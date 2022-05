Mistr Louda chválí parťáka Krále: Má chytrou hru, měl by si víc věřit

I před rokem jste Krále ve finále zdolal. Byly zápasy rozdílné?

Myslím, že tentokrát to bylo trochu klidnější. Jirka je lehce indisponovaný, má antibiotika. Ale věděl jsem, že ho nemůžu podcenit. Vždycky říká, že mu něco je, a pak je to s ním najednou strašně těžké. (smích)

V čem je Králova největší přednost?

Má hrozně chytrou hru, přemýšlí nad tím. Nechá mě zaútočit a čeká na jeden můj slabší úder, ze kterého hned chybu potrestá. Výborně čte hru a vyčkává na ideální moment k útoku.

Jenže zatím jej porážíte.

Měl by si víc věřit, má na to, poráží silné hráče. Samozřejmě ten mezinárodní badminton, zvlášť když se hrají kvalifikace a dostanete tam silné Asiaty, je i trochu o náhodě a je to složité. Ale musí dál makat a věřit, půjde to.

Šampionát se tentokrát konal v prostoru pražské haly O2 Universum. Jak se vám dějiště zamlouvalo?

Moc se mi to líbilo, organizačně to bylo navíc skvěle zvládnuté. Jenom podlaha by samozřejmě ještě potřebovala pár dní, byla trochu tvrdší...

I tak jste turnaj zvládl. Jaký máte další nejbližší program? Přeřadíte z badmintonu zase chvíli na studium?

Budu teď trénovat v Praze, poté vynechám turnaj v Itálii a budu se věnovat bakalářce a škole. V dalším období pojedu do francouzského Nantes a poté zkusím nějaké asijské turnaje - Malajsie, Singapur, Tchaj-pej.