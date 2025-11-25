Volejbalistky Olomouce začaly Pohár CEV porážkou, Radomka Radom jasně vládla

Autor: ,
  22:41
Volejbalistky Olomouce vstoupily do 1. kola Poháru CEV porážkou 0:3 na půdě polského klubu Radomka Radom. České vicemistryně z uplynulého extraligového ročníku jsou tak blízko vyřazení z pohárové Evropy. Ve středu 3. prosince musejí v domácí odvetě zvítězit za tři body a pak ještě ovládnout rozhodující zlatý set.

Olomoucká Michaela Smolková útočí proti prostějovskému bloku. | foto: Petr Jehlář, VK Šantovka Olomouc UP

Šantovka Olomouc v české nejvyšší soutěži vyhrála pět zápasů za sebou, ale proti favorizovanému polskému klubu její úspěšná série skončila. Na začátku zápasu sice Olomoučanky vedly 6:2, ale domácí volejbalistky záhy srovnaly krok a samy otočily na 17:11. První set pak vyhrály 25:19.

Stejným poměrem skončila i druhá sada, kterou měla Radomka celou dobu pod kontrolou. Ve třetím setu Olomoučanky vedly 16:11, ale ani to jim k prodloužení zápasu nestačilo. Za stavu 17:17 už bylo srovnáno a domácí tým výhrou 25:22 po 79 minutách ukončil zápas.

Patnácti body pomohla Radomi k vítězství nejproduktivnější hráčka utkání Weronika Szlagowská. V olomouckém dresu se nejvíce prosazovala Josefína Smolková, která zapsala 12 bodů.

Pohár CEV volejbalistek

úvodní utkání 1. kola v Radomi (Polsko)

Radomka Radom - Olomouc 3:0 (19, 19, 22)
Nejvíce bodů: Szlagowská 15, Piotrowská a Lengweilerová po 11, Szumerová 10 - J. Smolková 12, Gadová a Prchalová po 9

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Edmonton vs. DallasHokej - - 26. 11. 2025:Edmonton vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
26. 11. 03:00
  • 2.94
  • 4.13
  • 2.16
Brozany vs. BenátkyFotbal - 13. kolo - 26. 11. 2025:Brozany vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
26. 11. 14:00
  • 2.20
  • 3.39
  • 2.40
Frýdek-M. vs. TřebíčHokej - 26. kolo - 26. 11. 2025:Frýdek-M. vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
26. 11. 16:30
  • 2.35
  • 4.00
  • 2.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli jen hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Aktualizujeme
Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

25. listopadu 2025  19:54,  aktualizováno  22:59

Volejbalistky Olomouce začaly Pohár CEV porážkou, Radomka Radom jasně vládla

Olomoucká Michaela Smolková útočí proti prostějovskému bloku.

Volejbalistky Olomouce vstoupily do 1. kola Poháru CEV porážkou 0:3 na půdě polského klubu Radomka Radom. České vicemistryně z uplynulého extraligového ročníku jsou tak blízko vyřazení z pohárové...

25. listopadu 2025  22:41

Machovský přivítal syna a zdeptal mistra. Narozeniny bosse i klubu Brnu zhořkly

Klíčový moment - brněnský Zbořil sice dopravil kotouč za záda olomouckého...

Přes třicet střel na branku nestačilo Kometě ke zdolání hokejistů Olomouce. Oslavu 72 let od založení klubu zkazil Brnu hlavně vynikající výkon hostujícího brankáře a novopečeného tatínka Matěje...

25. listopadu 2025  22:26

Bitka byla domluvená z rozbruslení, líčil Lauko. A Červenka? Lepší je jen Marchand

Sparťan Raška (v bílém) se pustil do bitky s pardubickým Laukem.

Oba dva po zápase dělali rozhovor jen pár metrů od sebe pro různé skupinky novinářů. „Ty hovado, mám večeři zadarmo!“ volal sparťanský útočník Adam Raška na toho pardubického Jakuba Lauka. Narážel na...

