Se sociálními sítěmi se nám rozmohl takový nešvar. Lidé mají pocit, že jsou oprávněni komentovat vše, na co jim padne zrak.
Z bezpečí domova a s vědomím, že lidem, kterým píšou, nejspíš nikdy nebudou muset pohlédnout do očí.
Není to nic nového.
Diskuse plné lidí s patentem na rozum a nenávistné, ubližující komentáře jsou folklorem internetu už spoustu let.
A bohužel se situace vůbec nelepší. Jako bychom si zvykli na to, že v anonymním prostředí digitálního světa je normou nebrat ohledy na city ostatních.
Krasobruslení jako estetický sport možná přece jen inklinuje k odsudkům kvůli vzhledu víc. Což ale rozhodně neznamená, že v jiných, zcela objektivně rozhodovaných sportech, jsou ženy a dívky v bezpečí.