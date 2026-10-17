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Poprvé z mama hotelu. Peru se s tím statečně, s Lovci chci titul, přeje si Doškář

Ondřej Bičiště
  10:01
Házenkář Daniel Doškář v létě posílil lovosické Lovce z Jičína

Házenkář Daniel Doškář v létě posílil lovosické Lovce z Jičína | foto: HK Lovci Lovosice

Lovosice, 5.9. 2026, Lovosice - Jičín, extraliga házené, hráno na zimním...
Lovosice, 5.9. 2026, Lovosice - Jičín, extraliga házené, hráno na zimním...
Lovosice, 5.9. 2026, Lovosice - Jičín, extraliga házené, hráno na zimním...
Lovosice, 5.9. 2026, Lovosice - Jičín, extraliga házené, hráno na zimním...
15 fotografií
Ve čtyřiadvaceti letech se dočkal prvního velkého přestupu v kariéře, po příchodu z Jičína do Lovosic si házenkář Daniel Doškář zvyká na nové prostředí, vyšší ambice a také novou životní situaci.

„Zatím jsem bydlel u rodičů, teď jsem poprvé venku z mama hotelu,“ směje se levá spojka Lovců. „Je to pro mě nové, ale peru se s tím dobře a líbí se mi to. A doufám, že to tady dotáhneme k nějakému velkému úspěchu,“ věří 195 centimetrů vysoký hráč.

V Jičíně pro něj byla házená hlavně zábava, v Lovosicích si zvyká na profesionální prostředí. „V Jičíně chodili kluci i trenéři do práce, někdy se nás sešlo jen pár, ten trénink pak trochu ztrácel význam. Tady je to jiné. Zátěž je tu daleko větší, ale zapracoval jsem se do toho dobře a chci makat dál.“

Začátky byly pro Doškáře těžké. „Je to náročné. Ráno vstát, trénink, oběd, chvíli pauza a zase trénink. Jede se pořád dokola. Ale líbí se mi tady, jsou tu super podmínky i parta. Můžeme toho dokázat hodně,“ věří rodák z Prahy.

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Hlavně vyšší ambice ho zlákaly k letnímu přestupu z Jičína do Lovosic. „Potřeboval jsem už změnu, v Jičíně to bylo pořád stejné. Lovosice jsou celkově klub na vyšší úrovni, chtěl jsem to zkusit.“

Roli sehrál i trenér Petr Mašát, který tým převzal po minulé sezoně a dlouhodobě byl spjatý právě s Jičínem. „Díky lepším podmínkám tady i kouč funguje jinak než v Jičíně, je to super. Máme tu dokonce dva trenéry, kteří se vzájemně doplňují a těží z toho celý tým.“

Extraligovou sezonu Lovci rozjeli spíš průměrně, po šesti zápasech jsou šestí s bilancí 3 výhry, 1 remíza, 2 porážky. Porazili Jičín, Strakonice či Frýdek, remízu uhráli na palubovce mistrovské Plzně, ovšem padli s Karvinou i s Duklou. Ani Doškář ještě není v top formě, v šesti zápasech nastřílel osm branek. Jeho maximem jsou čtyři góly Strakonicím v nedávném školním zápase, při kterém vytvořily bouřlivou kulisu děti.

Lovosice, 5.9. 2026, Lovosice - Jičín, extraliga házené, hráno na zimním stadionu, dorazilo 2618 diváků. Fanoušci Jičína.

„Určitě se budeme všichni zlepšovat, ambice jsou tady ty nejvyšší,“ věří v posun v tabulce posila.

Lovosice už dlouho sní o mistrovském titulu, trofeji, která jim pořád chybí. „Kdyby se to povedlo dotáhnout k titulu, bylo by to skvělé. Ale musíme makat a bude to hodně těžká cesta.“

Snad pomůže návrat marodů, na startu sezony chybí i ikona Pavel Horák, vítěz Ligy mistrů s německým Kielem. „Je skvělé, že takový hráč je tady. Dávám nám velmi cenné rady, které my mladí potřebujeme. Pořád spolu na tréninku komunikujeme. A určitě nám ještě pomůže i na hřišti,“ těší se na comeback třiačtyřicetiletého veterána.

Vedle házené ještě studuje vysokou školu v Praze, ale sport je pro něj zatím na prvním místě. „Chci se v Lovosicích co nejvíc zlepšit, až se za pár let zapracuju, tak si třeba zkusit zahraničí,“ přeje si Doškář.

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