Štochlová se Svozilovou s favoritkami v prvním setu držely krok, končí v předkole

  23:55
Plážové volejbalistky Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou vypadly na turnaji Pro Tour Elite v brazilském Joau Pessoa v předkole play off. S nejvýše nasazeným párem Thamela, Victoria české reprezentantky prohrály 20:22 a 14:21.

Markéta Svozilová přihrává podání soupeřek. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Štochlová se Svozilovou sehrály na brazilském písku tři zápasy a pokaždé čelily domácím hráčkám. Po úvodní porážce s Carol a Rebeccou v pátek nejprve zvítězily ve druhém utkání ve skupině nad dvojicí Verena, Kyce přesvědčivě 21:14 a 21:17. V předkole play off už na papírové favoritky nestačily.

Štochlová se Svozilovou byly jediným českým párem v brazilském přímořském letovisku. Na předchozích dvou turnajích Elite v Gstaadu a Hamburku postoupily do osmifinále a přiblížily se účasti na listopadovém mistrovství světa v Austrálii.

Plážový volejbal v Joau Pessoa (Brazílie)

Turnaj Pro Tour kategorie Elite

Skupina B: Svozilová, Štochlová (14-ČR) - Verena, Kyce (23-Braz.) 2:0 (14, 17)

Předkolo play off: Thamela, Victoria (1-Braz.) - Svozilová, Štochlová 2:0 (20, 14)

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

Sparťan, co měl svatozář. Nároďák odvedl z boje o zlato, Káďu obdivoval i Bernabéu

Premium

Každý ho zná jako ikonu železné Sparty. Malého velkého kapitána, fotbalového básníka a modlu rudého dresu. Takže když se v květnu 1914 po Praze rozkřiklo, že by Karel Pešek řečený Káďa, což je...

20. září 2025

Lyon s Karabcem a Šulcem porazil ve francouzské lize Angers a dotáhl PSG

Lyon s českými fotbalisty Adamem Karabcem a Pavlem Šulcem porazil ve francouzské lize Angers 1:0 a bodově se dotáhl na vedoucí Paris St. Germain. Obhájce titulu a vítěz Ligy mistrů má k dobru nedělní...

19. září 2025  22:53

Házenkářky v Chebu udolaly Chorvatsko, těsně před koncem rozhodla Šustáčková

České házenkářky ve svém úvodním utkání na přípravném turnaji čtyř zemí O štít města Chebu udolaly Chorvatsko 26:25 a zvládly vítězně první zápas nové sezony. Vyrovnaný duel rozhodla brankou tři...

19. září 2025  22:10

Polášek: Zase laxnost a neochota podřídit se týmu. Je mi trapně vůči fanouškům

Ani bouchnutí do stolu zatím nezabralo. I když si hokejisté Litvínova vyříkávali bídný start do hokejové extraligy, přišel další krach. Se Spartou rupli 1:5 a na domácím ledě jsou dál bez bodu a v...

19. září 2025  22:04

Pocta pro Satoranského. Od nové sezony povede Barcelonu jako kapitán

Tomáš Satoranský bude v nové sezoně kapitánem basketbalistů Barcelony. Třiatřicetiletý český rozehrávač nahradí v této roli Álexe Abrinese, který po minulém ročníku ukončil kariéru. Katalánský klub...

19. září 2025  21:37

Vítkovičtí trefovali proti Boleslavi hlavně tyčky. A trenéry mrzel slabý výkon

Tyčka. tyčka, tyčka a další tyčka. Hokejisté Vítkovic v 5. kole extraligy trefovali především brankovou konstrukci. I proto doma podlehli 2:4 Mladé Boleslavi.

19. září 2025  21:28

Světový šampionát pro Omarova skončil zklamáním, zápasník vypadl v osmifinále

Zápasník v řecko-římském stylu Artur Omarov na mistrovství světa v Záhřebu nedosáhl na vytoužené umístění do pátého místa, díky němuž by mohl pomýšlet na start na olympijských hrách v roce 2028....

19. září 2025  21:27

Tenis Laver Cup 2025: program, kdy hraje Menšík, výsledky, kde sledovat

Laver Cup má na programu už osmý ročník. Dějištěm je San Francisco a hrát se bude od 19. do 21. září 2025. V atraktivním tenisovém klání se tradičně se utkají výběr Evropy a výběr Světa. Diváci se...

19. září 2025  21:12

A teď být hladovější i venku. Jak Flynn změnil formaci a sestřelil Plzeň

Hudáček nahrával a Flynn pálil. Souhra hráčů v nově složeném druhém útoku rozhodla v pátém kole extraligy o výhře hokejistů Třince nad Plzní 2:1 v prodloužení. „Hudy je famózní hráč. Věděl jsem, že...

19. září 2025  21:05

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Hokejová extraliga má za sebou páté kolo. Parádní představení se odehrálo v Brně, kde domácí Kometa čtyřikrát vedla, Liberec čtyřikrát vyrovnal a v poslední vteřině dal vítězný gól. Třinec v...

19. září 2025  20:41

Černá Hora mění kouče, Prosinečki neustál ránu od Čechů a facku od Chorvatů

Od fotbalistů Černé Hory byl po nedávných porážkách s českou reprezentací (0:2) a Chorvatskem (0:4) v kvalifikaci mistrovství světa odvolán trenér Robert Prosinečki. Chorvatského kouče nahradil Mirko...

19. září 2025  20:36

