Kluby z Los Angeles se semkly. Na pomoc s následky požárů pošlou miliony dolarů

Zpomalovače hoření zbarvily ulice na předměstí Los Angeles do růžové a červené (12. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Přispět se rozhodly kluby Angel City FC, Angels, Chargers, Clippers, Dodgers, Ducks, Galaxy, Kings, LAFC, Lakers, Rams a Sparks.

Společně se sportovní oděvní firmou Fanatics navíc rozdají lidem, kteří museli být evakuováni ze svých domovů, sportovní oblečení, hygienické a školní potřeby, tenisky a další předměty v hodnotě tři miliony dolarů (74 milionů korun).

Požáry v okolí Los Angeles zabily nejméně dvě desítky lidí a patří mezí nejničivější v dějinách Spojených států amerických. Kvůli přírodní katastrofě nemohly některé místní týmy odehrát plánované zápasy v domácím prostředí. Duely basketbalistů Lakers a Clippers byly odloženy, mužstvo amerického fotbalu Rams se na utkání o postup do play off NFL přesunulo do Glendale v Arizoně.