Skvělá premiéra. Trousil se Sedlákem na písku v Riu nečekaně prošli do hlavní fáze

Beachvolejbalisté Tadeáš Trousil s Jiřím Sedlákem na turnaji Pro Tour kategorie Elite v Riu de Janeiro nečekaně postoupili do hlavní soutěže. V kvalifikaci Češi porazili nejvýše nasazený francouzský pár Rémi Bassereau, Calvin Ayé 21:15, 21:16.

Tadeáš Trousil v akci na ostravském turnaji. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Trousil se Sedlákem se dali dohromady na konci srpna kvůli indispozici svých tradičních spoluhráčů a hned ovládli mistrovství republiky. Dnes si při společné mezinárodní premiéře poradili na brazilském písku i s Francouzi, kteří na nedávném elitním turnaji v Joau Pessoa vybojovali stříbro.

Trousil se Sedlákem se ve skupině ještě ve středu utkají se světovými jedničkami Andersem Molem a Christianem Sörumem z Norska. Ještě předtím čeká kvalifikace Marii-Sáru Štochlovou s Markétou Svozilovou, které nastoupí proti domácí dvojici Carol Horta, Elize Maia.

Plážový volejbalu v Riu de Janeiro

Turnaj Pro Tour kategorie Elite

Kvalifikace:
Muži: Trousil, Sedlák (ČR) - Bassereau, Aye (Fr.) 2:0 (15, 16)

Ženy: 18:00 Svozilová, Štochlová (ČR) - Carol Horta, Elize Maia (Braz.)

