Neuschaeferová, Maixnerová jsou na MS v osmifinále, Svozilová a Štochlová ne

  7:43
Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou porazily na mistrovství světa plážových volejbalistek v Adelaide nasazené čtyřky Terese Cannonovou a Megan Kraftovou z USA 21:12, 21:14 a senzačně postoupily do osmifinále. Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou prohrály v prvním kole play off s Němkami Sandrou Ittlingerovou a Annou-Lenou Grüneovou 21:16, 18:21, 11:15 a na australském písku obsadily dělené 17. místo.

Marie-Sára Štochlová sleduje, zda její spoluhráčka Markéta Svozilová vybere útok soupeřek. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Neuschaeferová s Maixnerovou, které do hlavní soutěže pronikly na poslední chvíli z pozice náhradnic, v prvním setu na kurtu od začátku dominovaly. Do druhé sady vstoupily lépe favorizované Američanky, ale české dvojky ještě do technického time outu vyrovnaly a závěr zvládly lépe. Neuschaeferová přispěla k nečekané výhře pěti bloky, Maixnerová přidala sedm es, kterých Češky zaznamenaly celkem deset.

Štochlová se Svozilovou, které po dvou výhrách skrečovaly poslední zápas ve skupině, rozhodly úvodní set čtyřmi body v řadě za stavu 12:13. Ve druhém, v němž se bodové série střídaly na obou stranách, Češky dlouho vedly, ale nakonec jej rozhodla německá šňůra v koncovce. V tie-breaku Němky vedly 4:1, a ačkoli české jedničky rychle stáhly manko na jediný bod, Ittlingerová s Grüneovou znovu odskočily a náskok už si pohlídaly.

Mezi nejlepších 16 týmů už postoupili obhájci titulu Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří se ve čtvrtek střetnou o čtvrtfinále s portugalským párem Joao Pedrosa, Hugo Campos.

Mistrovství světa v plážovém volejbalu v Adelaide (Austrálie)

Ženy:
1. kolo play off:
Neuschaeferová, Maixnerová (46-ČR) - Cannonová, Kraftová (4-USA) 2:0 (12, 14)
Ittlingerová, Grüneová (21-Něm.) - Svozilová, Štochlová (19-ČR) 2:1 (-16, 18, 11)

Kolář vs. Sánchez IzquierdoTenis - - 19. 11. 2025:Kolář vs. Sánchez Izquierdo //www.idnes.cz/sport
19. 11. 10:30
  • 1.50
  • -
  • 2.39
Zápy vs. Velké HamryFotbal - 13. kolo - 19. 11. 2025:Zápy vs. Velké Hamry //www.idnes.cz/sport
19. 11. 13:30
  • 1.20
  • 4.71
  • 8.18
Ilves vs. BremerhavenHokej - Osmifinále - 19. 11. 2025:Ilves vs. Bremerhaven //www.idnes.cz/sport
19. 11. 16:30
  • 1.44
  • 6.98
  • 4.20
Frýdek-M. vs. ZlínHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Frýdek-M. vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
19. 11. 17:00
  • 2.35
  • 4.10
  • 2.45
Vsetín vs. SokolovHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Vsetín vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
19. 11. 17:30
  • 1.47
  • 4.81
  • 5.27
Přerov vs. SlaviaHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Přerov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
19. 11. 17:30
  • 2.57
  • 4.10
  • 2.25
Program a výsledky
Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Rittich slavil výhru na ledě Dallasu, Hertl s Klapkou v NHL asistovali

Aktualizujeme
David Rittich (vlevo) a Bo Horvat oslavují výhru NY Islanders nad Utahem.

Hokejový brankář David Rittich byl jmenován třetí hvězdou u cenné výhry Islanders 3:2 na ledě Dallasu. Do akce se v úterý dostal i Vítek Vaněček, jenž pomohl Utahu k zisku bodu proti San Jose. Centr...

19. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  8:06

Hledat se bude do února. Pokud Zubři sponzora neseženou, asi skončí. Pomůže i Kundrátek

Momentka ze zápasu Zlín - Přerov

Hledání nového partnera je stále v nedohlednu. Zajištěný rozpočet už má hokejový Přerov přitom jenom do konce aktuální sezony. Od letošní sezony Zubři poprvé po 18 letech nastupují bez generálního...

19. listopadu 2025

Samba na sněhu. Brazílie velebí lyžařského šampiona, Braathen obdivoval Ronaldinha

Lucas Pinheiro Braathen se připravuje na start slalomu v Levi.

Počet lyžařských středisek byste tu napočítali na prstech jedné ruky, největší má jen dvě uměle zasněžované sjezdovky s celkovou délkou pouhých pět set metrů. Místní zde s nábožnou úctou hltají...

19. listopadu 2025  7:30

Krejčí poprvé v základu, rozjetý Detroit ale nezastavil. LeBron má v NBA další rekord

Aktualizujeme
Vít Krejčí (27) z Atlanta Hawks střílí na koš Detroit Pistons.

Vít Krejčí poprvé v ročníku NBA nastoupil v základní sestavě Atlanta Hawks, devíti body však nepomohl odvrátit porážku s basketbalovými Detroit Pistons 112:120. Pro ně to byl jedenáctý úspěch v řadě....

19. listopadu 2025  7:17,  aktualizováno  7:22

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

Fotbalisté Alžírska se radují z postupu na mistrovství světa. Zajistil si ho v...

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. listopadu 2025  22:44,  aktualizováno  19. 11. 7:06

Curacao se jako nejmenší země v historii kvalifikovalo na fotbalové MS

Roshon Van Eijma z Curacaa nejvýše v zápase s Jamajkou, bojují s ním Gregory...

Curacao si jako nejmenší země v historii zahraje na fotbalovém mistrovství světa. Turnaj, který se v příštím roce uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku, se bude týkat i Panamy a Haiti.

19. listopadu 2025

POHLED: Když se fotbalisté odtrhnou od reality. Kdo jim bude fandit příště?

Premium
Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Možná i vás trefilo začátkem listopadu další povedené nominační video, jímž se fotbalová asociace po říjnovém trapasu reprezentace na Faerských ostrovech aspoň částečně pokusila obměkčit naštvané...

19. listopadu 2025

Rakousko uhájilo postup na MS, Dánsko naopak smutní. Španělům stačila remíza

Skotský brankář Gordon si počíná důrazně před Dánem Isaksenem.

Fotbalisté Španělska na závěr kvalifikace utrpěli první ztrátu a doma remizovali 2:2 s Tureckem, přesto postoupili na mistrovství světa. Vedle úřadujících evropských šampionů si účast na elitním...

18. listopadu 2025  22:07,  aktualizováno  23:57

Na koho narazí fotbalisté v baráži? Závěr skupinové části určil čtyři varianty

Čeští fotbalisté před utkáním s Gibraltarem.

Čeští fotbaloví reprezentanti se v březnovém semifinále play off o mistrovství světa utkají s jedním ze čtveřice týmů Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, nebo Kosovo. Rozhodl o tom úterní závěr...

18. listopadu 2025  23:38

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Brněnští volejbalisté postoupili z předkola Vyzývacího poháru, v Nikósii vyhráli 3:0

Brněnští volejbalisté se radují.

Volejbalisté Brna postoupili do hlavní soutěže Vyzývacího poháru. Kyperský klub Omonia Nikósie v odvetě předkola porazili 3:0 na sety, na rozdíl od úvodního domácího zápasu tentokrát nenechali...

18. listopadu 2025  22:20

Remíza s Portugalskem. Jedenadvacítka jako první obrala favorita skupiny o body

Svěřenci trenéra Bílka podali proti Portugalsku houževnatý výkon. Pocítil to i...

Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy remizovali s favorizovaným Portugalskem 0:0 a na lídra skupiny nadále ztrácejí tři body. Portugalci s řadou hvězd v sestavě...

18. listopadu 2025  20:28,  aktualizováno  22:04

