Volejbalistky Olomouce začaly Pohár CEV porážkou, Radomka Radom jasně vládla

Šantovka Olomouc v české nejvyšší soutěži vyhrála pět zápasů za sebou, ale proti favorizovanému polskému klubu její úspěšná série skončila. Na začátku zápasu sice Olomoučanky vedly 6:2, ale domácí volejbalistky záhy srovnaly krok a samy otočily na 17:11. První set pak vyhrály 25:19.
Stejným poměrem skončila i druhá sada, kterou měla Radomka celou dobu pod kontrolou. Ve třetím setu Olomoučanky vedly 16:11, ale ani to jim k prodloužení zápasu nestačilo. Za stavu 17:17 už bylo srovnáno a domácí tým výhrou 25:22 po 79 minutách ukončil zápas.
Patnácti body pomohla Radomi k vítězství nejproduktivnější hráčka utkání Weronika Szlagowská. V olomouckém dresu se nejvíce prosazovala Josefína Smolková, která zapsala 12 bodů.
Pohár CEV volejbalistek
úvodní utkání 1. kola v Radomi (Polsko)
Radomka Radom - Olomouc 3:0 (19, 19, 22)