tým mužů v sezoně 2018/19 slavil český titul a získal tak právo startovat v Evropském poháru. Jenže soutěž, která se měla konat loni na jaře v irském Belfastu, byla kvůli koronavirové pandemii zrušena. Ze stejného důvodu se v Česku nedokončila ani uplynulá extraligová sezona, Litice však dostaly šanci startovat na dalším turnaji letos na jaře. A navíc mají být i hostiteli celé akce.

„Bude nám ctí přivítat na našem hřišti zajímavé zahraniční týmy z britských ostrovů a ze všech částí Evropy. Navíc v roce, kdy náš oddíl slaví padesát let od svého vzniku,“ říká Nocar.

Od 2. do 5. dubna by se tak v litickém areálu měly představit celky z Irska, Walesu, Dánska, Portugalska, Chorvatska a dva týmy z Itálie. Na této úrovni evropských soutěží můžete potkat jak týmy z absolutní špičky, tak i zástupce výkonnostního středu, což je případ Česka.

Jenže nejen nad sportem po celém světě se kvůli epidemii covid-19 stále vznáší velký otazník. „Chceme všem ukázat, že umíme být srdečnými pořadateli. Ale musíme doufat, že se svět vypořádá s krizí a na jaře se již budeme moci věnovat sportu a volnočasovým aktivitám,“ doufá litický klubový šéf.

Plzeňský tým v nejvyšší domácí soutěži stihl na podzim odehrát jen čtyři zápasy, ten poslední 3. října v Rakovníku. Po dlouhé odmlce by se extraliga měla znovu rozběhnout na konci března... Pokud se tak stane, bude to dobré znamení, že v dubnu Litice uspořádají i evropský turnaj. Ten by navázal na juniorské mistrovství Evropy divize B, které se ve zdejším areálu odehrálo předloni v červenci.

„I to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli ucházet o Evropský pohár. Během pěti dnů juniorského šampionátu navštívilo areál přes dva tisíce diváků, ke skvělé atmosféře přispěli i fanoušci z dalších evropských zemí,“ ohlíží se Nocar.

Jenže jistotu v současné chvíli nikdo nezaručí. Přitom konkurence je velmi lákavá. „Třeba irský tým je z klubu, kde mají sedm výběrů mužů a šest žen. Podobně jsou na tom Velšané. Oba kluby ještě s Italy hrály několikrát nejvyšší Eurohockey league, kde se již potkávají s hráči, kteří nosí na krku evropské nebo i světové medaile,“ míní litický trenér Tomáš Levý.

Snaží se nemyslet na to, co by přineslo další zrušení prestižního turnaje. „Zasáhlo by to hráče i celý klub a jeho investice do pořadatelství. Prostě musíme být programově optimisty, to je jediná cesta,“ konstatuje kouč Levý.