Vítězná mexická vlna. Perušič a Schweiner zahájili výhrou i turnaj v Quintana Roo

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner po nedávném triumfu v Yucatánu pokračují na vítězné vlně i na dalším turnaji Pro Tour v Mexiku. Do turnaje vyšší kategorie Elite v Quintana Roo...

Závěrečné slalomy sezony na finále Světového poháru v Sun Valley vedou po prvním kole hvězdná americká lyžařka Mikaela Shffrinová a Nor Timon Haugan. Za ziskem posledních glóbů zimy směřují Chorvatka...

POHLED: Šulc do Slavie smysl dává, i za ty peníze. Je to pracant, kterého trenéři chtějí

Bez problémů by mohl přijít a v novém působišti nahlásit, že chce dál na dresu nosit svou šťastnou jedenatřicítku. A ani ne proto, že by na to měl coby nová nejdražší posila fotbalové ligy nárok....