Sexuální delikt je problém. Volejbalista přišel o MS, Austrálie ho na pláž nepustí

Autor: ,
  20:22
Nizozemský plážový volejbalista Steven van de Velde nedostal od australské vlády víza pro vstup do země a nebude se moci zúčastnit listopadového mistrovství světa. Důvodem je kriminální minulost nyní jedenatřicetiletého hráče, který byl v roce 2016 odsouzen za to, že v 19 letech znásilnil v Británii dvanáctiletou dívku. O zamítavém stanovisku Austrálie informoval nizozemský svaz. Šampionát se uskuteční v Adelaide od 14. do 23. listopadu.

Steven van der Velde (vpravo) a jeho týmový kolega Matthew Immers. | foto: Reuters

„Byli jsme si tohoto rizika vědomi,“ uvedl svaz s poukazem na australskou přísnou vízovou politiku v případech odsouzených osob. „Je nám to líto, ale nemáme jinou možnost, než to akceptovat,“ uvedla technická ředitelka federace Heleen Crielaardová.

Rozhodnutí nepřekvapilo ani samotného Van de Veldeho. „Počítali jsme s tím, že politika australských úřadů a moje minulost může představovat problém,“ konstatoval.

Van de Velde byl před devíti lety odsouzen ke čtyřletému vězení za pohlavní styk s nezletilou a byl zařazen do britského registru sexuálních pachatelů. Poté byl vydán do Nizozemska a nakonec strávil za mřížemi jen rok. V roce 2018 se vrátil na kurty a startuje na elitním světovém okruhu. Vloni hráč, který je v současnosti ženatý a má tříletého syna, startoval na olympijských hrách v Paříži a čelil nevraživosti publika i veřejnosti.

Diváci pískají, soupeři se zlobí na média. Odsouzený volejbalista budí emoce

Po olympiádě přiznal, že ho rozsah protestů překvapil, ale měl pro reakce okolí i pochopení. „Já vím, že tohle mě poznamenalo do konce života. Musím akceptovat, že jsem udělal chybu. Ale dnes už nejsem ten samý teenager jako tehdy,“ prohlásil tehdy Van de Velde.

V Austrálii měl startovat s Alexanderem Brouwerem. Jejich místo by teď měli zaujmout náhradníci.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Betis vs. AtléticoFotbal - 10. kolo - 27. 10. 2025:Betis vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
27. 10. 21:00
  • 3.39
  • 3.59
  • 2.20
Pittsburgh vs. St. LouisHokej - - 28. 10. 2025:Pittsburgh vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
28. 10. 00:00
  • 2.55
  • 4.16
  • 2.43
Ottawa vs. BostonHokej - - 28. 10. 2025:Ottawa vs. Boston //www.idnes.cz/sport
28. 10. 00:30
  • 1.96
  • 4.13
  • 3.41
Karviná vs. SlováckoFotbal - Osmifinále - 28. 10. 2025:Karviná vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
28. 10. 14:00
  • 1.80
  • 3.40
  • 3.78
Slavia B vs. Ústí n. L.Fotbal - 15. kolo - 28. 10. 2025:Slavia B vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
28. 10. 14:00
  • 2.08
  • 3.65
  • 3.03
Slavia vs. LitoměřiceHokej - 16. kolo - 28. 10. 2025:Slavia vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
28. 10. 15:00
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Sexuální delikt je problém. Volejbalista přišel o MS, Austrálie ho na pláž nepustí

Nizozemský plážový volejbalista Steven van de Velde nedostal od australské vlády víza pro vstup do země a nebude se moci zúčastnit listopadového mistrovství světa. Důvodem je kriminální minulost nyní...

27. října 2025  20:22

Pacquiao má poslání. Ruskému bossovi IBA jde stavět most mezi východem a západem

Legendární filipínský boxer Manny Pacquiao byl zvolen viceprezidentem Mezinárodní boxerské asociace IBA. Organizace, která byla mimo jiné kvůli nedostatkům v řízení vyloučena z olympijského hnutí.

27. října 2025  19:59

Poslední sezona v kariéře? Hrozně mě to mrzí, bojuju s tím, přiznává Sáblíková

Už za necelé tři týdny vstoupí do své poslední sezony v kariéře. Po 25 letech se rozloučí se sportem, v němž si vydobyla pozici jedné z nejlepších závodnic historie. „Upřímně mi to není moc příjemné....

27. října 2025  17:15

Nový lídr v nemilosti, Norrise v Mexiku vypískali. Jen se tomu směju, vzkázal

Bučelo se na něj ostošest. Pískalo, pořvávalo. Landovi Norrisovi ale z neznámých důvodů nasupení fanoušci nemohli být víc ukradení. A divíte se mu? Měl za sebou suverénní představení ve Velké ceně...

27. října 2025

Trávníček: Pro některé hráče není Litvínov srdcovka. Co kdyby část vlastnili fanoušci?

Ikona klubu. Kapitán. Vítěz extraligy z roku 2015. Bývalý útočník Litvínova Michal Trávníček znamená pro fanoušky mnoho. Teď se klubu snaží znovu pomoci, protože se trápí sportovně i finančně. V...

27. října 2025  16:01

První federální derby na McDonald’s Cupu. Český tým na Strahově porazil Slováky

McDonald’s Cup, největší školní sportovní turnaj v Česku i na Slovensku, má za sebou výjimečný zápas. V neděli na stadionu Přátelství na pražském Strahově se odehrálo historicky první mezinárodní...

27. října 2025  15:59

Nejslabší start v Trpišovského éře. Loni měla Slavia o deset bodů víc

Osmý podzim trenéra Jindřicha Trpišovského ve Slavii, nejméně bodů po úvodních třinácti kolech. Slávističtí fotbalisté svou hrou fanouškům nerozdávají radost, zato rozhazují po hrstech body.

27. října 2025  15:15

Fandové Slavie zaplatili Řehákovi pokutu. Chceme tu srdcaře, vzkazuje Tribuna Sever

Fanoušci fotbalové Slavie se složili asistentovi trenéra Pavlu Řehákovi na pokutu za hanlivé pokřiky po derby na Spartě. Dvaašedesátiletý kouč dostal od disciplinární komise trest ve výši 30 000...

27. října 2025  14:45

Macháč na Masters v Paříži rychle končí, druhé zklamání mu připravil Cobolli

Tenista Tomáš Macháč skončil na Masters v Paříži už v prvním kole. Stejně jako minulý týden ve Vídni prohrál s Italem Flaviem Cobollim, tentokrát mu podlehl 1:6 a 4:6. Dařilo se naopak Dominice...

27. října 2025  8:33,  aktualizováno  14:36

Trmal je špička, Krejčí motivátor a inspirátor. Kouč Frťala o pilířích Teplic

Brankář Matouš Trmal udělal zkraje ligového podzimu chyby, které stály fotbalové Teplice body. Kouč Zdenko Frťala svou největší letní posilu v krizi podržel a teď se mu to gólman vrací, za posledních...

27. října 2025  14:29

Sparťanští kapitáni Haraslín a Chlapík exkluzivně: Doma mi tak neříkejte!
27. 10.

Jsme kapitáni, ale doma nám tak neříkejte! Sparťani Haraslín a Chlapík se seznamují

Potkají se v útrobách letenského stadionu, podají si ruce, seznámí se a hned se dají do řeči. Byť oba provozují jiný sport, jedno je spojuje. Oba vedou kabinu pražské Sparty jako kapitáni. Fotbalista...

27. října 2025  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.