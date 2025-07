Konec v osmifinále. Beachvolejbalistky Svozilová a Štochlová v Gstaadu dohrály

Tour ONLINE: Nervozita stoupá. Dochází k prvním pádům, na zemi končí Ganna

Sledujeme online

Už je to pět let, kdy naposled bojovali sprinteři na Tour de France o žlutý dres. V sobotu tento odpočet začne nanovo. Nejslavnější cyklistický závod světa vstupuje do svého 112. ročníku etapou,...