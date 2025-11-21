Už poněkolikáté v kariéře budou zvažovat, jestli budou ve společné sportovní cestě pokračovat.
O tom, že skončí, přemýšleli třeba po olympijských hrách v Tokiu 2021, které jim kvůli pozitivnímu testu Perušiče na covid nevyšly.
Dobře, že na písku vydrželi, protože předloni senzačně ovládli mistrovství světa v Mexiku.
Znovu se rozmýšleli, kudy a jak dál, po loňských hrách v Paříži, kde se jim také nedařilo podle představ a zastavili se už v osmifinále.
|
Obhájci končí ve čtvrtfinále. Perušič a Schweiner na MS podlehli Němcům
Nakonec se ale dohodli: „Ještě není čas úplně pověsit trencle na hřebík. Chceme se kvalifikovat na mistrovství světa a po něm uvidíme.“
Teď mají šampionát v Adelaide za sebou a rozhodně na něm nepropadli. Spíš naopak – obstáli. Pětkrát vyhráli a podlehli až stříbrným z Paříže Němcům Ehlersovi a Wicklerovi, kteří předtím vyřadili světové jedničky.
Páté místo je po zmíněném zlatu z roku 2023 jejich druhým nejlepším umístěním na MS, kterého se společně zúčastnili počtvrté.
To vše na závěr sezony, v níž – jak avizovali s předstihem – upravili tréninkový i turnajový program. Na světovém okruhu odehráli včetně MS jen osm akcí, hlavně proto, že ve 31 letech cítí, že těla už mají opotřebovaná.
Perušičovi se navíc v květnu narodil syn a Schweiner přírůstek do rodiny očekává příští rok. A i bez těchto radostných událostí si za osm let společného hraní užili cestování až až.
I volnější režim jim ale pořád stačil na cenné úspěchy. Pátou příčku brali i na evropském šampionátu, dva světové turnaje vyhráli a na dvou byli třetí. V globálním rankingu jim patří osmá pozice.
To je přece pořád výborné!
V klidu by tedy v tomto režimu mohli pokračovat dál a držet se mezi elitou. Ale budou chtít? Když další MS je za dva roky a olympiáda až za tři?
O tom se nyní budou bavit.
Může to dopadnout i tak, že z Perušiče brzy bude právník a ze Schweinera daňař, což jsou obory, které studovali.
A kdyby ano?
Skončí jako příslušníci širší světové špičky, kteří se před dvěma lety postarali o báječný počin, na nějž v začátcích ani nepomýšleli.