Také prezident Karol Nawrocki se na sociální síti X rozplýval: „Krásný den polského sportu! Plný emocí, odhodlání a boje až do samého konce. Tři velká finále a tři medaile pro Polsko!“
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Polští volejbalisté opanovali evropský šampionát. Znovu. Bronz berou Finové
Jenže euforii u českých sousedů neprožívali všichni.
Oslavné titulky se na sportovních webech mísily se smrští kritiky fotbalové reprezentace a jejích výkonů v Lize národů. Nejdříve v pátek na varšavském Národním stadionu po mdlém výkonu remizovala 0:0 s Bosnou a Hercegovinou, následně nezvládla venkovní duel proti Švédům (1:3).
„Poláci zesměšněni ve Švédsku. Rána za ránou, bolestivá porážka v Lize národů,“ shrnoval titulek Przegladu Sportowého.
Web Interia Sport reagoval: „Polsko se na Euro nepodívá, pokud se něco nezmění. Promarnili jsme rok.“
„Nedá se vyhrát, když polovina týmu dělá na hřišti chyby,“ dočtete se na portálu Sportowe Fakty.
A tak se znovu otevírá ošemetná otázka, o níž se pravidelně rokuje také v Česku.
Sport.pl se na facebooku ptá: „Už pár dní probíhá celonárodní debata o tom, co by mělo být naším národním sportem. Jaký je váš názor?“
Roli hokeje v polské diskuzi zastává volejbal. Pochopitelně. Vždyť reprezentace pod vedením srbského stratéga Nikoly Grbiče vozí od roku 2022 z velkých akcí jednu medaili za druhou.
Dvakrát si podmanila kontinentální šampionát (2023, 2026), třikrát ovládla Ligu národů (2023, 2025, 2026), k tomu získala olympijské stříbro v Paříži a druhá byla také na MS 2022. Loni na této akci přehrála v souboji o bronz český výběr.
„Sezonu zakončujeme dvěma zlatými medailemi, takže co víc si přát?“ zářil Bartlomiej Lemaňski, jeden z polských volejbalistů, kteří se na ME v Itálii vměstnali do turnajového Dream Teamu.
V něm pochopitelně nechyběl ani Wilfredo León, hvězda výběru s kubánskými kořeny a také miláček polských fanoušků.
Ti dokážou ocenit, jak společně s parťáky hlasitě pěje Mazurek Dabrowskiego, národní hymnu. Že rozhovory zvládá bez sebemenších potíží v polštině a také v nich pravidelně zdraví svou ženu Malgorzatu, se kterou vychovávají čtyři děti.
Wilfredo León zdraví manželku po finále mistrovství Evropy:
❗️ 🇵🇱 Wilfredo Leon z krótką wiadomością do swojej żony:— Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 27, 2026
🎙: - Dziękuję mojej żonie, że mogę tutaj być. Wiem jak ciężkie jest to dla niej w domu: czwórka dzieci, dwa koty, jeden pies, ale dała radę (...) Kochanie, ten medal jest dla Ciebie. Widziałaś, w jakiej formie byłem, ile…
Právě León se u českých sousedů často srovnává s fotbalistou Mattym Cashem, který Polsko reprezentuje od roku 2021, avšak jeho jazykové dovednosti se stále omezují jen na nejzákladnější fráze.
A i v dalších ohledech volejbalisté u Poláků bodují.
Například opora národního týmu Tomasz Fornal odmítl účinkování v reklamě na alkohol, ačkoliv by za ní inkasoval přes milion zlotých (v přepočtu 5,58 milionu korun).
„Vím, že mě sleduje hodně nezletilých, pro které jsem vzorem. Proto není vhodné, abych propagoval určité věci,“ vysvětloval Fornal, jehož účes nyní na šampionátu zdobila písmena JR, což je zkratka organizace J**ać Raka, která pomáhá dětem bojujícím s rakovinou.
Její aktivity podporují také tenistka Iga Šwiateková, rychlobruslař Vladimir Semirunnij, fotbalista Robert Lewandowski či Fornalův kolega z národního týmu Kamil Semeniuk.
Toho zase polští žurnalisté vyzdvihují za to, jak na ME ochotně přijal méně viditelnou roli. „V jakémkoli jiném národním týmu by hrál v základní šestce,“ zmiňuje novinářka Katarzyna Pawová. „Taky je ho velmi těžké nazývat náhradníkem. Skromně plnil řadu důležitých speciálních úkolů.“
Přivítání polských volejbalistů na letišti ve Varšavě:
Sympatie se pak projevují i v číslech.
Portál Sportowe Fakty o víkendu připomněl výsledky letního průzkumu, podle kterého si až 60 procent Poláků myslí, že si volejbal zaslouží označení národní sport.
Sobotní finále volejbalového šampionátu na stanici Polsat sledovaly lehce přes čtyři miliony diváků, zatímco utkání fotbalistů proti Bosně a Hercegovině si v pátek zapnulo o jeden a půl milionu lidí méně.
Byť Przeglad Sportowy připomíná: „Zároveň si je důležité uvědomit, že toto srovnání je problematické. Volejbalisté hráli o titul, kdežto fotbalisté teprve začínali soutěž, která navíc nemá takovou prestiž.“
Větší spokojenost však aktuálně panuje ve volejbalové komunitě.