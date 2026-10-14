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Atraktivní, ale těžký pohárový los: Most narazí na Maďarky, Cheb vyzve Benfiku

Petr Bílek
  13:12
Evropská liga házenkářek, 2. předkolo, Baník Most - Gjorče Petrov. Výhru Mostu...

Evropská liga házenkářek, 2. předkolo, Baník Most - Gjorče Petrov. Výhru Mostu slaví dvě Francouzky, vpředu brankářka Roxanne Franková, objímá ji Enola Grollierová. | foto: MF DNES

Evropská liga házenkářek, 2. předkolo, Baník Most - Gjorče Petrov. Domácí slaví...
Evropská liga házenkářek, Baník Most - Gjorče Petrov. V pádu hostující Katarina...
Evropská liga házenkářek, 2. předkolo, Baník Most - Gjorče Petrov. Házenkářský...
Evropská liga házenkářek, 2. předkolo, Baník Most - Gjorče Petrov. Domácí...
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O co menší šance, o to větší výzva. Vídeňský los 3. předkola Evropské ligy házenkářek mohl ve středu svést české kluby dohromady, protože se jejich míčky tahaly z jiných košů, nakonec však budou čelit silným soupeřům. Nenasazený Most vyzve maďarský Esztergom, nasazený Cheb prověří portugalská Benfika Lisabon. První zápasy hrají oba venku 7., nebo 8. listopadu, odvetu budou hostit týden nato.

„Benfika je jednoznačný favorit, o tom nemusíme ani polemizovat,“ přiznal chebský trenér Peter Sabadka. A mostecký funkcionář Radek Maděra přikývl: „Nechtěli jsme soupeře, který bude tak velký favorit. Dostali jsme jednoho z nejsilnějších z koše nasazených.“

Cheb, který ještě jako Kynžvart oslavil v minulé sezoně historické ligové stříbro, narazí na pětinásobného mistra Portugalska a čerstvého vítěze Superpoháru. Benfika ve 2. předkole Evropské ligy zametla s chorvatským Čakovcem, ve dvojzápase uspěla rozdílem 35 gólů.

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„Benfika je mimořádně atraktivní soupeř s kosmopolitním, velmi silným kádrem,“ představil Sabadka portugalský velkoklub s věhlasnou značkou. „Nastupují za něj hráčky z Brazílie, Norska, Rakouska, Litvy, Francie nebo Itálie. Už nebylo co vybírat, los je těžký. Evropská liga je pro nás obrovská zkušenost, zasloužili jsme si ji za účinkování v třetí soutěži Evropském poháru. Teď to zkoušíme na vyšším levelu, budeme se učit a sbírat zkušenosti.“

Čerstvý zážitek s Benfikou mají házenkáři Karviné, v Evropské lize jí doma podlehli 26:35. „Ženy Benfiky dominují v portugalské lize, vicemistra Madeiru, která má přitom pohárovou historii také, porážejí o deset gólů,“ prozradil Sabadka.

Kynžvartské házenkářky slaví v zápase interligy.

Most se do 3. předkola dostal přes severomakedonský Petrov, sérii otáčel na domácí palubovce. Jeho nový vyzyvatel Esztergom se v minulé sezoně probil až do Final 4 Evropské ligy, v zápase o bronz podlehl dánskému Viborgu. V maďarské lize mu patří třetí místo za účastníky Ligy mistrů, tedy Györem a Ferencvárosem.

„Budeme se chtít s Esztergomem poprat, i když je jasný favorit. Už proto, že maďarská liga patří do pětky nejlepších evropských soutěží. Házená je tam populární a významně finančně podporovaná městy a sponzory z komerční sféry a hraje tam spousta zahraničních hvězd,“ uvedl Maděra.

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Esztergom zažívá raketový vzestup, vznikl teprve před 11 lety a pomalu se už zabydluje v evropské špičce. V úterý sice v domácí lize podlehl gigantu Györu 24:41, ale jinak válí. „Ostatní ligové soupeře poráží víc jak o deset gólů,“ podotkl Maděra. „V kádru mají francouzskou reprezentantku a také několik maďarských.“

Z 3. kvalifikačního předkola postoupí 12 celků do skupinové fáze, kde na ně čekají čtyři přímo nasazené týmy: obhájci titulu z francouzského Dijonu, německý Thüringer, dánský Ikast a maďarský Skyline. Boje ve čtyřech skupinách začnou 9. ledna a skončí 21. února.

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Živě3:6, 1:0
  • 4.06
  • -
  • 1.22
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