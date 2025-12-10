Karlovarsko s týmem Milon Atény, který je lídrem nejvyšší řecké soutěže, prohrálo první set 22:15. Pak ale převzalo kontrolu nad utkáním a další dvě sady ovládlo 25:22 a 25:17. Čtvrtý set trval 50 minut.
V dramatické koncovce Západočeši odvrátili tři setboly a sami proměnili druhý mečbol na konečných 29:27. Za vítězstvím je táhl zejména univerzál Renars Jansons, jenž zaznamenal 18 bodů.
Liberecká Dukla ve Švýcarsku připustila vyrovnanější průběh jen v prvním setu, kdy domácí Lausanne uhrálo 21 bodů. Další dvě sady Severočeši vyhráli 25:17 a 25:16. Jejich nejproduktivnějším hráčem byl se třinácti body blokař Štěpán Svoboda, který proměnil v bod deset ze svých třinácti útoků.
Českobudějovický Jihostroj, který v aktuální extraligové sezoně vyhrál všech deset zápasů, proti Piacenze získal první set 26:24. Pak ale italský favorit, který pro tento zápas zvolil jako náhradní dějiště Cagliari, přitvrdil servis a hned další set získal vyhrál 25:14. Další komplikace už Piacenza nepřipustila a po sadách 25:19 a 25:13 zápas ukončila.
Odvety se budou hrát na začátku ledna.
Evropské poháry volejbalistů
Pohár CEV - úvodní utkání 1. kola:
Milon Atény - Karlovarsko 1:3 (22, -22, -17, -27)
Piacenza - České Budějovice 3:1 (-24, 14, 19, 13)
Vyzývací pohár – úvodní utkání 1. kola:
Lausanne - Dukla Liberec 0:3 (-21, -17, -16)