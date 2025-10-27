„Byli jsme si tohoto rizika vědomi,“ uvedl svaz s poukazem na australskou přísnou vízovou politiku v případech odsouzených osob. „Je nám to líto, ale nemáme jinou možnost, než to akceptovat,“ uvedla technická ředitelka federace Heleen Crielaardová.
Rozhodnutí nepřekvapilo ani samotného Van de Veldeho. „Počítali jsme s tím, že politika australských úřadů a moje minulost může představovat problém,“ konstatoval.
Van de Velde byl před devíti lety odsouzen ke čtyřletému vězení za pohlavní styk s nezletilou a byl zařazen do britského registru sexuálních pachatelů. Poté byl vydán do Nizozemska a nakonec strávil za mřížemi jen rok. V roce 2018 se vrátil na kurty a startuje na elitním světovém okruhu. Vloni hráč, který je v současnosti ženatý a má tříletého syna, startoval na olympijských hrách v Paříži a čelil nevraživosti publika i veřejnosti.
|
Diváci pískají, soupeři se zlobí na média. Odsouzený volejbalista budí emoce
Po olympiádě přiznal, že ho rozsah protestů překvapil, ale měl pro reakce okolí i pochopení. „Já vím, že tohle mě poznamenalo do konce života. Musím akceptovat, že jsem udělal chybu. Ale dnes už nejsem ten samý teenager jako tehdy,“ prohlásil tehdy Van de Velde.
V Austrálii měl startovat s Alexanderem Brouwerem. Jejich místo by teď měli zaujmout náhradníci.