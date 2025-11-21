ONLINE: Obhájci Perušič a Schweiner bojují o semifinále MS, první set ztrácejí

Autor: ,
Sledujeme online   10:52
Všech pět dosavadních zápasů vyhráli, zvládnou i ten šestý? Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem usilují na mistrovství světa v Adelaide o postup do semifinále. Jednatřicetiletí obhájci titulu čelí Nilsi Ehlersovi a Clemensi Wicklerovi z Německa, stříbrným medailistům z olympijských her v Paříži. Utkání sledujeme od 10.30 v podrobné reportáži.

David Schweiner (v popředí) a Ondřej Perušič na příjmu | foto: Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial Profimedia.cz

Čeští mistři světa z roku 2023 si postup do čtvrtfinále zajistili čtvrtečním vítězstvím nad portugalským párem Joao Pedrosa, Hugo Campos 21:16 a 21:18. Předtím zvládli i osmifinále, do kterého postoupili z prvního místa ve skupině. Celkem v pěti duelech ztratili pouze dva sety.

Ehlers s Wicklerem už v Adelaide jednou prohráli, ve skupině skončili druzí. Nicméně ve čtvrtfinále nečekaně vyřadili světové jedničky Anderse Mola s Christianem Sörumem z Norska.

ONLINE: Perušič, Schweiner vs. Ehlers, Wickler

Čtvrtfinále MS v plážovém volejbale sledujte podrobně.

Perušič a Schweiner mají s Němci bilanci 5:2, poslední dva vzájemné zápasy ale prohráli – oba se konaly loni.

Vítězové utkání vyzvou v sobotním semifinále olympijské vítěze Davida Ahmana s Jonatanem Hellvigem ze Švédska a získají jistotu, že si v Adelaide zahrají i v neděli – buď finále, nebo zápas o bronz. Poražení obsadí dělené páté místo.

Právě postup do čtvrtfinále byl před šampionátem cílem českých obhájců titulu, ale když už se do něj dostali, a navíc mají papírově schůdnější soupeře, chtějí jít ještě dál.

Výsledky

21. listopadu 2025  10:25

Naštval Königa, vychoval Pogačara. Majka nejvíc zářil, když pozornost mířila na jiné

UŽ JEDU! Rafal Majka přijíždí do cíle čtrnácté etapy španělské Vuelty na prvním...

Zatímco většina cyklistů odpočívá po uplynulé sezoně nebo se připravuje se na tu další, on už měsíc prožívá novou kapitolu svého života. Na posledním letošním monumentu totiž ukončil kariéru jeden z...

21. listopadu 2025

Světový pohár ve snowboardingu 2025/26: program závodů, kdy jede Ledecká?

Ester Ledecká v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství...

Pro českého fanouška velmi atraktivní Světový pohár ve snowboardingu letos odstartuje 27. listopadu a poběží až do 29. března 2026. V akci budou i známá česká jména. Těšit se můžete na Ester Ledeckou...

21. listopadu 2025

Norris zajel při zkoušce okruhu v Las Vegas nejlepší čas, trénink skončil předčasně

Lando Norris během tréninku na Velkou cenu Las Vegas.

Lídr mistrovství světa Lando Norris zajel nejrychlejší čas v tréninkovém dnu před Velkou cenou Las Vegas formule 1. Britský pilot McLarenu v druhých jízdách o 29 tisícin sekundy porazil Kimiho...

21. listopadu 2025  9:45

OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta

Pavel Tóth alias Spicy Pája (vpravo) se širokým úsměvem, proti němu odměřený...

Nafoukaný amatér s nulovými zkušenostmi versus otřískaný profesionální bojovník. Majitelé společnosti Oktagon MMA nabídnou fanouškům pro ně netypickou show. Na galavečeru OKTAGON 81 dojde i k souboji...

21. listopadu 2025  9:06

Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony

Litvínov, 12. 9. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

I fanouškovské volání o pomoc, které chytilo za srdce celou hokejovou republiku a zvedlo vlnu žluto-černé solidarity, přispělo ke spáse extraligového Litvínova. A co víc, přičinlivý fanklub Ropáci on...

21. listopadu 2025

Velká cena Las Vegas formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen během Velké ceny Las Vegas.

Mistrovství světa formule 1 má před sebou tři poslední zastávky. Na programu je Velká cena Las Vegas 2025. Závodní víkend se koná od 20. do 22. listopadu na okruhu Las Vegas Strip, který vede...

21. listopadu 2025  8:55

Nemáme se za co stydět. Mohlo to být i naopak, shodli se po deblu čeští tenisté

Tomáš Macháč (vpravo) a Jakub Menšík se domlouvají při čtyřhře ve čtvrtfinále...

Od naší zpravodajky v Itálii Nějakou dobu jen koukali upřeně před sebe, hlavy klopili dolů. Rozhodující čtyřhru ve čtvrtfinále Davis Cupu tenisté Jakub Menšík a Tomáš Macháč nezvládli, se španělskými soky Marcelem Granollersem a...

21. listopadu 2025  8:38

Musíme si každý sáhnout do svědomí. Třinec podle Daňa spasí jednoduchost

Třinecký Daňo propasíroval kotouč za záda Hrachoviny.

Už na konci čtvrté minuty se třinečtí Oceláři v Ostravě zásluhou Marka Daňa dostali do vedení. S Vítkovicemi ovšem v předehrávce 24. kola extraligy prohráli 2:3. „Chtěli vyhrát víc než my. Po tom...

21. listopadu 2025  8:37

Nečas v NHL asistoval u tří gólů, Vladař byl zvolen hvězdou zápasu

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.

Vedoucí tým hokejové NHL Colorado ve čtvrtek přejel 6:3 Rangers i díky třem asistencím Martina Nečase, který se tak posunul na průběžné páté místo ligové produktivity. Za svůj výkon byl český útočník...

21. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  8:21

Krejčí se vrátil na lavičku, i tak odehrál půl hodiny. Atlanta nestačila na San Antonio

David Jones Garcia zakončuje přes blokujícího Víta Krejčího.

Basketbalisté Atlanty v NBA prohráli na hřišti San Antonia 126:135. Český reprezentant Vít Krejčí odehrál za Hawks z lavičky 30 minut a připsal si pět bodů, asistenci a zisk, když se dostal jen ke...

21. listopadu 2025  7:58

Chcete na MS? Tak se ukažte! Los nabízí Čechům ideální výzvu, otestuje i týmovost

Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala.

Existovaly snazší varianty, ale je dobře, že to dopadlo zrovna takhle. Pokud fotbalová reprezentace něco opravdu potřebuje, tak ověřit si, na co skutečně má. Jestli na mistrovství světa, které příští...

21. listopadu 2025  7:17

