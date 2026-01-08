Potil jsem se víc než sportovci. Jak se Verner učil u nejlepšího světového kouče

Kdysi výjimečného závodníka trápil pocit trenérské průměrnosti.
A tak se v létě 2022 rozhodl: Musím všechno nechat za sebou. Aspoň dočasně. Musím pryč.
„Neutíkal jsem z Česka,“ vysvětluje nyní. „Odešel jsem, abych se naučil pořádně trénovat. Nechtěl jsem jen slepě okopírovat něčí techniku tréninku. Chtěl jsem jí porozumět.“
Proto se vydal na tu nejlepší možnou adresu.
Do Kalifornie.
Do města Irvine.
Do akademie Rafaela Arutjuňana, považovaného mnohými za současného krále mezi krasobruslařskými kouči celého světa.
Kalifornie je pro žití velmi drahým státem a vzdělávání tam není takové, jak bych si představoval.