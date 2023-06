Litice slaví titul. Pozemní hokejisté zdolali ve finále favorizovanou Slavii

V Rakovníku, který hostil závěrečný turnaj mužů i žen, přetlačili ve finále vítěze základní části z pražské Slavie. Po remíze 2:2 rozhodly o zlatu až samostatné nájezdy. Litičtí proměnili hned čtyři, ten vítězný Ondřej Hes, který po otočce v pádu překonal gólmana Hanuse.

„Nájezdy kluci zvládli bravurně, naopak slávisté se trápili. Jako by měli trochu svázané ruce, náš gólman Tomáš Nečas navíc zachoval ledový klid. Musíme hrozně poděkovat našim fanouškům. Do Rakovníka jich za námi přijelo okolo sto padesáti, vytvořili výbornou kulisu,“ pochvaloval si litický trenér Tomáš Levý.

Plzeňský klub získal český titul potřetí v historii.

Ale souboj proti obhájcům titulu a jedinému českému účastníkovi nejvyšší evropské soutěže Eurohockeylegue byl velmi dramatický. Plzeňané dvakrát vedli, nejprve ve 20. minutě, kdy překvapivou střelou skóroval Adam Uhlíř.

„Přežili jsme bez šrámu úvodní tlak Slavie a pak začali kluci dělat to, co umí. Vyhrávali mikrosouboje, dokázali si míček narazit tam, kde to soupeř nečekal nebo přenést hru v prostředí, kde jsme ani my na střídačce netušili, že to lze zvládnout. V první půli jsme měli hodně zajímavých momentů a vlastně z toho vyplynul i náš úvodní gól,“ popisoval Jan Dolejš, asistent hlavního kouče Levého.

Slavia ve druhém poločase srovnala, chybu Litic při průniku do soupeřova obranného kruhu po rychlém brejku potrestal mladík Plachý. „Kdyby nám ta akce vyšla, byla z toho velká šance náš náskok zvýšit. Stal se úplný opak, ale klobouk dolů, jak poté hráči zareagovali,“ mínil Dolejš.

Závěr byl hektický. Pět minut před koncem hrací doby získali Litičtí trestný roh a po rychlé kombinaci obránce Dominik Bystřický znovu přetočil skóre na stranu Západočechů. Ale Slavia, která má v kádru řadu současných i bývalých reprezentantů včetně Tomáše Procházky, mistra Německa a jediného českého hráče profesionální indické ligy, ukázala sílu. Vynutila si tlak a necelé dvě minuty před závěrem srovnala. „Capouch najednou vyplaval sám u naší zadní tyčky, dostal přesný centr od Procházky a srovnal,“ litoval Levý.

Jenže v nájezdech jeho tým zachoval pevné nervy. Gólmana soupeře překonali Uhlíř, Koryťák, Nicklas a Hes, zatímco na jistého Nečase vyzráli ze slávistů pouze Babický s Vackem. Po Hesově zakončení se tak spustila žluto-modrá euforie.

Úspěch mužů podtrhl i předchozí finálový duel žen. Mladý litický tým se do souboje o zlato probojoval vůbec poprvé v historii a proti dámské mašině ze Slavie Praha mohl jen překvapit. To se nestalo, Slavia vyhrála 4:0, ale stříbrná radost Plzeňanek byla zasloužená.

„Děvčata dřela, snažila se, byla to pro ně veliká zkušenost. Postupně se však soupeřky prosazovaly, jedině vstřelený gól by nás mohl nastartovat k většímu vzdoru, ale to se nepovedlo,“ uvedl plzeňský trenér Lukáš Nocar. „Když si vezmu všechny týmy z elitní čtyřky, měli jsme jasně nejmladší kádr s nejmenšími zkušenostmi. O to více si vážím, jak k tomu holky po celou sezonu přistupovaly. Byl to s nimi velký, celoroční tobogán,“ žertoval Nocar.

Třeba to příští rok i v ženském podání bude zlatá jízda.