Úžasná atmosféra, ostravský turnaj může být nejlepší, chválí volejbalové hvězdy

Jiří Seidl
  10:28
Osmnáct tisíc tun písku mizí z Dolních Vítkovic, ale po turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro zůstanou nějakou dobu v mysli diváků parádní zápasy plné skvělých výměn a zákroků a plážoví volejbalisté budou vzpomínat na senzační atmosféru.
Fanoušci si užívali každé utkání beachvolejbalového turnaje. Během pěti dnů se jich v ochozech vystřídalo na 21 tisíc.

Fanoušci si užívali každé utkání beachvolejbalového turnaje. Během pěti dnů se jich v ochozech vystřídalo na 21 tisíc. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Je to úžasný turnaj, opravdu tady rádi hrajeme. Fanoušci jsou senzační. Ve finále jsme je sice neměli na své straně, ale obvykle nám také fandí. Takže díky,“ řekl Švéd David Ahman, který je s Jonatanem Hellvigem mistr světa i olympijský vítěz a ostravský turnaj vyhráli potřetí za sebou. V nedělním finále porazili Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka 2:0.

„Hrát před takovým davem hodně pomáhá,“ ocenil fanoušky Ondřej Perušič. „Jednak v tom, že zůstáváte neustále soustředění a nezdary házíte za hlavu. Nutí vás to nic nevypustit a síly ještě někde vydolovat. Jsem moc rád, že jsme divákům podporu vrátili účastí v nedělních kláních.“

Jiří Sedlák dodal, že už když šli na kurt, tak pocítil podporu diváků, přičemž na centrální kurt se jich vešlo kolem 3 400. „Už to, jak nás vždy ohromně vítali, byla vzpruha,“ podotkl.

Centrkurt ostravského turnaje je unikátní svým umístěním mezi rourami pod vyhaslými vysokými pecemi v Dolní oblasti Vítkovice. „Je to úžasný turnaj, opravdu tady rádi hrajeme,“ řekl Švéd David Ahman, jeden z vítězné dvojice.

Perušič připomněl, že díky podpoře z ochozů zvládli třetí set (15:13) v semifinále s Američany Taylorem Crabbem a Andrewem Beneshem. „Jak nás diváci hnali, tak jsme ještě našli zbytky sil a psychicky ustáli i to, že Američané v tiebreaku smazali tříbodové manko a dokonce byli ve vedení,“ uvedl Ondřej Perušič.

„Atmosféra byla perfektní, písek skvělý. Moc bychom si přály poděkovat všem fanouškům a pořadatelům osobně,“ prohlásila Kanaďanka Brandie Wilkersonová, která s Melissou Humanaovou-Paredesovou vyhrála soutěž žen. „Ostrava je opravdu jeden z nejlépe organizovaných turnajů na celém okruhu. Všem tu hodně záleží na tom, aby udělali skvělou show.“

Fandy neodradil ani hokej

Tribuny byly zaplněné od středy každý den, v ochozech se během celého turnaje vystřídalo na 21 tisíc lidí. Plno bylo i ve čtvrtek, kdy Tadeáš Trousil a David Schweiner hráli osmifinále souběžně se čtvrtfinálovým duelem českých hokejistů s Finy (1:4) na mistrovství světa.

„Lidé v Ostravě nikdy nezklamou,“ ocenil zaplněné tribuny Trousil. „Při nejhorším si mohli hokej zapnout na tribuně v mobilu...“

Schweiner ale doufal, že tomu tak nebylo. „Snad se dívali na beachvolejbal, protože hokejisté mají přece jen těch fanoušků trošku více. Malinké procento bychom si však rádi ukradli,“ řekl David Schweiner.

„Když se člověk v utkání dostane trochu dolů, tak fanoušci vás furt podporují a to mi nedovolí, abych se zastavila. Moc jim za to děkuji,“ přidala svůj pohled Kateřina Pavelková, která se sestrou Annou těsně nepostoupila ze skupiny.

„Ta obrovská fanouškovská základna nás všechny motivuje. Hrát před takovou kulisou, navíc když za námi přijeli i přátelé a rodina z Prahy, je skvělé,“ pochvalovala si Martina Maixnerová, která se s Kylie Neuschaeferovou probojovala do osmifinále.

A účastníci turnaje oceňují nejen atmosféru, o kterou se starají i návštěvníci z ciziny, ale i unikátní prostředí průmyslového areálu.

„Místo konání turnaje v Ostravě se nedá srovnávat s ničím jiným. Je vážně unikátní. S Gstaadem je zdejší turnaj nejlepší. Ale ostravští pořadatelé mají čas Gstaad porazit, protože ten je o deset let starší,“ zmínily úřadující mistryně světa Lotyšky Tina Graudinová a Anastasija Samoilovová švýcarský turnaj, jehož kulisu pro změnu tvoří vrcholy Alp.

„Před deseti roky jsme spolu se zástupci volejbalového svazu řešili, že chceme do Česka vrátit světový pohár, ale nechtěli jsme z něj udělat jen další zastávku v řadě,“ zavzpomínal na počátky Petr Lešek ze spolupořádající agentury Raul!. „A tak jsme hledali nějaké unikátní místo, čím bychom vybočili z řady. A našli jsme ho tady, v Dolní oblasti Vítkovice, kde nás přivítal Jan Světlík (vlastník firmy Vítkovice Holding, který se zasloužil o záchranu průmyslového areálu). Mohli jsme tak udělat turnaj v opravdu unikátním prostředí.“

Byť v sobotu dopoledne pršelo, diváky nepříznivé počasí neodradilo a hned ráno i v pláštěnkách z velké části zaplnili ochozy.

Lešek připomněl, že když pod vyhaslé vysoké pece poprvé přivezli zástupce Mezinárodní volejbalové federace a ukázali jim, kde by měl mezi železným potrubím stát centrální kurt, tak se na ně dívali zvláštně. „A teď jsme každoročně mezi třemi top nejlepšími akcemi celé série,“ uvedl Petr Lešek. „A další důvod, proč jsme šli sem, je přízeň města a kraje.“

Ostatně pořadatelé loni na podzim podepsali s představiteli Ostravy a kraje memorandum o spolupráci, která má zajistit pořádání i dalších dvou ročníků. Rozpočet turnaje je kolem 40 milionů korun, přičemž ročně kraj přispěje 5,5 miliony korun a město šesti.

Úžasná atmosféra, ostravský turnaj může být nejlepší, chválí volejbalové hvězdy

