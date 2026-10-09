Poker face, góly, hecování. Brankářka Malá chce poháry, titul a domácí Euro

Český celek úvodní bitvu v Severní Makedonii prohrál 18:22 a čtyřgólové manko bude gumovat v sobotu doma od šesti večer.
„Most je pravidelný účastník pohárů, Slavia je nehraje, pro mě je to krok dopředu,“ vysvětluje Malá, proč opustila mistra. „Chtěla jsem zkusit něco jiného a věděla jsem, že Andělé mi můžou nabídnout o dost větší možnosti a větší rozsah do Evropy. Chtěla jsem se prostě posunout dál.“
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Se sešívaným dresem se loučila v nejlepším. Senzačním titulem. Dokonce Most na jaře vyřadila v památném semifinále, v němž vychytala dva sedmičkové rozstřely, čímž přerušila třináctiletou nepřetržitou účast hegemona ve zlaté sérii.
„Přitom bych o sobě neřekla, že jsem specialista na sedmičky, ale někdy se to povede,“ mrkne. „Jako první jsem to holkám v Mostě připomněla po svém příchodu já. Ze srandy. Chyběla jim na zdi mistrovská fotka z minulé sezony, tak jsem je popíchla, kde skončily minulý rok. Některé se divily, nevěděly, že přijdu. Už jsem do týmu zapadla.“
A hned v domácí premiéře nastoupila proti Slavii, srdeční záležitost. Dala jí i gól, už 22. své interligové kariéry! V jedné sezoně jich zvládla i deset.
„Taky to umím,“ libuje si v přehazování celého hřiště. „Když jsme hrály proti Slavii, nechtěla jsem si nervozitu připouštět, ale prvních pět minut jsem ji cítila. Stejně jako když jsem hrála proti své Plzni po přestupu do Slavie.“
Tu vede reprezentační trenér Daniel Čurda. „Až do smrti si budu stát za tím, že pro holky ve Slavii je to výhoda. Hodně hráček může posunout. Mě taky posunul moc, ne v bráně, ale po mentální stránce,“ děkuje svému bývalému trenérovi.
V Mostě vytvořila silný brankářský tandem s Francouzkou Roxanne Frankovou. Malá je ta, která na sobě při utkání nedává znát emoce. Ani po parádních zákrocích. „Mám to tak už od svých mladých let, snažím se s tím něco dělat. Že mám kamennou tvář, je o mně známo, to není nic nového,“ mávne rukou a usměje se, snad na důkaz toho, že jde vážně jen o zápasovou masku, nikoli celoživotní.
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V létě bylo ve hře i zahraniční angažmá, ale nakonec z něj sešlo. „Proto se uskutečnil příchod do Mostu, za což jsem velmi vděčná. Je tu dobrý kolektiv, trenéři, prostředí, všechno je super, nemám si na co stěžovat. Přístup je jiný, profesionální. Je odsud větší dosah i do národního týmu.“
Andělům chce třiadvacetiletá brankářka pomoct k návratu na český trůn. „S Mostem jsou cíle nejvyšší, doufám, že zakončení sezony pro mě bude stejně příjemné jako minulý rok,“ přeje si další zlato.
Ráda by se probojovala i do nominace národního týmu na prosincové Euro, které spolupořádá Česko. Zápasy bude hostit nová brněnská aréna. „Díky tomu je to lákavé pro hráčky i pro fanoušky. Doufám, že se tam ukážu, budu pro to dělat všechno!“