Štochlová se Svozilovou s favoritkami v prvním setu držely krok, končí v předkole

Štochlová se Svozilovou sehrály na brazilském písku tři zápasy a pokaždé čelily domácím hráčkám. Po úvodní porážce s Carol a Rebeccou v pátek nejprve zvítězily ve druhém utkání ve skupině nad dvojicí Verena, Kyce přesvědčivě 21:14 a 21:17. V předkole play off už na papírové favoritky nestačily.
Štochlová se Svozilovou byly jediným českým párem v brazilském přímořském letovisku. Na předchozích dvou turnajích Elite v Gstaadu a Hamburku postoupily do osmifinále a přiblížily se účasti na listopadovém mistrovství světa v Austrálii.
Plážový volejbal v Joau Pessoa (Brazílie)
Turnaj Pro Tour kategorie Elite
Skupina B: Svozilová, Štochlová (14-ČR) - Verena, Kyce (23-Braz.) 2:0 (14, 17)
Předkolo play off: Thamela, Victoria (1-Braz.) - Svozilová, Štochlová 2:0 (20, 14)