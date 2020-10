Hlubočtí baseballisté mají smělé cíle, do extraligy míří po 16 letech

„Pořád z toho mám velkou radost. Šestnáct let je dlouhá doba a skoro každý rok jsme hráli baráž. Museli jsme bojovat s problémem, že naši mladí talentovaní hráči začali odcházet do extraligových celků. Buď tento trend mohl pokračovat, nebo jsme museli dostat extraligu k nám,“ vysvětluje David Šťastný, předseda klubu a zároveň aktivní hráč.

Podle něho nastala k posunu výš správná doba. „Všechno má svůj čas. Povedlo se nám dokončit úpravy hřiště, aby bylo pro extraligu připravené. Ještě před rokem bychom museli zřejmě žádat o nějakou výjimku. Všechno se sešlo ve správný čas,“ myslí si.

Ani během několikaletého marného snažení o extraligu Šťastný nezapochyboval, že se návrat povede.

„Kdybychom nakoupili drahé cizince, tak se do extraligy asi dostaneme. Druhá věc je se v soutěži udržet dlouhodobě. Před 16 lety nás náročnost nejvyšší soutěže položila. Teď je to možná ještě těžší. Hrají se tři zápasy za víkend - v pátek třeba v Ostravě, druhý den doma a v neděli jedete do Prahy. Zároveň musíme připravit rozpočet klubu zhruba ve výši jednoho a půl milionu korun. Není to jen tak,“ uvědomuje si.

Dnes 38letý David Šťastný na éru v extralize stále rád vzpomíná. „Panovala euforie po postupu z první ligy, ale postupně hráči ubývali a dva roky jsme pak klub dávali dohromady. Byl to pěkný zážitek a zároveň také úspěch, že jsme drželi krok s předními českými týmy. Ale často nám chyběly i zkušenosti, protože baseball se hraje až do poslední deváté směny,“ uvádí jeden z pamětníků.

Z tehdejšího týmu na sezonu pamatují ještě Michal Pirgl a Martin Marek. Tato trojka společně s trenérem Radkem Drmotou klub drží dohromady už 26 let.

„Jako mladí jsme kdysi jezdili ve dvanácti, postupně i v devíti hráčích. Teď chceme být lépe připraveni po sportovní i ekonomické stránce. Zároveň i ladíme složení realizačního týmu. Věřím, že to vše zvládneme,“ hlásí.

Nový ročník sice odstartuje až okolo konce března příštího roku, Hluboká se na sezonu pomalu chystá už nyní. Pokud situace dovolí, tak klub plánuje tradiční soustředění v Itálii.

Nový hlavní trenér se chystá na listopadové pohovory s hráči. Potká se i s pěticí odchovanců, kteří z extraligových klubů míří do mateřského celku. Jsou jimi Martin Mužík, Vojtěch Vlach, Matěj Vlach, Martin Jirák a Petr Vojta.

„Martin Mužík je jeden z nejlepších pálkařů v extralize, zároveň jde i o člena klubu homerunářů. Matěj Vlach také patří mezi top pálkaře ligy. Vojta Vlach se chytil jako nadhazovač. Naše mužstvo jejich příchod výrazně posílí a ostatní týmy oslabí,“ přemítá Šťastný.

Mužík je dlouholetý český reprezentant, jenž si zahrál na pěti světových i evropských šampionátech.

Jihočeši mají v nejvyšší soutěži smělé cíle a koukají na delší časové období. „Nechceme být v soutěži jen jeden rok. Na úvod bychom rádi skončili do šestky, trochu se rozkoukali. Ve druhém roce pak chceme zaútočit na vyšší příčky,“ doplňuje Šťastný.