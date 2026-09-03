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Polky jsou na volejbalovém ME v semifinále. Poradily si s Nizozemkami

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  18:57

Polské volejbalistky se radují v zápase proti Nizozemsku. | foto: Profimedia.cz

Polské volejbalistky porazily v istanbulském čtvrtfinále mistrovství Evropy obhájkyně bronzu Nizozemky 3:1 a udržely se ve hře o zisk první medaile od roku 2009, kdy skončily třetí. V sobotním semifinále se utkají s Italkami, které si zajistily postup mezi nejlepší čtyři týmy ve středu v Brně.

Poslední postupující vzejde ze souboje mezi domácími obhájkyněmi titulu z Turecka a Německem, vítěz se utká o postup do finále se Srbskem.

Polky na turnaji zvládly stejně jako obhájkyně stříbra Srbky i Italky i sedmý zápas. Čtvrtfinále vyhrály 26:16, 20:25, 25:20 a 25:23, postup si zajistily hned při prvním mečbolu. Nizozemky podlehly polskému výběru počtvrté za sebou, na turnaji je porazily i Belgičanky v základní skupině. V semifinále budou chybět poprvé od roku 2019, na předminulém šampionátu skončily čtvrté.

Mistrovství Evropy volejbalistek

Čtvrtfinále v Istanbulu

Polsko - Nizozemsko 3:1 (16, -20, 20, 23)
18.00 Turecko - Německo

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