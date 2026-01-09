Domácí v napínavé koncovce, kdy se rozhodovalo o tom, kdo půjde dál (Piacenza doma v prvním střetnutí vyhrála 3:1), proměnili mečbol a začali mohutně slavit. Od volejbalové senzace je však do reality vrátila trenérská výzva, kterou si vzal kouč Piacenzy Dante Bonifante. Ta odhalila jemný dotek domácího hráče se sítí, a tak se hrálo dál. Italský klub nakonec Jihostroj udolal 19:17 a postup slavili hosté.
„Bolí to. Bylo to nesmírně blízko. Myslím, že jsme překvapili i sami sebe,“ soukal ze sebe smutným hlasem blokař Jihostroje Aleksandar Okolič. Italského trenéra však chápe, v takové situaci by si vzal výzvu kouč každého týmu.
Mužem zápasu vyhlásili domácího smečaře Josefa Leštinu, který soupeře trápil povedenými podáními. „Samozřejmě, že vás to naštve. Protože taková hloupá chyba rozhodne o postupu. Ale takový je volejbal. Sice na sebe můžeme být pyšní, že jsme je porazili 3:1, ale dneska jsme tu byli především kvůli zlatému setu. A ten nevyšel. Věděli jsme, že v našich silách ten postup opravdu byl,“ smutnil Leština.
Na jeho hře však přílišná nervozita z důležitosti zápasu znát nebyla, byť řada jeho útoků skončila na italské obraně či za hřištěm. „Nerad bych říkal, že se mi dařilo nadmíru, ale cítil jsem se v pohodě, to ano. Dařilo se jak na útoku, tak na servisu. Snažil jsem se do toho dát všechno, což se povedlo,“ konstatoval 21letý smečař.
I když Italové přijeli do Českých Budějovic bez svých tří opor, domácí tým ukázal příkladnou bojovnost. Na začátku první sady prohrával, ale dokázal manko dotáhnout a vyhrát 26:24.
„Náš výkon se určitě odvíjel i od toho, kolik přišlo fanoušků. Když je v hale taková atmosféra, tak se vám pochopitelně hraje lépe a nedovolí vám polevit. A když už k tomu dojde, tak vás pak zase dokážou vybudit,“ děkoval Leština vyprodané sportovní hale. Budějovickou atmosféru při utkání musel ocenit i kouč Bonifante.
„Bylo to úžasné. Podobné to tu bylo i před šesti sedmi lety nazpátek, kdy jsme tady hráli s Trentinem Ligu mistrů. V Trentu jsem působil jako asistent trenéra, takže české diváky znám,“ podotkl šéf italské lavičky.
Možná měla Piacenza ve středu večer o trochu více štěstí než domácí celek. Dante Bonifante to však vidí jinak. „Ani bych neřekl, že jsme byli šťastnějším týmem. Hra končí, až když padne poslední míč na zem. Byl to opravdu těžký zápas, jak jsme čekali. Čeští volejbalisté hrají fakt skvěle a jsme rádi, že jsme postoupili dál my,“ dodal kouč Piacenzy.
Už v sobotu uvidí diváci ve sportovní hale v Budějovicích další kvalitní volejbal. Patnáctým kolem pokračuje domácí extraliga, ve kterém Jihostroj bude hostit Karlovarsko. Souboj o první příčku v tabulce začne v 18 hodin.