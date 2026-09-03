Polky jsou na volejbalovém ME v semifinále. Poradily si s Nizozemkami

Poslední postupující vzejde ze souboje mezi domácími obhájkyněmi titulu z Turecka a Německem, vítěz se utká o postup do finále se Srbskem.
Polky na turnaji zvládly stejně jako obhájkyně stříbra Srbky i Italky i sedmý zápas. Čtvrtfinále vyhrály 26:16, 20:25, 25:20 a 25:23, postup si zajistily hned při prvním mečbolu. Nizozemky podlehly polskému výběru počtvrté za sebou, na turnaji je porazily i Belgičanky v základní skupině. V semifinále budou chybět poprvé od roku 2019, na předminulém šampionátu skončily čtvrté.
Mistrovství Evropy volejbalistek
Čtvrtfinále v Istanbulu
Polsko - Nizozemsko 3:1 (16, -20, 20, 23)