Atraktivní, ale těžký pohárový los: Most narazí na Maďarky, Cheb vyzve Benfiku

„Benfika je jednoznačný favorit, o tom nemusíme ani polemizovat,“ přiznal chebský trenér Peter Sabadka. A mostecký funkcionář Radek Maděra přikývl: „Nechtěli jsme soupeře, který bude tak velký favorit. Dostali jsme jednoho z nejsilnějších z koše nasazených.“
Cheb, který ještě jako Kynžvart oslavil v minulé sezoně historické ligové stříbro, narazí na pětinásobného mistra Portugalska a čerstvého vítěze Superpoháru. Benfika ve 2. předkole Evropské ligy zametla s chorvatským Čakovcem, ve dvojzápase uspěla rozdílem 35 gólů.
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„Benfika je mimořádně atraktivní soupeř s kosmopolitním, velmi silným kádrem,“ představil Sabadka portugalský velkoklub s věhlasnou značkou. „Nastupují za něj hráčky z Brazílie, Norska, Rakouska, Litvy, Francie nebo Itálie. Už nebylo co vybírat, los je těžký. Evropská liga je pro nás obrovská zkušenost, zasloužili jsme si ji za účinkování v třetí soutěži Evropském poháru. Teď to zkoušíme na vyšším levelu, budeme se učit a sbírat zkušenosti.“
Čerstvý zážitek s Benfikou mají házenkáři Karviné, v Evropské lize jí doma podlehli 26:35. „Ženy Benfiky dominují v portugalské lize, vicemistra Madeiru, která má přitom pohárovou historii také, porážejí o deset gólů,“ prozradil Sabadka.
Most se do 3. předkola dostal přes severomakedonský Petrov, sérii otáčel na domácí palubovce. Jeho nový vyzyvatel Esztergom se v minulé sezoně probil až do Final 4 Evropské ligy, v zápase o bronz podlehl dánskému Viborgu. V maďarské lize mu patří třetí místo za účastníky Ligy mistrů, tedy Györem a Ferencvárosem.
„Budeme se chtít s Esztergomem poprat, i když je jasný favorit. Už proto, že maďarská liga patří do pětky nejlepších evropských soutěží. Házená je tam populární a významně finančně podporovaná městy a sponzory z komerční sféry a hraje tam spousta zahraničních hvězd,“ uvedl Maděra.
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Esztergom zažívá raketový vzestup, vznikl teprve před 11 lety a pomalu se už zabydluje v evropské špičce. V úterý sice v domácí lize podlehl gigantu Györu 24:41, ale jinak válí. „Ostatní ligové soupeře poráží víc jak o deset gólů,“ podotkl Maděra. „V kádru mají francouzskou reprezentantku a také několik maďarských.“
Z 3. kvalifikačního předkola postoupí 12 celků do skupinové fáze, kde na ně čekají čtyři přímo nasazené týmy: obhájci titulu z francouzského Dijonu, německý Thüringer, dánský Ikast a maďarský Skyline. Boje ve čtyřech skupinách začnou 9. ledna a skončí 21. února.