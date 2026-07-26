Plážové volejbalistky Svozilová a Štochlová budou hrát v Číně o titul

O titul si české reprezentantky zahrají od 10:00 SELČ s Ukrajinkami Valentynou Davidovovou a Anhelinou Chmilovou.
Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem skončili na čtvrtém místě. V souboji o bronz podlehli německému páru Nils Ehlers, Lui Wüst dvakrát 15:21.
O titul si české reprezentantky zahrají od 10:00 SELČ s Ukrajinkami Valentynou Davidovovou a Anhelinou Chmilovou.
Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem skončili na čtvrtém místě. V souboji o bronz podlehli německému páru Nils Ehlers, Lui Wüst dvakrát 15:21.
Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
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