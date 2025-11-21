POHLED: I volnější režim stačí, tak proč nehrát dál? Duo P+S čeká velké rozhodnutí

Stanislav Kučera
  18:32
Zběsilá výměna, v níž se několikrát odvážně vrhli do písku, ale ani tak se útoku soupeřů neubránili, byla možná jejich poslední na vrcholné akci. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner vypadli na mistrovství světa v Adelaide ve čtvrtfinále, obsadili tedy dělené páté místo, což je velmi slušný výsledek. Ale nyní je čeká důležitější výzva.
Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v Adelaide

Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v Adelaide | foto: volleyballworld.com

Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v...
Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v...
Ondřej Perušič ve čtvrtfinále mistrovství světa v Adelaide
Ondřej Perušič se hecuje ve čtvrtfinále mistrovství světa v Adelaide.
7 fotografií

Už poněkolikáté v kariéře budou zvažovat, jestli budou ve společné sportovní cestě pokračovat.

O tom, že skončí, přemýšleli třeba po olympijských hrách v Tokiu 2021, které jim kvůli pozitivnímu testu Perušiče na covid nevyšly.

Dobře, že na písku vydrželi, protože předloni senzačně ovládli mistrovství světa v Mexiku.

Znovu se rozmýšleli, kudy a jak dál, po loňských hrách v Paříži, kde se jim také nedařilo podle představ a zastavili se už v osmifinále.

Obhájci končí ve čtvrtfinále. Perušič a Schweiner na MS podlehli Němcům

Nakonec se ale dohodli: „Ještě není čas úplně pověsit trencle na hřebík. Chceme se kvalifikovat na mistrovství světa a po něm uvidíme.“

Teď mají šampionát v Adelaide za sebou a rozhodně na něm nepropadli. Spíš naopak – obstáli. Pětkrát vyhráli a podlehli až stříbrným z Paříže Němcům Ehlersovi a Wicklerovi, kteří předtím vyřadili světové jedničky.

Páté místo je po zmíněném zlatu z roku 2023 jejich druhým nejlepším umístěním na MS, kterého se společně zúčastnili počtvrté.

To vše na závěr sezony, v níž – jak avizovali s předstihem – upravili tréninkový i turnajový program. Na světovém okruhu odehráli včetně MS jen osm akcí, hlavně proto, že ve 31 letech cítí, že těla už mají opotřebovaná.

Ondřej Perušič se hecuje ve čtvrtfinále mistrovství světa v Adelaide.
David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v Adelaide

Perušičovi se navíc v květnu narodil syn a Schweiner přírůstek do rodiny očekává příští rok. A i bez těchto radostných událostí si za osm let společného hraní užili cestování až až.

I volnější režim jim ale pořád stačil na cenné úspěchy. Pátou příčku brali i na evropském šampionátu, dva světové turnaje vyhráli a na dvou byli třetí. V globálním rankingu jim patří osmá pozice.

To je přece pořád výborné!

V klidu by tedy v tomto režimu mohli pokračovat dál a držet se mezi elitou. Ale budou chtít? Když další MS je za dva roky a olympiáda až za tři?

Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v...

O tom se nyní budou bavit.

Může to dopadnout i tak, že z Perušiče brzy bude právník a ze Schweinera daňař, což jsou obory, které studovali.

A kdyby ano?

Skončí jako příslušníci širší světové špičky, kteří se před dvěma lety postarali o báječný počin, na nějž v začátcích ani nepomýšleli.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

21. listopadu 2025

