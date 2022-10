Dá Šach mat? Turnaj PML 4 na Královce nabídne pyramidu o titul i loučení ikony

Program PML 4 na Královce (8. 10.) Finále pyramidy o titul PML do 70 kg Pavel Šach - Daniel Hromek (thajský box do 80 kg - malé rukavice) Leonard Borák - Jan Holec (thajský box do 65 kg) Luděk Greguš - Norbert Speth (thajský box do 65 kg) Daniel Brunclík - Branislav Zuzák (thajský box do 88 kg) Ondřej Malina - Ivo Crhák (thajský box do 80 kg) Semifinále pyramidy 1 & 2: Michael Krčmář, Michal Vacek, Henrik Koczó, Marco Nová