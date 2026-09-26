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Polští volejbalisté opanovali evropský šampionát. Znovu. Bronz berou Finové

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  23:19aktualizováno  23:50

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Francouz Trevor Clevenot smečuje proti blokujícím Polákům. | foto: AP

Polští volejbalisté obhájili titul mistrů Evropy. Ve finále v Miláně porazili Francii 3:1 po setech 31:29, 25:19, 20:25, 25:16 a zlato z Eura slaví potřetí. Letos Poláci zopakovali také triumf v Lize národů. Cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje převzal v hale Unipol Forum před více než 11 tisíci diváky polský smečař s kubánskými kořeny Wilfredo León.

Česká reprezentace vypadla v osmifinále s Belgií a obsadila 12. místo. Nenavázala tak na senzační čtvrtou pozici z loňského mistrovství světa na Filipínách.

Polský tým v první sadě finálové bitvy odvrátil čtyři setboly, ve druhé nepustil ani jednou soupeře do vedení, ale ve třetím setu dominovali francouzští olympijští vítězové. Poté však opět Poláci zabrali a i s pomocí 16 bodů univerzála Bartlomieje Boladže uhájili evropský trůn. Pod vedením srbského kouče Nikoly Grbiče oplatili soupeři porážku z olympijského turnaje před dvěma lety v Paříži.

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Bronz získali poprvé Finové. Po senzačním vyřazení italských mistrů světa se dočkali první medaile z evropských šampionátů. Poté, co ve čtvrtfinále zdolali domácí favority (3:2) a v semifinále podlehli Francii (1:3), vybojovali v Miláně bronz po vítězství 3:0 nad Slovinci. Ti se naopak čtvrtého pódia z ME za sebou nedočkali.

Finský tým se přitom po výhře nad Itálií musel ve zbývajících dvou nejdůležitějších zápasech obejít bez nahrávače Fedora Ivanova, jenž se v pátek před soubojem s Francií zranil při rozcvičce. V sobotu se ale mužstvo kolem bratrů Marttilaových vypořádalo i s tím, že se nemohlo spolehnout na body tradičního lídra univerzála Joonase Jokely. Dal jen čtyři a byl střídán.

Mistrovství Evropy volejbalistů v Miláně

Finále: Polsko - Francie 3:1 (29, 19, -20, 16)
Rozhodčí: Mokrý (SR), Lot (It.). Čas: 115 min. Diváci: 11 118.

Sestava a body
Polsko: Komenda 1, León 13, Jakubiszak 9, Boladž 16, Fornal 13, Lemaňski 12, libero Popiwzcak - Szalpuk, Semeniuk 10, Granieczny, Sasak, Firlej. Trenér: N. Grbič.
Francie: Magnin 7, Brizard 1, Henno 20, Huetz 2, Faure 18, Clévenot 8, libera Diez/Ramon - Gueye 10, Duflos-Rossi. Trenér: Giani.

O 3. místo: Finsko - Slovinsko 3:0 (23, 20, 27)
Nejvíce bodů: N. Marttila 19, L. Marttila 17, Lindqvist 12 - Možič 15, Mujanovič 11, Kozamernik a Bračko po 7.

Konečné pořadí: 1. Polsko, 2. Francie, 3. Finsko, 4. Slovinsko, 5. Itálie, 6. Belgie, 7. Německo, 8. Rumunsko, 9. Bulharsko, 10. Ukrajina, 11. Řecko, 12. Česko, 13. Srbsko, 14. Dánsko, 15. Lotyšsko, 16. Portugalsko, 17. Estonsko, 18. Švédsko, 19. Turecko, 20. Severní Makedonie, 21. Švýcarsko, 22. Izrael, 23. Nizozemsko, 24. Slovensko.

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Témata: Volejbal, Volejbal

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