Nové duo dál válí. Trousil se Sedlákem sebrali set jedničkám, další zápas vyhráli

  9:59
Beachvolejbalisté Tadeáš Trousil a Jiří Sedlák postoupili na Pro Tour Elite v Riu de Janeiro do předkola play off. Pokračování v turnaji jim zajistila čtvrteční výhra 2:1 na sety nad německým párem Paul Henning, Lui Wüst. Markétu Svozilovou s Marií-Sárou Štochlovou zápas o udržení čeká večer.

Jiří Sedlák se raduje z výhry nad Nizozemci. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Trousil se Sedlákem, kteří překvapili už postupem z kvalifikace, na úvod hlavní soutěže sebrali set světovým jedničkám Andersi Molovi s Christianem Sörumem z Norska. Druhý duel proti Němcům nezačali dobře, ale po prohraném prvním setu vyrovnali a v tie-breaku zvítězili 15:10.

V předkole play off se Trousil se Sedlákem, kteří se dali dohromady na konci srpna kvůli indispozici svých tradičních spoluhráčů a hned ovládli mistrovství republiky, utkají se zkušenými Katařany Šarífem Janusem a Ahmedem Tidžanem.

Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou podlehly ve čtvrtek ve skupině Američankám Terese Cannonové s Megan Kraftovou dvakrát 13:21. O předkolo se dnes střetnou s domácími Thainarou a Talitou, jež rovněž postoupily z kvalifikace.