25. listopadu 2025  22:02

Házenkáři Karviné přehráli Nové Veselí, v extralize vyhráli posedmé v řadě

Zklamaný Dominik Solák z Karviné po prohře v Lovosicích

Sedmý extraligový zápas v řadě vyhráli házenkáři Karviné, kteří ve 12. kole porazili Nové Veselí 36:27. Obhájci titulu mají v čele tabulky dvoubodový náskok na druhou Plzeň, která odehrála o utkání...

25. listopadu 2025  21:38

Sparta porazila Pardubice po prodloužení, Třinec prohrál posedmé. Padla i Kometa

Sparťan Kousal se raduje z gólu do sítě Pardubic.

Úterní program 26. kola hokejové extraligy odstartoval nezvykle brzy. Karlovy Vary od 12 hodin nastoupily proti Třinci, stejně jako minulou sezonu uspořádaly zápas pro školáky, v němž zvítězily 2:1....

25. listopadu 2025  11:50,  aktualizováno  21:28

Schick se podílel na skalpu City, Chelsea rozebrala Barcelonu. Juventus poprvé slaví

Aktualizujeme
Patrik Schick se raduje z branky do sítě Manchesteru City.

Další porci atraktivních zápasů nabídl úterní program základní fáze Ligy mistrů. Reprezentační útočník Patrik Schick se gólem podílel na překvapivém vítězství Leverkusenu na půdě Manchesteru City....

25. listopadu 2025  18:48,  aktualizováno  21:15

Kraft vládl skokanům ve Falunu a překonal bodový rekord SP. Koudelka se neprosadil

Stefan Kraft skáče ve Falunu.

Jediný závod na středním můstku v této sezoně Světového poháru skokanů na lyžích vyhrál ve Falunu Stefan Kraft. I díky 46. triumfu kariéry se dvaatřicetiletý Rakušan stal rekordmanem v počtu...

25. listopadu 2025  17:51,  aktualizováno  18:34

Ronaldo dostal podmínku, úder loktem ho o začátek mistrovství světa nepřipraví

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo slaví gól do sítě Maďarska.

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo nepřijde po vyloučení v kvalifikačním utkání v Irsku o úvod mistrovství světa. Agentura AP uvedla, že světová federace FIFA udělila čtyřicetileté hvězdě za...

25. listopadu 2025  18:29

U Buffonů smutní, zemřel příbuzný a mistr Itálie. Brankáři Lorenzovi radil i Jašin

Italský brankář Lorenzo Buffon (vlevo) si podává ruku s kapitánem Německa...

V barvách AC Milán vyhrál hned čtyřikrát italský titul, pak přesídlil k městskému rivalovi Interu, kterému triumf v italské lize vychytal v roce 1963. Zachytal si také finále Poháru mistrů evropských...

25. listopadu 2025  18:10

Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás
Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás

Salko je pro mnoho domácností symbolem jednoduchého a poctivého sladkého pečení. Hodí se při přípravě nejen skleničkových dezertů a krémů, ale i...

Pan Kachňátko, zázračný pidižvík. Hrdina Bilbaa zemřel rok po konci kariéry

Rafael Moreno Aranzadi alias Pichichi v dresu Bilbaa v roce 1915.

Povídalo se o něm leccos. Deset let ho milovali a oslavovali jako fotbalového génia. Jakmile přestal dávat góly, byl z něj najednou sobec, kterého vlastní fanoušci vybučeli, točili se k němu na...

25. listopadu 2025  17:30

Sparta před Legií mění program. Cestuje až k večeru a ve Varšavě nebude trénovat

Sparťanští fotbalisté na tréninku ve svém centru na Strahově.

Fotbalová Sparta mění program během předzápasového dne před svým čtvrtým vystoupením v Konferenční lize. Kvůli nepříznivému počasí ve Varšavě nebude ve středu na stadionu Legie trénovat, aby se...

25. listopadu 2025  17:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.