Čeští mistři světa z roku 2023 si postup do čtvrtfinále zajistili čtvrtečním vítězstvím nad portugalským párem Joao Pedrosa, Hugo Campos 21:16 a 21:18. Předtím zvládli i osmifinále, do kterého postoupili z prvního místa ve skupině. Celkem v pěti duelech ztratili pouze dva sety.
Ehlers s Wicklerem už v Adelaide jednou prohráli, ve skupině skončili druzí. Nicméně ve čtvrtfinále nečekaně vyřadili světové jedničky Anderse Mola s Christianem Sörumem z Norska.
ONLINE: Perušič, Schweiner vs. Ehlers, Wickler
Čtvrtfinále MS v plážovém volejbale sledujte podrobně.
Perušič a Schweiner mají s Němci bilanci 5:2, poslední dva vzájemné zápasy ale prohráli – oba se konaly loni.
Vítězové utkání vyzvou v sobotním semifinále olympijské vítěze Davida Ahmana s Jonatanem Hellvigem ze Švédska a získají jistotu, že si v Adelaide zahrají i v neděli – buď finále, nebo zápas o bronz. Poražení obsadí dělené páté místo.
Právě postup do čtvrtfinále byl před šampionátem cílem českých obhájců titulu, ale když už se do něj dostali, a navíc mají papírově schůdnější soupeře, chtějí jít ještě dál.