Loni se Sedlák a Šépka utkali s Lukasem Pfretzschnerem a Svenem Winterem až v hlavní soutěži, letos už v kvalifikaci. A i tentokrát zvítězili 2:0 (13, 23).

„Chtěli jsme ukázat, že tady do Ostravy patříme,“ těšilo Sedláka. „Je to pro nás nesmírně cenné a doufáme, že nám to stejně jako loni psychicky pomůže do dalšího průběhu sezony.“

Šépka podotkl, že všichni jim připomínali, že Němce loni v Ostravě porazili. „Dokonce i soupeři. Akorát říkali, že tentokrát bude jiný výsledek. Jsme rádi, že neměli pravdu. Měli jsme zdravé sebevědomí,“ usmál se Šépka.

Takže příště už Němci nepřijedou?

„Věřím, že to pořád budou zkoušet a jestli se s nimi potkáme i za rok, tak doufám, že z toho budou vynervovaní. Jsou ale velmi kvalitní tým,“ uvedl Sedlák.

Na koho narazí v hlavní soutěži. zatím neví. „Nekoukali jsme se na to. Měli jsme jediný cíl dostat se tam a ten jsme splnili,“ podotkl Sedlák.

Jakub Šépka v souboji na síti s Němcem Lukasem Pfretzschnerem.

„Teď vydechneme a s klidnou hlavou se podíváme, na koho narazíme dál,“ dodal Šípka.

Jasno bude až po skončení kvalifikace.

O vyřazení Češek rozhodlo video

Neuschaeferová a Pavelková vedly 13:9 a za stavu 14:12 měly dva mečboly, leč do hlavní soutěže ostravského turnaje nejvyšší kategorie nepostoupily.

S Giulianou Polettiovou a Michelle Sharonovou z Paraguaye prohrály 1:2 (-16, 18, -15). O mečbolu rozhodla videovýzva soupeřek, které si ji vyžádaly po bloku Pavelkové. Podle nich Češky i s dotekem bloku hrály čtyřikrát, přičemž v beachvolejbale mohou jen třikrát.

„Přemýšlela jsem, co vlastně challengují, co jsem v té výměně hrála,“ řekla Pavelková. „Přetlačovaly jsme se na síti, což jsem brala jako současný úder, takže jsem potom normálně hrála a ještě jsem měla balon od Kylie krásně nahraný. Nepřemýšlela jsem, jestli jde o čtvrtý úder. Upřimně jsem čekala, co tam uvidím na kameře.“

Bez ohledu na techniku, která jejich duel ukončila, nezalekly se výhry při nadějném vedení v koncovce?

„Je to možné, ale snažila jsem se nekoukat na skóre a hrát jako na tréninku. Ale nervy hrály nějakou roli. To se ukázalo při těch mečbolech,“ odpověděla Neuschaeferová.

Spolu s Annou Pavelkovou hrály poprvé, jelikož Neuschaeferová zaskočila za nemocnou Kateřinu Pavelkovou. Od druhého setu ani nebylo tolik poznat, že mají společnou premiéru.

„To rády slyšíme, ale jsme spolu v jedné tréninkové skupině, máme společného trenéra, takže i stejný herní systém. O to bylo snadnější se sehrát,“ uvedla Pavelková.

Shodly se, že mají motivaci na turnaj do Ostravy se vrátit.

„Sen každého sportovce je zahrát si v takovém prostoru a ještě na domácí půdě. Vždyť je to turnaj nejvyšší kategorie. Budeme pilně trénovat, abychom se tady mohly znovu ukázat i v hlavní soutěži,“ podotkla Neuschaeferová.