Potil jsem se víc než sportovci. Jak se Verner učil u nejlepšího světového kouče

Premium

Fotogalerie 22

Krasobruslař Tomáš Verner během aktivní kariéry. | foto: Reuters

Tomáš Macek
V roce 2008 se stal mistrem Evropy v krasobruslení, posledním, kterého dosud Česko mělo. Po kariéře pak byl Tomáš Verner mužem mnoha funkcí: koučem českých reprezentantů, vedoucím ve vysokoškolském sportovním centru Victoria, televizním spolukomentátorem, příležitostným moderátorem i tanečníkem ve StarDance. Přesto cítil, že je cosi špatně.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Kdysi výjimečného závodníka trápil pocit trenérské průměrnosti.

A tak se v létě 2022 rozhodl: Musím všechno nechat za sebou. Aspoň dočasně. Musím pryč.

„Neutíkal jsem z Česka,“ vysvětluje nyní. „Odešel jsem, abych se naučil pořádně trénovat. Nechtěl jsem jen slepě okopírovat něčí techniku tréninku. Chtěl jsem jí porozumět.“

Proto se vydal na tu nejlepší možnou adresu.

Do Kalifornie.

Do města Irvine.

Do akademie Rafaela Arutjuňana, považovaného mnohými za současného krále mezi krasobruslařskými kouči celého světa.

Kalifornie je pro žití velmi drahým státem a vzdělávání tam není takové, jak bych si představoval.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Washington vs. DallasHokej - - 8. 1. 2026:Washington vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
8. 1. 01:00
  • 2.43
  • 4.13
  • 2.56
Montreal vs. CalgaryHokej - - 8. 1. 2026:Montreal vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
8. 1. 01:30
  • 2.12
  • 4.16
  • 3.01
Utah vs. OttawaHokej - - 8. 1. 2026:Utah vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
8. 1. 03:30
  • 2.27
  • 4.14
  • 2.76
Chicago vs. St. LouisHokej - - 8. 1. 2026:Chicago vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
8. 1. 03:30
  • 2.56
  • 3.96
  • 2.49
Muchová vs. AlexandrovováTenis - - 8. 1. 2026:Muchová vs. Alexandrovová //www.idnes.cz/sport
8. 1. 03:30
  • 2.27
  • -
  • 1.66
Los Angeles vs. San JoseHokej - - 8. 1. 2026:Los Angeles vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
8. 1. 04:30
  • 1.71
  • 4.52
  • 4.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Potil jsem se víc než sportovci. Jak se Verner učil u nejlepšího světového kouče

Premium
Tomáš Verner při krátkém programu na mistrovství Evropy v Sheffieldu

V roce 2008 se stal mistrem Evropy v krasobruslení, posledním, kterého dosud Česko mělo. Po kariéře pak byl Tomáš Verner mužem mnoha funkcí: koučem českých reprezentantů, vedoucím ve vysokoškolském...

8. ledna 2026

City remizovali s Brightonem, ztratila i Chelsea. Burnley obralo o body United

Kaoru Mitoma z Brightonu slaví v 60. minutě vyrovnávací gól na 1:1 v zápase...

Oba kluby z Manchesteru remizovaly už potřetí v řadě. City ve 21. kole anglické Premier League uhráli s Brightonem výsledek 1:1. United se po odvolání trenéra Rúbena Amorima rozešli (2:2) se sestupem...

7. ledna 2026  20:30,  aktualizováno  23:51

Tottenham oplakává legendu. V 80 letech zemřel anglický reprezentant Chivers

Martin Chivers v dresu Tottenham Hotspur.

V 80 letech zemřel bývalý hráč Tottenhamu a anglický reprezentant Martin Chivers. O úmrtí své legendy informovali Spurs několik hodin před ligovým zápasem proti Bournemouthu, který poté hráči na...

7. ledna 2026  22:44

Kvalitní předolympijská příprava. Francouz Noël vyhrál noční slalom SP

Francouzský slalomář Clément Noël na stupních vítězů.

Noční slalom Světového poháru v Madonně di Campiglio vyhrál francouzský lyžař Clément Noël. Měsíc před olympijskými hrami, na nichž bude obhajovat zlato z Pekingu, si po dvou druhých místech připsal...

7. ledna 2026  22:27

Bilbao si do Saúdské Arábie přiletělo pro debakl. Barcelona prožila snovou půli

Barcelonský Raphinha se raduje z gólu proti Bilbau.

Prvními finalisty španělského Superpoháru jsou fotbalisté Barcelony. V semifinále i díky čtyřem brankám v prvním poločase smetli Bilbao 5:0. Katalánský velkoklub je s 15 trofejemi nejúspěšnějším...

7. ledna 2026  22:16

Brno si znovu poradilo s ligovým nováčkem. Hradec však vzdoroval i tentokrát

David Jelínek zakončuje přes písecké hráče.

Basketbalisté Brna po osmi dnech znovu zdolali ligového nováčka Hradec Králové, i když ani tentokrát to nebylo výrazným rozdílem. Druhý tým tabulky ve středeční dohrávce 8. kola zvítězil na východě...

7. ledna 2026  21:55

Slavii stačil k vítězství jediný zásah. První ligu vede už o deset bodů

Kapitán hokejové Slavie Jan Holý míří v euforii ke střídačce se spoluhráčem...

Hokejisté pražské Slavie zvítězili v 38. kole první ligy v Chomutově 1:0 a zvýšili svůj náskok v čele tabulky před druhou Jihlavou na 10 bodů. Dukla prohrála v Přerově 3:4 po nájezdech. Na poslední...

7. ledna 2026  21:36

Rychlost na olympiádě? Nemyslím, že to bude až takový rozdíl, tvrdí Kundrátek

Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek.

Startoval už v Pchjongčchangu 2018 a v Pekingu 2022. Nyní se třinecký obránce Tomáš Kundrátek chystá na své třetí olympijské hry, tentokrát do Milána. Je jedním ze dvou obránců z domácí soutěže,...

7. ledna 2026  21:22

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

Martin Macík se svým kamionem v poslední etapě Rallye Dakar 2025.

Rallye Dakar se uvelebila na území Saúdské Arábie. V roce 2026 tam zamířila už posedmé za sebou. Závodí se od 3. do 17. ledna, start i cíl bude ve městě Jánbu. Trasu závodu, výsledky etap, pořadí...

7. ledna 2026  21:22

Někdejší fotbalista a trenér Keegan má rakovinu. Byl hospitalizován, zahájí léčbu

Fotbalový trenér Kevin Keegan v roce 2008.

Dvojnásobnému držiteli Zlatého míče Kevinu Keeganovi byla diagnostikována rakovina. Oznámili to Newcastle United, kde bývalý kapitán anglické fotbalové reprezentace působil jako hráč i trenér.

7. ledna 2026  20:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Třinec i přes závěrečný tlak porazil Karlovy Vary a posunul se na druhé místo extraligy

Hokejisté Třince se radují z prvního gólu, který vstřelil Marko Daňo (druhý...

Hokejisté Třince porazili v dohrávce 39. extraligového kola Karlovy Vary 6:3. Oceláři vyhráli i pátý zápas pod novým trenérem Borisem Žabkou a posunuli se na druhé místo o bod před Plzeň. Na vedoucí...

7. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  20:26

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

7. ledna 2026  20:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.