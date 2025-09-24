Trousil se Sedlákem se dali dohromady na konci srpna kvůli indispozici svých tradičních spoluhráčů a hned ovládli mistrovství republiky. Dnes si při společné mezinárodní premiéře poradili na brazilském písku i s Francouzi, kteří na nedávném elitním turnaji v Joau Pessoa vybojovali stříbro.
Trousil se Sedlákem se ve skupině ještě ve středu utkají se světovými jedničkami Andersem Molem a Christianem Sörumem z Norska. Ještě předtím čeká kvalifikace Marii-Sáru Štochlovou s Markétou Svozilovou, které nastoupí proti domácí dvojici Carol Horta, Elize Maia.
Plážový volejbalu v Riu de Janeiro
Turnaj Pro Tour kategorie Elite
Kvalifikace:
Ženy: 18:00 Svozilová, Štochlová (ČR) - Carol Horta, Elize Maia (Braz.)