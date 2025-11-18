POHLED: Folklor nenávisti. Když slova z gauče doženou sportovkyně k anorexii

Sourozenci Natálie a Filip Taschlerovi a jejich volná jízda na mistrovství Evropy | foto: Reuters

Alžběta Marešová
„Jak může být krasobruslařka tak obézní?“ „To žere po večerech zabijačky, nebo jak?“ „Na lepší výkon potřebuje trochu shodit zadní partie.“ Nebo: „S její postavou je nekoukatelná.“ Chtěli byste si o sobě číst takové věci? A jak byste reagovali, kdyby vám přišla zpráva: „Moc tě obdivuju, ale potřebuješ zhubnout.“

Se sociálními sítěmi se nám rozmohl takový nešvar. Lidé mají pocit, že jsou oprávněni komentovat vše, na co jim padne zrak.

Z bezpečí domova a s vědomím, že lidem, kterým píšou, nejspíš nikdy nebudou muset pohlédnout do očí.

Není to nic nového.

Diskuse plné lidí s patentem na rozum a nenávistné, ubližující komentáře jsou folklorem internetu už spoustu let.

A bohužel se situace vůbec nelepší. Jako bychom si zvykli na to, že v anonymním prostředí digitálního světa je normou nebrat ohledy na city ostatních.

Krasobruslení jako estetický sport možná přece jen inklinuje k odsudkům kvůli vzhledu víc. Což ale rozhodně neznamená, že v jiných, zcela objektivně rozhodovaných sportech, jsou ženy a dívky v bezpečí.

18. listopadu 2025

