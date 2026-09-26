Polští volejbalisté opanovali evropský šampionát. Znovu. Bronz berou Finové

Česká reprezentace vypadla v osmifinále s Belgií a obsadila 12. místo. Nenavázala tak na senzační čtvrtou pozici z loňského mistrovství světa na Filipínách.
Polský tým v první sadě finálové bitvy odvrátil čtyři setboly, ve druhé nepustil ani jednou soupeře do vedení, ale ve třetím setu dominovali francouzští olympijští vítězové. Poté však opět Poláci zabrali a i s pomocí 16 bodů univerzála Bartlomieje Boladže uhájili evropský trůn. Pod vedením srbského kouče Nikoly Grbiče oplatili soupeři porážku z olympijského turnaje před dvěma lety v Paříži.
|
Volejbalista Indra: Vyřazení? Zklamání, ale už se těším, až si teď dám záda do kupy
Bronz získali poprvé Finové. Po senzačním vyřazení italských mistrů světa se dočkali první medaile z evropských šampionátů. Poté, co ve čtvrtfinále zdolali domácí favority (3:2) a v semifinále podlehli Francii (1:3), vybojovali v Miláně bronz po vítězství 3:0 nad Slovinci. Ti se naopak čtvrtého pódia z ME za sebou nedočkali.
Finský tým se přitom po výhře nad Itálií musel ve zbývajících dvou nejdůležitějších zápasech obejít bez nahrávače Fedora Ivanova, jenž se v pátek před soubojem s Francií zranil při rozcvičce. V sobotu se ale mužstvo kolem bratrů Marttilaových vypořádalo i s tím, že se nemohlo spolehnout na body tradičního lídra univerzála Joonase Jokely. Dal jen čtyři a byl střídán.
Mistrovství Evropy volejbalistů v Miláně
Finále: Polsko - Francie 3:1 (29, 19, -20, 16)
Sestava a body
O 3. místo: Finsko - Slovinsko 3:0 (23, 20, 27)
Konečné pořadí: 1. Polsko, 2. Francie, 3. Finsko, 4. Slovinsko, 5. Itálie, 6. Belgie, 7. Německo, 8. Rumunsko, 9. Bulharsko, 10. Ukrajina, 11. Řecko, 12. Česko, 13. Srbsko, 14. Dánsko, 15. Lotyšsko, 16. Portugalsko, 17. Estonsko, 18. Švédsko, 19. Turecko, 20. Severní Makedonie, 21. Švýcarsko, 22. Izrael, 23. Nizozemsko, 24. Slovensko.