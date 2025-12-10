Volejbalisté Karlovarska a Liberce vyhráli na úvod 1. kola evropských pohárů

Volejbalisté Karlovarska a Liberce vyhráli své úvodní zápasy 1. kola evropských pohárů. Karlovarsko v Poháru CEV porazilo Milon Atény na jejich palubovce 3:1 na sety, Liberec ve Vyzývacím poháru zvítězil 3:0 na sety v Lausanne. Naopak České Budějovice v Poháru CEV zaskočily favorizovanou Piacenzu jen v prvním setu, v Itálii pak prohrály 1:3.
Volejbalisté Českých Budějovic před zápasem | foto: CEV

Karlovarsko s týmem Milon Atény, který je lídrem nejvyšší řecké soutěže, prohrálo první set 22:15. Pak ale převzalo kontrolu nad utkáním a další dvě sady ovládlo 25:22 a 25:17. Čtvrtý set trval 50 minut.

V dramatické koncovce Západočeši odvrátili tři setboly a sami proměnili druhý mečbol na konečných 29:27. Za vítězstvím je táhl zejména univerzál Renars Jansons, jenž zaznamenal 18 bodů.

Liberecká Dukla ve Švýcarsku připustila vyrovnanější průběh jen v prvním setu, kdy domácí Lausanne uhrálo 21 bodů. Další dvě sady Severočeši vyhráli 25:17 a 25:16. Jejich nejproduktivnějším hráčem byl se třinácti body blokař Štěpán Svoboda, který proměnil v bod deset ze svých třinácti útoků.

Českobudějovický Jihostroj, který v aktuální extraligové sezoně vyhrál všech deset zápasů, proti Piacenze získal první set 26:24. Pak ale italský favorit, který pro tento zápas zvolil jako náhradní dějiště Cagliari, přitvrdil servis a hned další set získal vyhrál 25:14. Další komplikace už Piacenza nepřipustila a po sadách 25:19 a 25:13 zápas ukončila.

Odvety se budou hrát na začátku ledna.

Evropské poháry volejbalistů

Pohár CEV - úvodní utkání 1. kola:

Milon Atény - Karlovarsko 1:3 (22, -22, -17, -27)
Nejvíce bodů: Agamez 15, Schouten 13, Nanopulos 11 - Jansons 18, Šestan 16, Klimeš a Špulák po 11.

Piacenza - České Budějovice 3:1 (-24, 14, 19, 13)
Nejvíce bodů: Bovolenta 18, Bergmann a Gutiérrez po 15 - Brichta a Okolič po 11, Franck 7.

Vyzývací pohár – úvodní utkání 1. kola:

Lausanne - Dukla Liberec 0:3 (-21, -17, -16)
Nejvíce bodů: Ketrzynski 11, Ezeonu 9 - Š. Svoboda 13, Wiese a M. Kriško po 8.

