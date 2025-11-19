Neuschaeferová s Maixnerovou, které do hlavní soutěže pronikly na poslední chvíli z pozice náhradnic, v prvním setu na kurtu od začátku dominovaly. Do druhé sady vstoupily lépe favorizované Američanky, ale české dvojky ještě do technického time outu vyrovnaly a závěr zvládly lépe. Neuschaeferová přispěla k nečekané výhře pěti bloky, Maixnerová přidala sedm es, kterých Češky zaznamenaly celkem deset.
Štochlová se Svozilovou, které po dvou výhrách skrečovaly poslední zápas ve skupině, rozhodly úvodní set čtyřmi body v řadě za stavu 12:13. Ve druhém, v němž se bodové série střídaly na obou stranách, Češky dlouho vedly, ale nakonec jej rozhodla německá šňůra v koncovce. V tie-breaku Němky vedly 4:1, a ačkoli české jedničky rychle stáhly manko na jediný bod, Ittlingerová s Grüneovou znovu odskočily a náskok už si pohlídaly.
Mezi nejlepších 16 týmů už postoupili obhájci titulu Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří se ve čtvrtek střetnou o čtvrtfinále s portugalským párem Joao Pedrosa, Hugo Campos.
Mistrovství světa v plážovém volejbalu v Adelaide (Austrálie)
Ženy: